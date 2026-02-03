美國參議員怒轟藍營：為向中共低頭削減台灣國防開支　無異於玩火

▲美國共和黨參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）重砲批評，台灣未能通過國防所需預算，而國民黨領導層正在北京與中共會面，背後含義不言而諭，「為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」。（圖／Daniel Scott Sullivan社群平台）



記者陶本和／台北報導

在藍白陣營聯手下，已10度在立法院程序委員會擱置總統賴清德所提出8年1.25兆國防特別預算；而國民黨副主席蕭旭岑也正率團赴北京參加國共智庫論壇。對此，美國共和黨參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）3日重砲批評，台灣未能通過國防所需預算，負責此事的反對黨，國民黨領導層正在北京與中共會面，背後含義不言而諭，「為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」。

國民黨副主席蕭旭岑昨天（2日）率團訪問中國，3日將在北京出席國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，與中國進行產業交流。在此之前，藍白陣營在立法院程序委員會，也已經連續10度聯手擱置中央政府總預算，以及美方高度關注的8年1.25兆國防特別預算。

對此，美國共和黨參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）重砲批評，台灣立法院上週休會，未能通過台灣自衛所需的預算。同時，負責此事的反對黨國民黨領導層正在北京與中共會面，並計劃進行更大規模的接觸。

蘇利文認為，這背後的涵義不言而喻，「我之前就警告過，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」。

另外，美國參院軍委會主席威克（Roger Wicker）也罕見發文重批，「看到台灣立法院的反對黨大幅削減賴總統的國防預算，我感到很失望」。