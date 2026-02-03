賴清德：只要中國正視中華民國存在、尊重自由民主　很樂意交流合作

▲總統賴清德舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（3日）上午舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，針對兩岸議題，賴清德表示，民進黨政府非常重視兩岸關係，兩岸有共同的敵人，就是天災地變、傳染病，兩岸也有共同目標，就是創造兩岸人民福祉，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由民主生活的方式，只要能夠對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，創造和平共榮。他也喊話在野黨，面對中國威脅，不可以不審總預算、國防預算，只進行國共合作，這對台灣來講是危險的。

針對「兩岸關係受國人關注，總統怎麼看待國民黨這次國共之間交流？外界解讀召開記者會是要跟國共智庫論壇互別苗頭，請問總統看法？另外對外經貿產業政策上，民進黨政府是不是跟國民黨呈現完全不同路線」，賴清德表示，民進黨政府非常重視兩岸關係，不僅僅重視台美、台灣跟世界各國的國際關係，也同樣重視兩岸關係，所以從蔡英文總統上任開始，清楚講明承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服，也不會走回頭路。

賴清德指出，自己上任時也提到，經由交流對話來進行合作，達到和平共榮的目標，其實自己從行政院長開始，在立法院備詢時也不斷強調，兩岸有共同的敵人，就是天災地變、傳染病，兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民的福祉，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由民主生活的方式，只要能夠對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，創造和平共榮，這是從蔡英文總統到自己，近十年的兩岸路線持續保持善意。

賴清德指出，另外，希望的是國際社會也能夠看見台灣守護國家的決心，守護民主、守護主權不應該被解讀為挑釁，希望在野黨在進行國共交流時也不能夠忘記身為國會最大在野黨，跟民眾黨結合主導的整個國會應盡責任。

賴清德說，推動國政是總統跟院長的責任，監督是國會責任，也有義務審查總預算，在野黨也有責任來審議國防特別預算，特別是在面對中國威脅時候，不可以不審中央政府總預算，也不可以不審國防預算，只進行國共合作，這對台灣來講是危險的，自己相信社會大眾很清楚，台灣需要厚實的底氣，強大國防安全力量，才有辦法對等的進行兩岸交流，希望國民黨可以了解。

賴清德強調，這次召開記者會主要目的，並不是針對國民黨進行國共交流而開，但是剛好可以提供對比，讓國人做清楚辨識，到底是民進黨目前推動攜手友盟比較有利，還是在野黨推動的二次西進比較有利？做一個比較，如果國人仔細了解，去年經濟成長率，或是蔡英文8年經濟成長率、馬前總統8年的經濟成長率，到底孰優孰劣，應該更清楚。