高雄好暖！男大生勇救老夫妻、國中弟守護身障　陳其邁公開表揚

▲高雄市長陳其邁公開表揚英勇男大生（左）、暖心國中弟（右）。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄好暖！近期一名21歲簡姓男大生在路上驚見一對夫婦遭到高雄環保局清潔隊員痛毆，上前奮勇制止負傷，英勇行逕令人欽佩；另外，一名江姓國中男學生被目擊熱心守護一名身障人士過馬路，暖心舉動感動上萬名網友。高雄市長陳其邁今（3）日特別公開表揚2人發揮良善精神，非常值得大家學習。

▲陳其邁公開表揚男大生見義勇為的行為。（圖／記者賴文萱攝）

今天市政會議，陳其邁特地邀請簡姓男大生及江姓國中生前來接受公開表揚，他稱讚簡姓同學見義勇為，「表現非常的冷靜跟勇敢進一步阻止危害擴大，也幫助了我們的阿公跟阿嬷免於受到傷害，值得肯定」。

▲陳其邁表揚暖心國中弟守護身障市民過馬路。（圖／記者賴文萱攝）

另外，江同學協助弱勢朋友過馬路，即使當時已經是紅燈，但是他還是發揮善良跟勇敢，讓弱勢市民朋友能夠安全過馬路，值得學習。

陳其邁強調，兩位同學能夠發揮社會良善的精神，非常值得大家學習，希望藉這個機會表達出對這兩位同學的感謝跟肯定。

至於施暴的環保局清潔同仁，陳其邁表示，環保局已立刻進行懲處，除先前已經暫停他的工作之外，也送考績會來進行議處。