國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柯林頓夫婦妥協！最後關頭同意作證艾普斯坦案　躲過藐視國會罪

▲▼柯林頓與希拉蕊在紐約一間猶太社區中心。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 柯林頓與希拉蕊同意出席國會作證。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）與前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）夫婦原先拒絕親自出席國會針對已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的調查作證，但在面臨藐視國會指控表決的最後關頭，兩人突然改變立場，同意赴華府接受當面問訊。

共和黨質疑條件不明　要求釐清內容

綜合CNN等美媒，共和黨籍眾議院監督委員會主席柯默（James Comer）2日晚間表示，柯林頓夫婦的律師雖聲稱接受條件，「但這些條件仍缺乏明確性，他們也未提供作證日期」，強調將釐清他們同意的條件內容，再與委員會成員討論下一步行動。

柯林頓夫婦發言人烏雷尼亞（Angel Ureña）則發文反嗆柯默，「他們真誠協商，你卻沒有。他們已在宣誓下說出所知，但你根本不在乎。但前總統與前國務卿將會出席，他們期待樹立適用於所有人的先例。」

民主黨議員：已接受所有條件

監督委員會民主黨首席議員賈西亞（Robert Garcia）也向CNN表示，柯林頓夫婦「已接受柯默提出的每一項條件」，他看不出主席不接受這項提議的理由。賈西亞表示，「我們從第一天就說要柯林頓在監督委員會面前作證，很高興他們將出席。」

曾多次搭乘艾普斯坦私人飛機　柯林頓聲稱不知犯行

柯林頓夫婦此前多次嘗試避免親自作證，包括提議在紐約進行4小時的自願面談，但被柯默拒絕。司法部近期依據國會通過的《艾普斯坦檔案透明法》，陸續公布數百萬份相關調查文件，揭露這名2019年在獄中身亡的金融家與政商名流的廣泛聯繫。柯林頓曾於2000年代初期多次搭乘艾普斯坦私人飛機，但他多次強調對其犯行毫不知情。

►柯林頓、希拉蕊拒作證艾普斯坦案　恐被控藐視國會罪

柯林頓希拉蕊艾普斯坦國會作證藐視國會

