皮膚科太搶手！彰化代排黃牛喊價1500 　衛生局：可罰25萬

▲彰化市一間皮膚科診所外一大早就有民眾排隊等掛號。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一家皮膚科診所因醫師專精治療異位性皮膚炎、乾癬等棘手病症，加上醫師曾任醫學中心皮膚科主任，口碑傳開後，門診天天爆滿。診所為維持看診品質，現場掛號名額，不料竟有「排隊黃牛」在網路上公開招攬，喊價1500元代為排隊搶號，引發民眾抱怨連連。彰化縣衛生局已介入調查，若查獲屬實，將依違反《醫療法》開罰行為人，最高可處25萬元罰鍰。

據了解，該間皮膚科診所，因醫師醫術深受信賴，吸引許多家長帶著孩子遠道而來。為確保醫療品質，僅限現場掛號。今天（3日）在現場還有民眾為了掛號，一大早在寒風中帶著板凳坐在診所外排隊等候。

▲為了能掛號，民眾只好一大早帶著椅凳等診所開門。（圖／民眾提供）

掛號看診僧多粥少的狀況下，網路社群及通訊軟體中，開始出現「代排服務」的訊息，「遊戲規則」收費1500元，需先付500元訂金。客戶在看診前半小時到現場，說出「通關密語」與排隊者相認、確認委任身分後交換位置，再支付尾款1000元，即可排入前5號的「黃金位置」。

面對黃牛爭議，診所方面昨天透過媒體鄭重澄清，早已取消網路與電話掛號，僅開放現場掛號及複診預約，模式與醫院相同，目的正是為了杜絕不公、兼顧醫療品質。

彰化縣衛生局表示，衛生局已啟動調查，並強調，掛號屬於醫療服務的一環，並非一般商品或消費服務，因此付費「代排掛號」並不適用於代購或跑腿的範疇。

▲衛生局醫政科長劉慧君說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

付費代掛號行為已涉及違反《醫療法》中有關醫療廣告的規定。無論是透過網路招攬或現場交易，只要查獲有人「收費」從事代排掛號，即可依法對「行為人」開罰新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。他呼籲民眾，切勿將掛號視為可交易的商品，以免觸法也變相助長黃牛歪風。