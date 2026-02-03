　
皮膚科太搶手！彰化代排黃牛喊價1500 　衛生局：可罰25萬

▲彰化市一間皮膚科診所驚傳有黃牛代排。（圖／民眾提供）

▲彰化市一間皮膚科診所外一大早就有民眾排隊等掛號。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一家皮膚科診所因醫師專精治療異位性皮膚炎、乾癬等棘手病症，加上醫師曾任醫學中心皮膚科主任，口碑傳開後，門診天天爆滿。診所為維持看診品質，現場掛號名額，不料竟有「排隊黃牛」在網路上公開招攬，喊價1500元代為排隊搶號，引發民眾抱怨連連。彰化縣衛生局已介入調查，若查獲屬實，將依違反《醫療法》開罰行為人，最高可處25萬元罰鍰。

據了解，該間皮膚科診所，因醫師醫術深受信賴，吸引許多家長帶著孩子遠道而來。為確保醫療品質，僅限現場掛號。今天（3日）在現場還有民眾為了掛號，一大早在寒風中帶著板凳坐在診所外排隊等候。

▲彰化市一間皮膚科診所驚傳有黃牛代排。（圖／民眾提供）

▲為了能掛號，民眾只好一大早帶著椅凳等診所開門。（圖／民眾提供）

掛號看診僧多粥少的狀況下，網路社群及通訊軟體中，開始出現「代排服務」的訊息，「遊戲規則」收費1500元，需先付500元訂金。客戶在看診前半小時到現場，說出「通關密語」與排隊者相認、確認委任身分後交換位置，再支付尾款1000元，即可排入前5號的「黃金位置」。

面對黃牛爭議，診所方面昨天透過媒體鄭重澄清，早已取消網路與電話掛號，僅開放現場掛號及複診預約，模式與醫院相同，目的正是為了杜絕不公、兼顧醫療品質。

彰化縣衛生局表示，衛生局已啟動調查，並強調，掛號屬於醫療服務的一環，並非一般商品或消費服務，因此付費「代排掛號」並不適用於代購或跑腿的範疇。

▲衛生局醫政科長劉慧君說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲衛生局醫政科長劉慧君說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

付費代掛號行為已涉及違反《醫療法》中有關醫療廣告的規定。無論是透過網路招攬或現場交易，只要查獲有人「收費」從事代排掛號，即可依法對「行為人」開罰新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。他呼籲民眾，切勿將掛號視為可交易的商品，以免觸法也變相助長黃牛歪風。

更多新聞
粉紅超跑4/12起駕　估「這3天」抵彰化祈福

粉紅超跑4/12起駕　估「這3天」抵彰化祈福

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，將於4月12日子時正式登轎起駕，展開徒步南下雲林縣北港朝天宮的年度進香之旅。這場素有「台灣地表最大遷徙活動」之稱的宗教盛事，每年都吸引數十萬「香燈腳」跟隨。今年，警方根據過往經驗與時間推算，預測進入彰化約在13日或14日，回鑾行程可能將「超硬」，信徒須做好充足的身心準備。

偽裝「地板清潔劑」叩關！海巡查獲黑心禽流感疫苗

偽裝「地板清潔劑」叩關！海巡查獲黑心禽流感疫苗

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

未禮讓行人罰6000？　法官算完撤單

未禮讓行人罰6000？　法官算完撤單

超高齡社會解碼！2025全台長照家數破千　「居家式服務」最受青睞

超高齡社會解碼！2025全台長照家數破千　「居家式服務」最受青睞

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

