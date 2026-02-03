睡垃圾桶被載走！美街友「遭壓縮2次」淒厲慘叫　竟奇蹟生還

▲街友躲進垃圾桶睡覺，被垃圾車收走並壓縮2次，竟然奇蹟生還。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國阿拉巴馬州發生震驚意外，一名遊民為了躲避0°C以下低溫，躲進垃圾桶內過夜，未料睡到一半就被垃圾車收走，連人帶垃圾一起被壓縮2次後，竟然奇蹟生還。

躲垃圾桶取暖 他睡一半被收走

這起離奇意外發生在1月28日清晨，傑克森市（Jackson）當時氣溫僅有-4°C到6°C左右。

一名垃圾車司機沿清運路線照常執行任務，完全不知道垃圾桶裡竟然躺著一個人，直到他前往速食店Popeyes得來速購買早餐，聽見壓縮槽傳出淒厲慘叫聲，這才驚覺大事不妙。

幸運的是，該街友幾乎沒有受傷，獲救後已被立即送往莫比爾市（Mobile）的醫院接受治療，但其身分未被揭露。

已經壓縮2次 街友奇蹟生還

傑克森市消防局長布朗（John Brown）接受當地媒體WKRG採訪時表示，他從業40年來，第一次接到這種報案。

根據布朗說法，消防人員抵達現場時，街友已經跟著垃圾被壓縮2次，「真的很幸運Popeyes（得來速）的閘門關著，所以司機必須下車。他從垃圾車下來後，才聽到後方有人在求救，立刻關掉所有機器。」

義消博爾丁（Mendy Boldin）坦言，撬開壓縮槽前，所有人都做好最壞打算，「我們都很震驚，因為我們原本以為，要下去那裡做一些創傷急救，然後把他救出來，結果他沒事。真是上帝的安排。」