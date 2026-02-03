　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸在建大橋突垮塌！已致2死3失聯　當地曾發文「力爭」9月完工通車

記者魏有德／綜合報導

江蘇鹽城響水縣一座在建大橋昨（2）日下午施工期間發生坍塌事故，造成重大傷亡。該橋樑為大陸中鐵十二局承建的連申線月港大橋，在系桿拱梁施工過程中突發塌落事故，目前已致2人死亡、3人失聯。事故發生後，當地已緊急封閉相關航段並展開搜救與調查，當地政府曾對外表示，將力拚於2026年9月前完工通車。

▲江蘇鹽城一座在建橋樑發生垮塌事故。（圖／翻攝微博）

▲江蘇鹽城一座在建橋樑發生垮塌事故。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，2月2日17時46分，由中鐵十二局承建的連申線月港大橋在施工過程中，發生系桿拱梁塌落事故。目前，事故造成2人重傷，經送醫搶救無效死亡，3人失聯。現場救援、事故調查和善後處置等工作正在開展中。

江蘇鹽城響水縣人民政府官網2025年曾刊文稱，縣交通運輸局相關負責人表示，連申線灌河至黃響河段航道整治工程預計年底竣工，並提到周集大橋、月港大橋、大通大橋「力爭於2026年9月全部建成通車」。

▲江蘇鹽城一座在建橋樑發生垮塌事故。（圖／翻攝微博）

事故發生後，鹽城市交通運輸綜合行政執法支隊發布通告指出，因在建月港大橋垮塌，導致事發水域暫時無法通航，為確保航行安全，已對連申線丁字港河口至響水船閘航段實施臨時封航。

▲江蘇鹽城一座在建橋樑發生垮塌事故。（圖／翻攝微博）

公開資訊顯示，響水月港大橋為江蘇省連申線航道整治工程的關鍵橋樑之一，該工程橫跨鹽城市響水縣與濱海縣，全長33.95公里，總投資約40.21億元人民幣，目標為打造千噸級南北水運通道、提升區域航運能力。

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

