北韓第9次黨代會將至？衛星曝「大量兵力」集結平壤　疑準備閱兵

▲北韓2023年7月舉行韓戰停戰70週年閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）第九次朝鮮勞動黨代表大會即將登場之際，美國智庫《北緯38度》（38 North）最新衛星影像顯示，平壤美林飛行場集結數百名士兵進行行進演練，並排列成象徵朝鮮勞動黨的「鐮刀、錘子、筆」圖案，外界研判可能為紀念黨代會而舉行的大型閱兵做準備，顯示北韓正加緊為最高決策機構的年度政治盛事布署。

美國民間衛星服務商「行星實驗室」（Planet Labs）拍攝的影像指出，平壤美林訓練場出現約數百名的兵力，排列方式清楚呈現勞動黨標誌，這類演練是北韓在重大政治活動前的典型準備手法。

美林飛行場被認為是模仿金日成廣場設計，過去北韓舉辦大型閱兵或群眾集會時，均會利用此地進行排練與兵力集結。衛星照片也顯示，去年11月此地曾有數百輛軍用卡車集結，與此次兵力動向相似。

北韓尚未公布第九次黨代會的確切日期，但南韓政府與分析機構推測可能在2月上至中旬舉行。1月24日，北韓已完成市、郡基層黨代表會選出將參加黨代會的代表，30日再舉行黨中央委員會會議。一般而言，這類會議後約2至3週內，黨代會通常會召開，因此外界研判2月中旬可能是舉行時間。

《北緯38度》分析，近期北韓除了軍事動態外，也透過媒體報導展示各地經濟建設完成情況，北韓最高領導人金正恩也多次進行地方視察，強調「地區生活水準是國家發展象徵」。分析認為，如果黨代會前北韓要展示更多經濟成果或武器試驗，黨代會的開幕時間可能會因此延後。

北韓朝鮮勞動黨代表大會每5年舉行一次，是最高決策機構的政治盛事，將決定未來5年的內外政策方向，並伴隨閱兵或大型群眾集會展示國家實力。