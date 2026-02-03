工藝版華山論劍！人間國寶聚屏東「明月居」　木雕彩繪高手過招

▲蔡明海(左起)向蔡德太、陳啟村、杜柏琦導覽他的作品。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

文化部登錄的傳統木雕「人間國寶」陳啟村、蔡德太，日前攜手寺廟綵繪名師杜柏錡，走進屏東縣新園鄉「臺灣工藝之家」——蔡明海木雕工作室。三位工藝界頂尖高手同場交流，從刀法、構圖聊到工具革新，話匣子一開，宛如工藝界的華山論劍，激盪出滿滿創作火花。

▲鄉村晨影。

今年72歲的蔡明海，出身清寒，國小畢業便因父親一句「給子孫千金，不如一藝在手」，踏上木雕之路。年少時先在中部從事家具木雕，17歲經引薦拜師林榮坤，正式跨入廟宇雕刻領域。他形容，從家具到廟雕，「就像幼稚園直升國中」，挑戰截然不同。憑著韌性與勤學，退伍後即成為廟宇雕刻負責人，台北艋舺龍山寺神龕、大甲鎮瀾宮門神、台南新營上帝公廟、麻豆五王廟觀音殿、屏東車城福安宮等，都可見其精湛作品。

人間國寶陳啟村盛讚，蔡明海為人謙和真誠，長年無私提攜後進，創作技法紮實、構圖嚴謹，作品內斂卻富有深度；更難得的是，他不墨守成規，勇於引入新世代工具，讓傳統木雕在時代中持續前行。

人間國寶蔡德太也感性表示，年輕時早已聽聞蔡明海的大名，直到近年因緣成熟才得以拜訪，聽他細數傳統木雕的歷史與一生奮鬥歷程，深受感動與敬佩，「他能將匠師之路，走成一位鄉土藝術家，沒有堅定意志是辦不到的。」蔡德太直言，蔡明海的身影，對年輕世代而言就像一盞明燈。

從事寺廟彩繪的杜柏錡則指出，蔡明海的門神與鑿花作品，喚起許多四、五年級生的童年記憶，刀功流暢、神情細膩；加上其佛學融入生活與創作，談吐間充滿禪意，是後輩匠師學習的最佳典範。如今蔡明海仍持續創作《鄉村晨影》（暫名），一刀一鑿，為臺灣傳統工藝刻下跨世代的生命力。