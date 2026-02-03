　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪孟楷再拋鞭刑修法打詐！　韓國瑜表態支持

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委洪孟楷2日指出，國內詐騙案件頻傳，受害金額不斷攀升，政府應正視現行刑責是否已失去嚇阻效果，並思考引進更具威嚇力的刑罰手段，包括鞭刑等重刑懲戒。而立法院長韓國瑜也對此表達肯定，指出詐騙集團平均每年詐騙人民高達 500 億元，對於平日努力打拚、辛苦養家的善良百姓極不公平，支持洪孟楷提出的修法方向。

▲▼立法院新會期，立委洪孟楷簽到。（圖／記者李毓康攝）

▲立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

新加坡去年便研擬修刑法，涉入詐騙或參與詐騙集團，將面臨最高24下鞭刑。洪孟楷當時就表示，新加坡與台灣同樣深受詐騙之害，既然新加坡能採取重典，台灣也應思考是否能跟進，亂世用重典，對詐騙犯施以鞭刑，才能真正嚇阻犯罪。

昨是立法院新會期報到日，洪孟楷在受訪時再次強調，新的會期會更積極在立院推動打擊詐騙的相關修法與制度改革，也將正式啟動對「鞭刑等更具嚇阻力刑責」的公共討論，針對詐騙、性侵、虐童等重大犯罪，參考國際經驗，讓法律真正發揮保護人民的力量。打詐不是政黨之爭，而是全民的共同底線。立法院責無旁貸，他會持續站在第一線，為守住人民的血汗錢全力以赴

洪孟楷表示，這個會期他會提出修法版本，也希望各黨團能一起支持，更會要求行政部門研擬出相關辦法，讓詐騙集團永遠在台灣社會中消失，這是本會期他會推的修法重點。

洪孟楷指出，他期望朝野能共同打擊詐騙，因為根據官方統計，民眾2025年12月單月就遭詐金額新台幣66億元，而上個月、1月則升至70億元。當詐騙持續猖獗，政府不應只讓人民自求多福，期望行政院、朝野一同打詐，而他也會提案修法、仿效新加坡引進鞭刑制度，加強打詐力道。

對於洪孟楷提出的目標，韓國瑜日前也公開表示贊同，認為國人對詐騙深惡痛絕，打詐不能再流於口號而是思考嚴刑峻法的必要。

洪孟楷說，韓國瑜一語道破現實，多數國人每天認真上班、辛苦養家，詐騙集團卻不用付出勞力，只靠騙錢過活，如此囂張行徑不能接受，也無法忍受。打詐如果只停留在宣示與宣導，無法真正提高犯罪成本，只會讓詐騙集團更加猖獗。
 

02/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

卓榮泰3/3台美關稅專報　洪孟楷「洩題」：資料要包含產業補助

針對中央政府總預算和8年1.25兆國防特別條例持續遭封殺，總統賴清德2日表示，預算會期對總預算沒有任何審查，也無視中國威脅，阻撓國防特別條例，還因人設事通過顏寬恒與中天條款，也通過國民黨再擁有黨產，他希望全國民眾可以評評理；同時，他也請託立法院長韓國瑜，希望他發揮功能，速審總預算、讓國防特別預算通過，「這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責」。

瑞典修法對13歲出手　我們準備好面對低齡犯罪了嗎？

卓榮泰3/3台美關稅專報　洪孟楷「洩題」：資料要包含產業補助

國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列

瑞典修法對13歲出手　我們準備好面對低齡犯罪了嗎？

韓粉嗨領春聯祝「馬上長頭髮」　韓國瑜笑：跟佳芬姐生娃一樣難

國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列

韓粉嗨領春聯祝「馬上長頭髮」　韓國瑜笑：跟佳芬姐生娃一樣難

韓粉嗨領春聯祝「馬上長頭髮」　韓國瑜笑：跟佳芬姐生娃一樣難

洪孟楷鞭刑修法打詐韓國瑜

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

