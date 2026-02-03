遭爆大陸小三露骨照！曹興誠提告謝寒冰敗訴　聲請再議被駁回

▲謝寒冰公布多張曹興誠與小三合照，被曹興誠提告不起訴。（資料照／翻攝自YouTube／謝寒冰）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

媒體人謝寒冰2025年2月間，公布聯電創辦人曹興誠一系列露骨照，爆料曹興誠曾在2015年外遇中國籍小三，曹一開始聲稱是AI合成照，之後改口這些隱私照是中共非法取得，意圖阻礙大罷免，控告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、不實性影像等罪。台北地檢署以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由，處分不起訴謝寒冰，曹興誠不服聲請再議，高檢署認為聲請無理由，裁定駁回。

謝寒冰2025年2月17日在網路直播節目爆料，曹興誠與從事骨董買賣的單忠華曾公開在香港、大陸等地出沒，曹也大手筆出資幫單女很多事，並公布多張包括接吻、僅穿內衣的露骨照片，曹當天下午就回應表示，在當前AI技術發達的時代，任何圖片皆可造假，討論真偽已無太大意義，因為「信者恆信、不信者恆不信」，真正應該關注的是，為何有人會以如此卑劣的方式侵犯他人隱私，試圖進行政治抹黑。

由於曹興誠當時力挺大罷免，私密照曝光立刻引起討論，曹興誠表示將提告求償1億元，並在臉書發文批謝寒冰「真的又怎樣？你是誰？你有什麼身分資格任意散布我的隱私？如果別人也這樣對你，或對你的家人，你還會得意洋洋嗎？」曹興誠並指出，「我合理推測，這是中共非法取得的個人隱私，交給謝寒冰充當打手，意圖誹謗我的聲譽、阻礙這次罷免。」

檢察官將謝寒冰公布的影像送交刑事局、調查局進行鑑定，除1張「無法判斷」外，其他的都沒有發現深偽，無法認定有人以電腦合成或其他科技方法製作偽造影像，也難認定謝寒冰有何散布謠言情事；此外，曹興誠當時是立委徐巧芯罷免案領銜人，從事政治活動與公共利益緊密相關，謝寒冰使用相關影像質疑曹興誠與中國女子過從甚密，屬合理評論範疇，合於《個資法》規範，因此處分不起訴。

曹興誠不服，向高檢署申請再議，不過高檢署認為聲請無理由，裁定駁回。