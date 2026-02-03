洪孟楷再拋鞭刑修法打詐！　韓國瑜表態支持

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委洪孟楷2日指出，國內詐騙案件頻傳，受害金額不斷攀升，政府應正視現行刑責是否已失去嚇阻效果，並思考引進更具威嚇力的刑罰手段，包括鞭刑等重刑懲戒。而立法院長韓國瑜也對此表達肯定，指出詐騙集團平均每年詐騙人民高達 500 億元，對於平日努力打拚、辛苦養家的善良百姓極不公平，支持洪孟楷提出的修法方向。

▲立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）



新加坡去年便研擬修刑法，涉入詐騙或參與詐騙集團，將面臨最高24下鞭刑。洪孟楷當時就表示，新加坡與台灣同樣深受詐騙之害，既然新加坡能採取重典，台灣也應思考是否能跟進，亂世用重典，對詐騙犯施以鞭刑，才能真正嚇阻犯罪。

昨是立法院新會期報到日，洪孟楷在受訪時再次強調，新的會期會更積極在立院推動打擊詐騙的相關修法與制度改革，也將正式啟動對「鞭刑等更具嚇阻力刑責」的公共討論，針對詐騙、性侵、虐童等重大犯罪，參考國際經驗，讓法律真正發揮保護人民的力量。打詐不是政黨之爭，而是全民的共同底線。立法院責無旁貸，他會持續站在第一線，為守住人民的血汗錢全力以赴

洪孟楷表示，這個會期他會提出修法版本，也希望各黨團能一起支持，更會要求行政部門研擬出相關辦法，讓詐騙集團永遠在台灣社會中消失，這是本會期他會推的修法重點。

洪孟楷指出，他期望朝野能共同打擊詐騙，因為根據官方統計，民眾2025年12月單月就遭詐金額新台幣66億元，而上個月、1月則升至70億元。當詐騙持續猖獗，政府不應只讓人民自求多福，期望行政院、朝野一同打詐，而他也會提案修法、仿效新加坡引進鞭刑制度，加強打詐力道。

對於洪孟楷提出的目標，韓國瑜日前也公開表示贊同，認為國人對詐騙深惡痛絕，打詐不能再流於口號而是思考嚴刑峻法的必要。

洪孟楷說，韓國瑜一語道破現實，多數國人每天認真上班、辛苦養家，詐騙集團卻不用付出勞力，只靠騙錢過活，如此囂張行徑不能接受，也無法忍受。打詐如果只停留在宣示與宣導，無法真正提高犯罪成本，只會讓詐騙集團更加猖獗。

