台南補教協會慶三十週年　舉辦家庭零暴力、教育零體罰法規宣導年終盛會

▲台南市補習教育事業協會於安平舉辦「台南補教．三十榮耀」年終活動，政界、教育界及補教界代表齊聚一堂。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市補習教育事業協會於2月1日在安平區福爾摩沙遊艇酒店盛大舉辦「家庭零暴力與教育零體罰法規宣導之台南補教．三十榮耀」年終活動，除慶祝協會成立三十週年外，也展現台南補教界長年團結合作、攜手為在地學子打造優質學習環境的成果。

活動現場冠蓋雲集，氣氛隆重熱烈，台南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝、教育局王科長、社會局呂機要秘書等市府代表親臨祝賀；同時包括台南補教協會創會理事長林創會、榮譽理事長林、張簡、徐、方等多位前理事長，以及現任輔導理事長黃○○均到場共襄盛舉。另有中華民國補教總會楊姓總會長、潘姓副總會長、黃秘書，及全國15個縣市補教協會理事長、理監事幹部與各界友會貴賓出席，並有約20位關心教育議題的民意代表齊聚，共同見證臺南補教重要里程碑。

台南市補習教育事業協會理事長洪嘉鴻致詞時表示，三十年是一段漫長且珍貴的歷程，協會自創立以來，始終扮演政府與補教業者之間的重要溝通橋樑，並持續推動教學品質與產業環境優化；這份「三十榮耀」，屬於每一位在教育現場默默耕耘、付出的補教夥伴。

副理事長劉修甫也指出，補教業不只是正規教育的堅實後盾，更是學子多元學習的重要場域。面對快速變遷的教育環境，協會未來將持續推動數位轉型與創新思維，協助會員精進教學方式，提升整體競爭力。

台南市補習教育事業協會表示，站在三十週年的新起點，未來將秉持「專業、互助、互信」的核心價值，持續強化家庭零暴力與教育零體罰法規宣導，並深化校園安全、師資培訓與產業自律，攜手市府及社會各界，共同守護臺南學子的學習安全與教育競爭力，邁向下一個更穩健的三十年。