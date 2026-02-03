好友過年集資買彩券？21人吃麵包「爽中41億」　他透露中獎秘訣

▲中樂透後，還要確認獎金有無順利進帳。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

比利時東佛蘭德斯一座小村莊近日爆出驚人喜訊，21名多年好友合資購買歐洲百萬彩券（EuroMillions），一舉抱回高達1.23億歐元（約新台幣46億元）頭獎，瞬間成為全鎮話題。這群得主每人僅出資5歐元，卻平均能分得約580萬歐元，展現「小錢圓大夢」的真實寫照。

這起幸運中獎事件發生在法蘭德斯地區的津厄姆村（Zingem）。《布魯塞爾時報》指出，這21人是村內咖啡館「Het Sportpaleis」的常客，平時習慣小額集資、共同參與歐洲百萬彩券。

1月30日開獎當天，他們合資購買的彩券成功對中所有號碼，抱走高達1億2355萬歐元的頭獎，成為比利時史上金額名列前茅的中獎案例之一。據悉，中獎號碼為14、18、31、35、46，以及星號7和11。

中獎彩券是在村內一家兼營國家彩券的麵包店購得。這家麵包店已由同一家族經營7代，老闆塔爾維（Redgy Taerwe）證實，當天得主們要求購買一張約105歐元的「電腦選號（quick pick）」彩券，「就這樣中了」。他形容，得主們得知中獎消息時一度難以置信，但隨後仍忍不住開香檳慶祝，「他們很理性，但香檳還是喝了」。

21名得主均分獎金後，每人可分得超過580萬歐元。儘管身分在當地幾乎不是秘密，但全體一致選擇保持匿名，也尚未對外透露具體的用錢計畫。塔爾維轉述，他們目前只希望，「先親眼看到錢匯進帳戶，再來做決定」，短期內也沒有停止工作的打算。

其中一名已退休的女性得主受訪時坦言，得知中獎當下「邊哭邊發抖」，和丈夫不斷確認這並非夢境。她說，大家互相提醒要保持冷靜，「別做任何傻事」。不過當晚仍齊聚咖啡館，用氣泡酒與香檳簡單慶祝這場改變人生的幸運時刻。

她也提到，這筆錢將讓生活輕鬆許多，最重要的是能為孩子與孫子創造更好的未來。至於是否有致富秘訣，麵包店老闆則笑說，「一切真的只是運氣」。