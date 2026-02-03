　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

放鳥北海道機場包車　台灣客道歉「系統顯示帳號詐騙」才封鎖

▲▼北海道暴雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣旅客放鳥包車業者。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

一名台灣旅客到北海道旅遊，並預約機場包車服務，怎料竟無故缺席，讓司機在機場苦等2小時未果，包車業者撥打電話才發現已被對方拉入黑名單，惡劣行徑引發大批網友撻伐，台灣旅客身分也被搜出，在高雄經營便當店。事隔一天，台灣旅客現身道歉，並承諾支付車費。

包車業者在Threads發文，班機抵達後，旅客始終未在群組中回應，司機在機場等候長達約2小時仍未見人影。業者事後嘗試透過電話、LINE 聯繫，才發現帳號已遭封鎖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

便當店老闆道歉　因系統提醒疑遭詐騙

輿論延燒後，「元福」便當店老闆2日中午主動聯繫，解釋是因手機系統提醒帳號「可能涉及詐騙」，加上身處國外、攜家帶眷，出於安全考量才選擇封鎖聯繫，「我承認我是錯的，但LINE系統給我的訊息，我的確很擔心」。

他強調並非惡意失聯，因為擔心有詐騙的嫌疑，不知道上車後會被載往何處，所以才會選擇封鎖，也承諾願意支付當初預訂的車資3萬日圓，希望能平息爭議。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

業者直言「理由根本不成立」

業者PO出聊天紀錄，便當店老闆當初答應這筆交易，就代表同意了，「司機都給您了，車輛信息也給您了，也沒有提前收任何錢，出發前一天還在群組說好的，落地後覺得不需要我們，就把我們封鎖」。對於便當店老闆提到的擔心詐騙，業者直言「您這個事情根本是不成立的，無中生有編造的藉口」。

最後，業者在貼文中寫道「大家做生意都不容易，誠實守信比較重要，非常感謝大家的幫忙。」

多數網友也認為便當店老闆的理由很瞎，「要詐騙的會先叫你付錢，而且金額一定很大！才30000日圓，是要騙個屁」、「他們是因為被炎上怕影響便當店生意，而且還上新聞了才說要付錢吧」、「為了3萬日幣，搞得全台灣都知道，身敗名裂啊」、「太荒謬了吧，才30000日圓，然後已經約定好了的行程放鳥才在說怕被詐騙」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／毛嘉慶傳性騷　民眾黨中評會：暫停選區初選民調
慟別袁惟仁！　前妻陸元琪親曝ICU煎熬：最恐懼手機訊息聲
向外媒重申「我是中國人」　鄭麗文談和統：兩岸人民接受我就接受
快訊／民眾黨李貞秀等6人宣誓就任　首位陸配立委上任
快訊／「毛孩的彩虹天堂」募千萬！負責人爽花善款出國玩
大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月
言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開
快訊／記憶體帶量反彈！　5檔漲幅達半根停板

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周末強烈冷氣團報到「連凍4天」　低溫探11度有望降雪

放鳥北海道機場包車　台灣客道歉「系統顯示帳號詐騙」才封鎖

去日本玩遭「差別待遇」！在地日人看不下去轟：已經不是巧合了

皮膚科太搶手！彰化代排黃牛喊價1500 　衛生局：可罰25萬

快訊／09:42花蓮規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

白沙屯媽祖4/12起駕！　粉紅超跑預計「這3天」抵彰化祈福

到職1個月「一次請完3天特休」怕觀感不好！　過來人曝1關鍵

把希望及年味送進兒癌病房！麥當勞「新年童樂會」走進北中南六醫院　用歡樂陪伴病童家庭

「西望洋」颱風最快明生成　預估路徑曝

陳沂今晨發生靈異事件！　「睡一半有女生說不好意思」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

周末強烈冷氣團報到「連凍4天」　低溫探11度有望降雪

放鳥北海道機場包車　台灣客道歉「系統顯示帳號詐騙」才封鎖

去日本玩遭「差別待遇」！在地日人看不下去轟：已經不是巧合了

皮膚科太搶手！彰化代排黃牛喊價1500 　衛生局：可罰25萬

快訊／09:42花蓮規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

白沙屯媽祖4/12起駕！　粉紅超跑預計「這3天」抵彰化祈福

到職1個月「一次請完3天特休」怕觀感不好！　過來人曝1關鍵

把希望及年味送進兒癌病房！麥當勞「新年童樂會」走進北中南六醫院　用歡樂陪伴病童家庭

「西望洋」颱風最快明生成　預估路徑曝

陳沂今晨發生靈異事件！　「睡一半有女生說不好意思」

世界先進去年獲利79億元　董事會拍板配息4.5元

快訊／毛嘉慶傳性騷　民眾黨中評會：請選策會暫停該選區初選民調

台88線事故頻傳　屏東警籲：拍照留證、迅速移車

古林睿煬、孫易磊先驅鬼再實戰！豆撒儀式後Live BP登板備戰WBC

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

柯林頓夫婦妥協！最後關頭同意作證艾普斯坦案　躲過藐視國會罪

嘉義大林嚴重車禍！30歲騎士倒地命危　機車躺水溝畫面曝

SJ始源因Fika Fika SHIU XIANG錯過班機　激讚咖啡甜點人生Top 5

川普推120億美元「關鍵礦產戰略儲備」　商務部長：奪回控制權

台積電2奈米產能告急　輝達、AMD、雲端ASIC齊卡位

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

生活熱門新聞

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

高粱印反了？孩見字倒著唸超不解　內行揭密

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

陳沂今晨發文：我剛剛發生靈異事件！　

今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝

講「三七五減租」被投訴！師感嘆離職

惡搞「鏡頭君」兇手全被錄下！　東管處氣炸喊告

更多熱門

相關新聞

台灣客預約包車「放鳥又封鎖」　日導遊跨海求助

台灣客預約包車「放鳥又封鎖」　日導遊跨海求助

一名在日本工作的包車嚮導今（2）日在爆料公社發文求助，指出有台灣旅客昨日抵達北海道新千歲機場後，無故缺席預訂的接機服務，讓司機在機場苦等2小時未果，撥打電話才發現已被對方拉入黑名單。不僅如此，該名旅客已更換LINE頭像並隱藏相關地標資訊，惡劣行徑引發大批網友撻伐。

訂北海道接機包車「爽約還封鎖」！台灣奧客身分曝

訂北海道接機包車「爽約還封鎖」！台灣奧客身分曝

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！

恐怖垃圾屋　中國遊客「退房後超驚悚」

恐怖垃圾屋　中國遊客「退房後超驚悚」

日本「4人漁船」北海道外海失聯！

日本「4人漁船」北海道外海失聯！

關鍵字：

北海道包車爽約台灣旅客便當店

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

快訊／土城一家傳一氧化碳中毒！前一天才通報女童猝死

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面