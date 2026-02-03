37歲護理師遭槍擊亡！美國安部配發「隨身攝影機」　提升執法透明度

▲美國邊境巡邏隊指揮官博維諾在明尼蘇達州聖保羅市一處百貨商店行走。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國土安全部宣布，所有在明尼蘇達州明尼亞波利斯第一線執勤的官員即日起全面配發隨身攝影機，作為提升執法透明度的重要措施。部長諾姆強調，未來將視經費狀況擴大至全國。這項決定正值多起致命槍擊事件引發爭議之際，也讓移民執法手段與監督問題，再度成為美國政壇與社會關注焦點。

根據美媒《CNN》報導，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）於當地時間2日透過社群媒體宣布，明尼亞波利斯現場執勤的國土安全官員，將「即刻」全面啟用隨身攝影機。她表示，「隨著經費到位，這套制度將擴大至全美各地，並迅速採購與部署至國土安全部旗下的執法人員」。

長期以來，無論是支持或批評美國政府移民執法行動的陣營，都不斷呼籲國土安全部官員配戴隨身攝影機。相關單位包括美國移民和海關執法局（ICE）與海關及邊境保護局（CBP）。報導指出，部分官員過去在面對抗議者時，甚至只能使用個人手機拍攝現場狀況，顯示制度上的不足。

近年多起涉及執法人員的致命案件，也成為推動改革的關鍵背景。今年1月底，兩名官員開槍擊斃加護病房護理師普瑞提（Alex Pretti），調查人員隨後調閱當天超過30支隨身攝影機畫面，試圖釐清事發經過。CBP的內部初步調查指出，檢視影像後確認「只有兩名官員曾開槍」。

▲明尼蘇達州明尼亞波利斯一名37歲護理師普瑞提慘遭美國邊境巡邏隊警官開槍射殺。（圖／達志影像／美聯社）

在此之前，《CNN》記者曾直接向白宮提出質疑，為何在普瑞提遭擊斃後，政府仍未要求國土安全部官員全面配戴隨身攝影機。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）當時僅回應，相關討論仍在進行，並表示會交由相關單位與總統決定。

美國總統川普（Donald Trump）也公開回應此事，稱是否使用隨身攝影機不是他能決定，而是交由諾姆拍板。他表示，隨身攝影機通常對執法單位是好事，因為人們無法對正在發生的事情說謊，強調自己「可以接受」這項做法。

值得注意的是，諾姆的宣布時間點，也與國會協商密切相關。報導指出，參議院民主黨與川普政府日前達成協議，將國土安全部經費暫時延長兩週，讓共和、民主兩黨得以持續就限制ICE執法手段的訴求進行談判。目前該案已在參議院過關，壓力轉向眾議院共和黨。

在政治角力之中，是否強制配戴隨身攝影機，罕見成為跨黨派的共識之一。部分共和黨人，即便是政府移民執法的堅定支持者，也公開表態支持。參議院國土安全委員會成員、共和黨參議員強森（Ron Johnson）直言，「就我個人而言，我對此沒有問題」。

不過，強森同時也劃出界線，反對民主黨提出的其他改革主張，例如要求移民案件一律取得司法搜查令。他指出，美國目前積壓著有數百萬件案件，若再強制司法程序，「等於變相癱瘓我們執行任何移民法的能力」。