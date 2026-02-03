　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／南方澳斷橋奪6命！亞新設計監造應負30％責任...判賠4547萬

▲▼南方澳斷橋拆除，先將橋拱整座吊起，而橋面結構是切成2至4塊拆除。（圖／記者游芳男攝）

▲南方澳大橋倒塌釀6死，士林地院判設計監造負30%責任、賠4,547萬。（資料圖／記者游芳男攝）

記者黃宥寧／台北報導

2019年10月南方澳跨港大橋倒塌，造成6人死亡、多名漁工受傷。事故後，港務公司先行墊付被害人賠償、醫療及善後費用逾6億元，並認為事故與橋梁原始設計、施工監造缺失有關，向設計監造單位亞新工程顧問提起求償。士林地院認事故為多項缺失長期累積所致，判亞新負30%責任，賠償4,547萬餘元。

台灣港務公司主張，南方澳大橋倒塌並非單純老化，而是橋梁在設計與施工監造階段即存在結構性風險，尤其端錨系統的防水、排水設計不足，導致雨水與海水長期滲入錨碇機構內部，使鋼絞線、夾片與錨頭持續處於高鹽分、潮濕環境中，加速鏽蝕。

港務公司指出，端錨系統長期鏽蝕卻未被及早排除，最終造成承載能力下降，在承受交通荷重與振動累積後發生斷裂，是橋梁瞬間倒塌的關鍵原因。事故發生後，港務公司已對外先行賠償被害人，依法屬利害關係第三人代位清償，得承受被害人對設計監造單位的請求權，因此向亞新求償已墊付的相關金額，請求賠償總額逾6億3,500萬元。

亞新則抗辯，南方澳大橋的設計與施工，均依當時法規與工程標準辦理，並無設計瑕疵；端錨鏽蝕屬於橋梁長期使用下的自然劣化現象，與其設計監造行為並無直接因果關係。

亞新並主張，橋梁後續多年未落實定期檢測與專業評估，管養單位未能及早發現端錨鏽蝕問題，才是事故真正原因。此外，橋梁長期承受重車通行，部分車輛甚至超過限重規定，卻未申請臨時通行證並進行結構評估，進一步加重橋梁負擔，相關風險不應由設計監造單位承擔。

法官經查，南方澳大橋倒塌的直接原因，為端錨系統（包含吊索、夾片與錨頭）長期嚴重鏽蝕，導致承載能力明顯不足，在長年承受交通載重與振動影響下，疲勞持續累積，最終無法承受橋體拉力而斷裂。

就鏽蝕形成原因，法官認為，端錨系統的防水與排水設計確有不足，包括HDPE保護套管與金屬保護箱體接合處，採用填縫膠材質，長期暴露於高鹽分與潮濕環境後硬化破裂，使雨水得以滲入並積存在錨碇機構內部；再加上錨碇結構缺乏有效導水與排水設計，水分無法排出，導致鋼絞線、夾片與錨頭長期處於腐蝕環境中。

法官指出，事故的根本原因並非單一環節出錯，而是設計、施工監造與後續管養制度未能有效銜接的結果。施工階段未完全依圖說施作防水構件，監造作業未即時糾正不當施工方式；後續管養階段，橋梁檢測與評估機制未落實，使端錨鏽蝕風險長期未被發現，最終釀成6死悲劇。

綜合事故原因力與各方過失程度，法官認定亞新在設計與監造上屬於次要原因，港務公司在後續管養與檢測未落實，過失程度較高，因此判亞新須負擔30%責任，賠償45,478,543元，並自2021年2月23日起按年息5%計算利息，其餘求償駁回，全案仍可上訴。

02/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高慧君暴瘦24kg！在家昏倒臉骨折…整顆頭腫脹「1部位」永遠

