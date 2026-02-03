年後求職潮來了　「台灣就業通」升級智慧求職LINE小幫手即時掌握職缺

▲勞動部持續優化「台灣就業通」平台，整合就業媒合與職涯探索資源，打造一站式求職服務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆年前後是求職與轉職高峰期，為協助民眾更有效率規劃職涯發展，勞動部持續優化「台灣就業通」網站平台，整合就業媒合、職業訓練、技能檢定及職涯探索等資源，建構一站式就業服務入口；因應行動求職趨勢，近期更推出LINE官方帳號「就業通小幫手」，讓民眾透過常用通訊工具，即時掌握職缺資訊與求職進度，提升求職便利性與即時性。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，「台灣就業通」整合多元就業服務資源，陪伴求職者從職涯探索、能力培養到就業媒合各階段需求，同時也是企業招募及培育人才的重要平台。網站定期更新「求職秘笈」、「履歷攻略」等實用內容，提供履歷撰寫、面試準備與職場能力養成資訊，並透過「企業專訪」、「達人帶路」單元，協助求職者掌握產業趨勢與職務內涵，作為職涯規劃的重要參考。

目前「台灣就業通」已提供免費職涯測評、Jobooks工作百科、線上履歷建置及職缺查詢等功能，協助民眾逐步完成職涯規劃。近期推出的LINE官方帳號服務，只要加入好友並完成會員綁定，即可透過手機接收個人化就業資訊，不必頻繁登入網站，也能隨時掌握最新就業動態。

「台灣就業通」LINE官方帳號整合徵才活動快訊，並依求職者履歷條件推送職缺推薦，同時提供履歷被企業瀏覽及面試通知提醒，協助求職者即時掌握應徵進度。所有訊息皆可一鍵連結回「台灣就業通」網站，方便查詢職缺內容、報名職訓課程及更新履歷，串聯網站與行動服務，打造更智慧、即時的求職模式。

劉邦棟也指出，2至3月期間，雲嘉南分署轄區各就業中心將辦理超過20場實體徵才活動，現場提供免費職涯諮詢、履歷健診及創業諮詢等服務；青年族群亦可透過台灣就業通「Youth職涯就業諮詢平台」，預約線上一對一諮詢，由專業顧問協助釐清職涯方向、優化履歷並強化面試準備。

劉邦棟提醒，求職過程不必過度設限，勇於嘗試與持續學習同樣重要，善用政府提供的就業及職業訓練資源，有助於提升職場競爭力與發展機會。相關資訊可至「台灣就業通」網站查詢，或透過LINE搜尋「@taiwanjobs」加入官方帳號；亦可就近前往雲嘉南地區各就業中心洽詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供服務。