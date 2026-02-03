　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

細數台美經濟成果　賴清德：要走向世界還是國民黨的「二次西進」？

▲▼總統賴清德舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統賴清德舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑正率團赴北京參加國共智庫論壇，剛好總統賴清德今（3日）召開記者會說明「台美經濟繁榮夥伴對話」成果，外界好奇這兩者的關聯性？賴清德表示，在野黨有他們主張也有他們路線，不是刻意跟國民黨比較，但可以讓國人選擇，到底我們要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國？去推動所謂的二次西進。

總統府於上午9時30分至10時10分在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）記者會，出席者包括總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉，對外說明台美合作進展與後續推動方向。

正值國民黨前往中國北京召開國共論壇，為何今日特別召開此記者會說明台美EPPD？賴清德說明，第一，台美EPPD固然是第六次，但今年是第一次主談人面對面來實際、實體進行對話，代表台美經貿互惠關係進入新階段，尤其是不畏暴風雪如期舉行，也代表了台美雙方對於後續深化台美經貿互惠關係的決心。

賴清德說，第二，此次對話成果豐碩，剛剛林佳龍跟龔明鑫都有報告，其中台灣跟美國在這次對話中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security），當然也完成後續許多項目的進一步合作計畫，這代表後續台美經貿產業合作會更進一步的深化，也代表台灣跟美國會攜手走進世界。

賴清德指出，第三，「立足台灣、布局全球、行銷全世界」是台灣的國家經濟戰略。這一次EPPD談判成果，有助於台灣在這條路線上走得更穩、更遠，帶給台美雙方豐厚經濟發展成果。

至於國共論壇，賴清德認為，在野黨有他們主張也有他們路線，今天剛好是我們這幾年來，台灣的國家經貿路線，如同他剛剛提到，「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，從前總統蔡英文到現在，台美簽訂21世紀貿易倡議，最近也談完對等關稅以及簽署的投資協定，現在EPPD對話已經完畢，也有許多成果。

賴清德進一步指出，如果看得更遠，最近也跟日本簽訂數位貿易協定，之前跟英國有簽訂提升台英貿易夥伴倡議，在這個架構之下，去年也簽訂三個子協定，投資、能源、數位貿易協定。台灣也跟東南亞國家陸續更新洽簽新協定，包括跟印度、泰國、越南、菲律賓都更新投資協定。另外也跟一些國家持續洽簽當中。

賴清德說，這表示台灣這幾年來，國家經濟路線是很穩健的，一步一步的在推廣，讓台灣產業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓經濟可以成為日不落國，「不管太陽在什麼時候、什麼地方升起，都可以照到台灣的企業」。

「這不是刻意跟國民黨他們前往中國所進行的計畫，我們並不是這個目的，但剛剛好可以讓國人做一個對比」，賴清德指出，到底我們要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國？去推動所謂的二次西進，可以讓國人做一個清楚選擇。

賴清德：只要中國正視中華民國存在、尊重自由民主　很樂意交流合作

賴清德：只要中國正視中華民國存在、尊重自由民主　很樂意交流合作

總統賴清德今（3日）上午舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，針對兩岸議題，賴清德表示，民進黨政府非常重視兩岸關係，兩岸有共同的敵人，就是天災地變、傳染病，兩岸也有共同目標，就是創造兩岸人民福祉，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由民主生活的方式，只要能夠對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，創造和平共榮。他也喊話在野黨，面對中國威脅，不可以不審總預算、國防預算，只進行國共合作，這對台灣來講是危險的。

全文／台美EPPD在華府達成4成果　賴清德宣布未來合作3大方向

全文／台美EPPD在華府達成4成果　賴清德宣布未來合作3大方向

籲立院依法審查台美關稅協議　賴清德：共同守護得來不易談判成果

籲立院依法審查台美關稅協議　賴清德：共同守護得來不易談判成果

EPPD進展與台灣的下一步

EPPD進展與台灣的下一步

LIVE／賴清德舉行記者會　親曝台美經濟合作最新進度

LIVE／賴清德舉行記者會　親曝台美經濟合作最新進度

