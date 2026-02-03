　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

工藝版華山論劍！人間國寶聚屏東「明月居」　木雕彩繪高手過招

▲蔡明海(左起)向蔡德太、陳啟村、杜柏琦導覽他的作品。（圖／記者陳崑福攝）

▲蔡明海(左起)向蔡德太、陳啟村、杜柏琦導覽他的作品。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

文化部登錄的傳統木雕「人間國寶」陳啟村、蔡德太，日前攜手寺廟綵繪名師杜柏錡，走進屏東縣新園鄉「臺灣工藝之家」——蔡明海木雕工作室。三位工藝界頂尖高手同場交流，從刀法、構圖聊到工具革新，話匣子一開，宛如工藝界的華山論劍，激盪出滿滿創作火花。

▲蔡明海(左起)向蔡德太、陳啟村、杜柏琦導覽他的作品。（圖／記者陳崑福攝）

▲蔡明海(左起)向蔡德太、陳啟村、杜柏琦導覽他的作品。（圖／記者陳崑福攝）

▲鄉村晨影。

今年72歲的蔡明海，出身清寒，國小畢業便因父親一句「給子孫千金，不如一藝在手」，踏上木雕之路。年少時先在中部從事家具木雕，17歲經引薦拜師林榮坤，正式跨入廟宇雕刻領域。他形容，從家具到廟雕，「就像幼稚園直升國中」，挑戰截然不同。憑著韌性與勤學，退伍後即成為廟宇雕刻負責人，台北艋舺龍山寺神龕、大甲鎮瀾宮門神、台南新營上帝公廟、麻豆五王廟觀音殿、屏東車城福安宮等，都可見其精湛作品。

人間國寶陳啟村盛讚，蔡明海為人謙和真誠，長年無私提攜後進，創作技法紮實、構圖嚴謹，作品內斂卻富有深度；更難得的是，他不墨守成規，勇於引入新世代工具，讓傳統木雕在時代中持續前行。

人間國寶蔡德太也感性表示，年輕時早已聽聞蔡明海的大名，直到近年因緣成熟才得以拜訪，聽他細數傳統木雕的歷史與一生奮鬥歷程，深受感動與敬佩，「他能將匠師之路，走成一位鄉土藝術家，沒有堅定意志是辦不到的。」蔡德太直言，蔡明海的身影，對年輕世代而言就像一盞明燈。

從事寺廟彩繪的杜柏錡則指出，蔡明海的門神與鑿花作品，喚起許多四、五年級生的童年記憶，刀功流暢、神情細膩；加上其佛學融入生活與創作，談吐間充滿禪意，是後輩匠師學習的最佳典範。如今蔡明海仍持續創作《鄉村晨影》（暫名），一刀一鑿，為臺灣傳統工藝刻下跨世代的生命力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
慟別袁惟仁！　前妻陸元琪親曝ICU煎熬：最恐懼手機訊息聲
向外媒重申「我是中國人」　鄭麗文談和統：兩岸人民接受我就接受
快訊／民眾黨李貞秀等6人宣誓就任　首位陸配立委上任
快訊／「毛孩的彩虹天堂」募千萬！負責人爽花善款出國玩
大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月
言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開
快訊／記憶體帶量反彈！　5檔漲幅達半根停板

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台88線事故頻傳　屏東警籲：拍照留證、迅速移車

屏東阿伯運動腹腳不適　沒帶手機急衝派出所求救

年後求職潮來了　「台灣就業通」升級智慧求職LINE小幫手即時掌握職缺

工藝版華山論劍！人間國寶聚屏東「明月居」　木雕彩繪高手過招

台南補教協會慶三十週年　舉辦家庭零暴力、教育零體罰法規宣導年終盛會

迎春揮毫送祝福　台南開基玉皇宮結合消防宣導提醒市民年節防火防災

暨大攜手慈善組織捐二手電腦　助柬埔寨高中數位升級

南投衛生所、10醫院線上預約掛號上線　還能查血壓、體溫紀錄

南投稅務局推真人雲端視訊服務　免自然人憑證連線即可申請稅務文件

響應世界濕地日走訪挖子尾　觀察濕地秘境冬季脈動

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

台88線事故頻傳　屏東警籲：拍照留證、迅速移車

屏東阿伯運動腹腳不適　沒帶手機急衝派出所求救

年後求職潮來了　「台灣就業通」升級智慧求職LINE小幫手即時掌握職缺

工藝版華山論劍！人間國寶聚屏東「明月居」　木雕彩繪高手過招

台南補教協會慶三十週年　舉辦家庭零暴力、教育零體罰法規宣導年終盛會

迎春揮毫送祝福　台南開基玉皇宮結合消防宣導提醒市民年節防火防災

暨大攜手慈善組織捐二手電腦　助柬埔寨高中數位升級

南投衛生所、10醫院線上預約掛號上線　還能查血壓、體溫紀錄

南投稅務局推真人雲端視訊服務　免自然人憑證連線即可申請稅務文件

響應世界濕地日走訪挖子尾　觀察濕地秘境冬季脈動

世界先進去年獲利79億元　董事會拍板配息4.5元

快訊／毛嘉慶傳性騷　民眾黨中評會：請選策會暫停該選區初選民調

台88線事故頻傳　屏東警籲：拍照留證、迅速移車

古林睿煬、孫易磊先驅鬼再實戰！豆撒儀式後Live BP登板備戰WBC

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

柯林頓夫婦妥協！最後關頭同意作證艾普斯坦案　躲過藐視國會罪

嘉義大林嚴重車禍！30歲騎士倒地命危　機車躺水溝畫面曝

SJ始源因Fika Fika SHIU XIANG錯過班機　激讚咖啡甜點人生Top 5

川普推120億美元「關鍵礦產戰略儲備」　商務部長：奪回控制權

台積電2奈米產能告急　輝達、AMD、雲端ASIC齊卡位

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

地方熱門新聞

黑虎化身絨毛布偶　武德宮聯名悠遊卡亮相

台南鹿耳門煙火將登場南消六大隊提前勘查救災動線

車禍奪命留血癌妻+3幼子　犯保屏東分會即刻關懷

「台灣就業通」升級智慧求職LINE小幫手即時掌握職缺

走讀山海記憶　墾管處推「西屏山古道行」

暨大攜手中外慈善組織捐贈柬埔寨高中二手電腦設備

強化施工安全　基隆召開協和電廠安全會議

南消五大攜手歸仁區公所深入社福機構宣導

迎春揮毫送祝福台南開基玉皇宮結合消防宣導

南投稅務局推真人雲端視訊服務

金門警、銀行行員攔阻10萬元詐騙

台南消防精進無人機AI救災打造韌性城市

台南補教協會慶三十週年舉辦家庭零暴力、教育零體罰法規宣導

菜鳥報到　中原文創園區《兵兵有理》特展

更多熱門

相關新聞

排灣族神柱登巴黎佳士得　台灣原民木雕211萬成交

排灣族神柱登巴黎佳士得　台灣原民木雕211萬成交

台灣原住民木雕登上法國拍賣行，並以新台幣約211萬元拍出。這塊木雕出自排灣族的高階貴族，而且從尺寸和其獨特的美學來看，它很可能是被用來裝飾高階貴族的房屋內部。

卯兔星君金身被偷10天終尋獲　3惡賊落網

卯兔星君金身被偷10天終尋獲　3惡賊落網

陳啓村木雕《卯兔星君》被偷　廟方：速歸還

陳啓村木雕《卯兔星君》被偷　廟方：速歸還

許淑華親送104歲漆藝人間國寶王清霜重陽賀禮

許淑華親送104歲漆藝人間國寶王清霜重陽賀禮

門神遇見剪黏! 蔡明海與陳三火鎮瀾宮奇緣

門神遇見剪黏! 蔡明海與陳三火鎮瀾宮奇緣

關鍵字：

木雕傳統工藝蔡明海人間國寶陳啟村

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

快訊／土城一家傳一氧化碳中毒！前一天才通報女童猝死

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面