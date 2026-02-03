籲立院依法審查台美關稅協議　賴清德：共同守護得來不易談判成果

▲總統賴清德舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（3日）上午舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，他指出，此次會議可歸納出台美未來合作的三大戰略方向，同時也簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全共同承諾。他也向在野黨喊話，後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，「跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果」。

賴清德說，上週第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）在華府舉行，這是在美國川普總統第一任期創立，上週是第二任期首次召開，雙方主談人首度實體面對面對談。

賴清德表示，這幾年來，台灣和美國持續在各領域強化交流，特別是雙方推動的台美21世紀貿易倡議，是從1979年以來，台美結構最完整的貿易協定。首批協定也已經在前年生效，奠定台美經貿法治基礎。上任後，執政團隊除了繼續推進台美21世紀貿易倡議下一輪談判，也密切關注總統候選人、當選人的經貿政策。

賴清德指出，去年4月，美國宣布新關稅政策後，府院談判團隊就全程掌握、全員投入、全盤兼顧、全力以赴，來因應變局。經過9個月努力，政府已經在上個月，完成台美對等關稅談判，並取得讓國人滿意，讓世界欽羨的成果。

賴清德認為，這樣的成果不僅僅是關稅數字調降，更確保台灣企業在國際經貿競爭中，得以和世界競爭對手站在平等立足點上。但關稅談判只是美台一部分，如何透過交流對話、擴大合作成果，持續加深台美的經濟戰略夥伴關係，一直是執政團隊的目標。



賴清德說，此次台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）議程主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。從這些議程，可以進一步歸納出台美未來合作的三大戰略方向。

第一，強化經濟安全。台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全共同承諾，未來雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方關鍵議題保持密切溝通加強互動，打造更安全有韌性的供應鏈。

第二，打造創新經濟。台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台灣與美國，正好能夠形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。



透過這次對話，台美未來將共同打造「創新經濟」，我們將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保台美的夥伴關係，跟上科技重塑全球產業版圖的速度，開創下一世代的繁榮。

第三，發展繁榮未來。本屆EPPD會議的議題涵蓋多領域，表示台美合作不再侷限單一產業，而是全方位、跨領域深度鏈結。特別強調，產業的互補性與法規可信賴性缺一不可，台灣將會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境；並在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

賴清德表示，台灣正走在正確的經濟路線上、大步走向世界。台灣有實力，也有信心，和民主夥伴一起，引領下一個世代的繁榮。未來執政團隊將繼續以「深化台美經貿」、「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能夠更進一步，立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴清德也藉此機會，再次感謝肩負台灣經濟未來發展使命的第一線談判團隊，有他們始終在崗位上，不眠不休的努力與付出，我們才能如此大步地向前推進。

最後賴清德提到，經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，「我期盼，後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果」，經濟越安全，產業就越繁榮；經濟越繁榮，台灣就越有實力走向世界。