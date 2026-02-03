放鳥北海道機場包車　台灣客道歉「系統顯示帳號詐騙」才封鎖

▲台灣旅客放鳥包車業者。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

一名台灣旅客到北海道旅遊，並預約機場包車服務，怎料竟無故缺席，讓司機在機場苦等2小時未果，包車業者撥打電話才發現已被對方拉入黑名單，惡劣行徑引發大批網友撻伐，台灣旅客身分也被搜出，在高雄經營便當店。事隔一天，台灣旅客現身道歉，並承諾支付車費。

包車業者在Threads發文，班機抵達後，旅客始終未在群組中回應，司機在機場等候長達約2小時仍未見人影。業者事後嘗試透過電話、LINE 聯繫，才發現帳號已遭封鎖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

便當店老闆道歉 因系統提醒疑遭詐騙



輿論延燒後，「元福」便當店老闆2日中午主動聯繫，解釋是因手機系統提醒帳號「可能涉及詐騙」，加上身處國外、攜家帶眷，出於安全考量才選擇封鎖聯繫，「我承認我是錯的，但LINE系統給我的訊息，我的確很擔心」。

他強調並非惡意失聯，因為擔心有詐騙的嫌疑，不知道上車後會被載往何處，所以才會選擇封鎖，也承諾願意支付當初預訂的車資3萬日圓，希望能平息爭議。

業者直言「理由根本不成立」



業者PO出聊天紀錄，便當店老闆當初答應這筆交易，就代表同意了，「司機都給您了，車輛信息也給您了，也沒有提前收任何錢，出發前一天還在群組說好的，落地後覺得不需要我們，就把我們封鎖」。對於便當店老闆提到的擔心詐騙，業者直言「您這個事情根本是不成立的，無中生有編造的藉口」。

最後，業者在貼文中寫道「大家做生意都不容易，誠實守信比較重要，非常感謝大家的幫忙。」

多數網友也認為便當店老闆的理由很瞎，「要詐騙的會先叫你付錢，而且金額一定很大！才30000日圓，是要騙個屁」、「他們是因為被炎上怕影響便當店生意，而且還上新聞了才說要付錢吧」、「為了3萬日幣，搞得全台灣都知道，身敗名裂啊」、「太荒謬了吧，才30000日圓，然後已經約定好了的行程放鳥才在說怕被詐騙」。