　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

睡垃圾桶被載走！美街友「遭壓縮2次」淒厲慘叫　竟奇蹟生還

▲▼垃圾車,清運,垃圾,清潔員。（示意圖／CFP）

▲街友躲進垃圾桶睡覺，被垃圾車收走並壓縮2次，竟然奇蹟生還。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國阿拉巴馬州發生震驚意外，一名遊民為了躲避0°C以下低溫，躲進垃圾桶內過夜，未料睡到一半就被垃圾車收走，連人帶垃圾一起被壓縮2次後，竟然奇蹟生還。

躲垃圾桶取暖　他睡一半被收走

這起離奇意外發生在1月28日清晨，傑克森市（Jackson）當時氣溫僅有-4°C到6°C左右。

一名垃圾車司機沿清運路線照常執行任務，完全不知道垃圾桶裡竟然躺著一個人，直到他前往速食店Popeyes得來速購買早餐，聽見壓縮槽傳出淒厲慘叫聲，這才驚覺大事不妙。

幸運的是，該街友幾乎沒有受傷，獲救後已被立即送往莫比爾市（Mobile）的醫院接受治療，但其身分未被揭露。

已經壓縮2次　街友奇蹟生還

傑克森市消防局長布朗（John Brown）接受當地媒體WKRG採訪時表示，他從業40年來，第一次接到這種報案。

根據布朗說法，消防人員抵達現場時，街友已經跟著垃圾被壓縮2次，「真的很幸運Popeyes（得來速）的閘門關著，所以司機必須下車。他從垃圾車下來後，才聽到後方有人在求救，立刻關掉所有機器。」

義消博爾丁（Mendy Boldin）坦言，撬開壓縮槽前，所有人都做好最壞打算，「我們都很震驚，因為我們原本以為，要下去那裡做一些創傷急救，然後把他救出來，結果他沒事。真是上帝的安排。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬如龍49歲兒猝逝！做完健檢回家突倒地亡
快訊／斷橋奪6命！亞新判賠4547萬
演唱會倒數5天　日夯團成員突遭逮捕
快訊／毛嘉慶宣布「退出民眾黨議員初選」
石虎遭槍殺身亡！　主嫌判決出爐
全台最大里拆成4里！新里名被罵爆
高慧君暴瘦24kg！在家昏倒臉骨折…整顆頭腫脹「1部位」永遠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國抵制沒效！日本食品出口飆破1.7兆日圓　綠茶、扇貝大賣創紀錄

北韓第9次黨代會將至？衛星曝「大量兵力」集結平壤　疑準備閱兵

寶可夢救一命！子彈射穿牆「竟被卡牌擋下」　他睡夢中死裡逃生

挪威王室連環爆！王儲妃認了私交淫魔艾普斯坦　長子涉性侵又被捕

李在明又龜縮了！疑遭柬埔寨抗議「怒嗆詐團」貼文　靜悄悄刪文

睡垃圾桶被載走！美街友「遭壓縮2次」淒厲慘叫　竟奇蹟生還

從莫迪、陸克文到挪威王儲妃！艾普斯坦文件引發全球政壇風暴

美伊6日重啟核談判！川普警告：若談不攏「恐發生壞事」

滑雪注意！22歲澳女「背包扣環卡纜車」吊掛亡　日雪場急設警示

好友過年集資買彩券？21人吃麵包「爽中41億」　他透露中獎秘訣

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

中國抵制沒效！日本食品出口飆破1.7兆日圓　綠茶、扇貝大賣創紀錄

北韓第9次黨代會將至？衛星曝「大量兵力」集結平壤　疑準備閱兵

寶可夢救一命！子彈射穿牆「竟被卡牌擋下」　他睡夢中死裡逃生

挪威王室連環爆！王儲妃認了私交淫魔艾普斯坦　長子涉性侵又被捕

李在明又龜縮了！疑遭柬埔寨抗議「怒嗆詐團」貼文　靜悄悄刪文

睡垃圾桶被載走！美街友「遭壓縮2次」淒厲慘叫　竟奇蹟生還

從莫迪、陸克文到挪威王儲妃！艾普斯坦文件引發全球政壇風暴

美伊6日重啟核談判！川普警告：若談不攏「恐發生壞事」

滑雪注意！22歲澳女「背包扣環卡纜車」吊掛亡　日雪場急設警示

好友過年集資買彩券？21人吃麵包「爽中41億」　他透露中獎秘訣

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地　送醫搶救不治

比周末補眠更有效！睡前10分鐘「微儀式」讓大腦睡更好

「不配息0050」009816今掛牌　爆36萬張大量、漲2.7％

「創意私房」大戶扮超商店員！騙少女性交易　拍片PO網要賠20萬

中國抵制沒效！日本食品出口飆破1.7兆日圓　綠茶、扇貝大賣創紀錄

台灣運動破藍綠藩籬　蘇巧慧老公執導《冠軍之路》藍青年團也包場

北韓第9次黨代會將至？衛星曝「大量兵力」集結平壤　疑準備閱兵

驚悚瞬間曝光！嘉義小貨車迴轉…聯結車迎頭撞上「衝進早午餐店」

屏科大獸醫院城中院區添新利器　校友捐贈助微創手術+教學

快訊／南方澳斷橋奪6命！亞新設計監造應負30％責任...判賠4547萬

【解鎖崩壞開關】手指輕梳寶寶鼻子 居然炸出大白眼！

國際熱門新聞

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

遺願「把臉留給你」　安樂死婦女捐臉

22歲澳女離奇吊掛亡　日雪場急設警示

美股反轉收漲515點！　台積電ADR勁揚逾3％

相戀9年！新郎掛屍窗上　凶手是新娘

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

伊朗領袖下令：與美國談判核協議

司機「鹹豬手狂摸」影片曝光！

大音箱砸死印度3歲女童！　絕命影片曝光

過年集資買彩券？21好友吃麵包「爽中41億」

英特爾搶蘋果iPhone大單落空！　內幕分析台積電仍擁獨占地位

川普宣布調降印度對等關稅　25%至18%

更多熱門

相關新聞

入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

冷氣團來了，今天(31日)起開始降溫，預計持續影響至下周二清晨，局部低溫下探14度，由於華南雲系掃入，今晚到明天全台有降雨機會，其中北海岸、宜蘭、台中以北山區雨較大，周三起天氣好轉，不過下周五晚間又要變天，再有一波鋒面和冷氣團帶來降溫和降雨，且冷空氣強度將更強。

今晚起大降溫「北東濕冷4天」　下周末迎更強冷空氣

今晚起大降溫「北東濕冷4天」　下周末迎更強冷空氣

亂丟鋰電池害垃圾車悶燒　高雄1天2起

亂丟鋰電池害垃圾車悶燒　高雄1天2起

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

台北平地跌破0度？ 專家打臉了

台北平地跌破0度？ 專家打臉了

關鍵字：

街友垃圾車低溫

讀者迴響

熱門新聞

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

具俊曄穿27年前大S送的舊物

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面