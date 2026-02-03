迎春揮毫送祝福　台南開基玉皇宮結合消防宣導提醒市民年節防火防災

▲台南開基玉皇宮舉辦迎春揮毫活動，大師級書法家現場揮毫，吸引不少民眾排隊索取春聯，現場年味十足。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接2026年馬年到來，台南市北區區公所攜手開基玉皇宮舉辦「2026年馬年喜迎春，大師揮毫贈春聯」活動，邀請多位大師級書法家現場揮毫，免費贈送春聯給民眾，吸引不少市民排隊索取，現場年味十足，洋溢濃厚書香與祝福氣息。

活動同時結合「鎮北學堂」課程成果展，展現社區終身學習成果。開基玉皇宮長期支持北區推動終身學習，特別捐贈課程學員學費，實際行動力挺社區教育發展，期盼透過公私協力，持續推廣生活美學，打造宜居、幸福的北區生活環境。

適逢春節將近，活動也同步結合消防安全宣導，提醒民眾在歡慶年節之餘，更要提高防火防災警覺。台南市政府消防局長楊宗林指出，年節期間施放爆竹煙火頻繁，呼籲民眾務必選購合格產品，並遵守燃放安全規定，避免靠近易燃物，以降低火災及意外事故發生風險。

此外，近期寒流來襲，居家使用瓦斯爐具及燃氣熱水器頻率增加，楊宗林也特別提醒，使用燃氣設備時應保持室內通風良好，切勿在密閉空間操作，以防範一氧化碳中毒，確保全家生命安全。

市長黃偉哲也叮嚀市民，春節是闔家團圓的重要時刻，更應落實防火、防災觀念。市府未來將持續結合文化活動與消防宣導，深化安全意識，守護市民生命與財產安全，讓大家安心、平安過好年。