社會 社會焦點 保障人權

假善人真詐騙！偽造光復洪災捐款收據騙錢　警籲民眾防範　

▲花蓮警方提供真、假版收據及不同處供民眾比對查證避免上當受騙。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮警方提供真、假版收據及不同處供民眾比對查證避免上當受騙。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖災害引起社會各界愛心挹注，不料卻也成為不肖人士覬覦的破口。近日花蓮縣警察局接獲情資，有人疑似偽造災害捐款收據，假冒捐款者身分塑造「樂善好施」形象，試圖博取信任後進一步進行財物詐騙，甚至延伸出情感詐欺等後續行為。對此，花蓮縣警察局刑事警察大隊長劉宗仁今（2）日受訪指出，這種「假善人」操作方式近年時有所聞，背後常隱藏精密的詐騙布局，呼籲民眾務必提高警覺。

此類行騙者可能以捐款收據作為「開場名片」，博取受害人信任後，再展開關心、示好，再以投資、合作、感情交往為名，引導被害人交付財物或個資。部分案例中，還會假藉參與公益活動、愛心團體或宗教背景，拉近心理距離，利用人性弱點一步步施行詐術。

「這類詐騙行為的危險性，在於它不但包裝善意，更善於操控人際信任。」劉大隊長指出，目前刑事警察大隊已掌握數起可疑收據偽造事件，將依偽造文書、詐欺等罪嫌持續深入偵辦，並與相關單位合作查核。

警方進一步提醒民眾，如有收到捐款收據或遇到自稱捐款者、志工者主動親近時，應查證來源真偽，避免掉入感情與金錢雙重損失的陷阱。劉大隊長強調：「真正的善行經得起查證，但虛假的公益卻總是急著要你掏錢。」

此外，花蓮縣警察局局長范織坤也呼籲，社會的良善心意很珍貴，但也最容易被有心人濫用，民眾面對涉及金錢、感情、投資或募款的對話時，務必隨時保持懷疑、主動查證，落實「一聽、二掛、三查證」的防詐三步驟。更強調：「只要您有疑慮，就請撥打165反詐騙專線或洽詢當地警察機關，讓專業來協助您分辨真偽，守住財產，也守住人生安全。」

假善人真詐騙！偽造光復洪災捐款收據騙錢　警籲民眾防範　

