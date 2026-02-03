　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸記者臥底精神病院驚「一票正常人」　招攬病人當「賺錢工具」騙保

▲精神病院患者聚集在一起玩牌。（圖／翻攝新京報）

▲精神病院患者聚集在一起玩牌。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

大陸醫保制度再出現漏洞，黑心業者看上的是較少在意的「精神病院」。有陸媒自2025年12月起，以應徵護工身分前往湖北襄陽、宜昌等多家精神病院，發現院方往往以「免費住院、免費接送」招攬病患，部分住院者更看似無明顯精神異常，甚至有護工、保安辦理住院手續，懷疑院方虛構診療項目套取醫保並阻撓出院，甚至有病人遭打罵，引起外界關注。

《新京報》報導，「不要錢，醫藥費和生活費全免，可以常年住！」在湖北省襄陽市的一家精神病醫院，一名醫生面對病人家屬給出了這樣的承諾。不只是這一家醫院，新京報記者走訪發現，襄陽市多家精神病醫院都對外承諾「免費住院、免費接送」。

▲湖北襄陽一座城市內便有20間以上的精神病院。（圖／翻攝新京報）

▲湖北襄陽一座城市內便有20間以上的精神病院。（圖／翻攝新京報）

據悉，襄陽一座城市裡，竟有20多間精神病醫院，而且「競爭激烈」，有院方不僅以「免費」作招攬，還組織員工下鄉宣傳、上門接人；多間醫院可將「正常人」收治入院，甚至有醫師稱可協助虛構精神疾病，以便符合醫保報銷條件。

至於同在湖北的宜昌市，也有醫院為了讓病人長期住院，安排病人定期「假出院」以規避檢查。

該名記者在臥底期間，先後進入湖北襄陽宏安精神病醫院、湖北宜昌夷陵康寧精神病醫院，觀察到不少住院者看起來無明顯精神異常，且有相當比例為老年人；院內人力與空間配置也被描述為緊繃，例如，夷陵康寧某科室住院者眾多、病床緊密，「部分原本在院內工作的護工、保安也辦理了住院手續，被納入住院系統。」

▲部分精神病院內患者以老年人居多。（圖／翻攝新京報）

▲部分精神病院內患者以老年人居多。（圖／翻攝新京報）

這些住院者在院方眼中成為「創收」來源，院方疑利用住院資訊虛構診療項目以套取醫保資金。以襄陽宏安一名病患為例，住院90天總費用12426元（人民幣，下同），其中，治療費佔比偏高。

多名病患反映主要是吃藥、少有相應治療，但住院費用明細卻出現心理治療、行為矯正等項目，另有知情人士爆料稱，院方會以日均約130元左右的方式「做」出治療費用。

▲病患與院方爭吵後便被員工綁在床上一天一夜。（圖／翻攝新京報）

▲病患與院方爭吵後便被員工綁在床上一天一夜。（圖／翻攝新京報）

為延長住院時間，部分醫院會以各種理由阻撓出院、限制病人與家屬聯絡，入院即要求上交手機等物品，就在記者臥底過程中，還多次目睹或聽聞院方對病人的暴力對待，包括掌摑、腳踹、以水管抽打等。

此外，有病患與親友描述，在部分醫院住院期間還被安排勞動，甚至出現「病人照護他人」卻仍被收取護理費的情況，還曾發生住院者疑因長期受限而輕生的誇張情事發生。

02/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

王淨《功夫》犧牲好大　醜到差點認不出來XD

精神病院醫保詐騙虐待襄陽黑幕襄陽精神疾病患者

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

