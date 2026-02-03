最後遺願「把臉留給你」！安樂死婦女大愛捐臉　移植手術全球首例

▲西班牙完成安樂死婦女「捐臉」的臉部移植手術。（圖／翻攝YouTube頻道Vall d`Hebron Barcelona Hospital Campus，下同。）



記者吳美依／綜合報導

西班牙完成一項「全球首例」臉部移植手術，一名選擇安樂死的女性主動捐贈臉部組織，讓另一名遭食肉菌感染毀容的婦女重獲新生。

超高難度手術 動員近百人

去年秋天，接受者卡梅（Carme）在巴塞隆納（Barcelona）瓦爾德希伯倫醫院（Vall d'Hebron）接受臉部移植手術。

根據院方聲明，這項複雜手術涉及從臉部中央移植複合組織，動員近百名專業人員，包括整形外科、移植科、免疫學、精神科等醫護人員，移植皮膚、脂肪、神經、臉部肌肉和骨骼，並採用顯微血管技術重建功能與知覺。

由於捐贈者是在合法安樂死程序下過世，醫療團隊得以預先進行血型配對和3D規畫，大幅提升手術精準度。

▼卡梅術後恢復良好、重獲新生。（圖／翻攝YouTube頻道Vall d`Hebron Barcelona Hospital Campus）



感染食肉菌毀容 術後恢復良好

卡梅前往加那利群島（Canary Islands）度假時，因昆蟲叮咬引發細菌感染，病重時一度昏迷，在三個急診室搶救，但最終「壞死組織吃掉了我的臉，我的嘴巴張不開、半邊鼻子不見了」。由於臉部組織嚴重壞死，她的視力、呼吸、說話與進食能力都被嚴重影響。

手術順利完成數個月後，卡梅2日在記者會上首度公開亮相，她表示自己恢復情況良好，已經可以從事大部分的日常活動，「我在家裡照鏡子時，覺得自己開始像回到從前的樣子了」。

終極大愛 醫護人員也動容

《泰晤士報》報導，捐贈者罹患危及生命的絕症，根據西班牙法律有權選擇安樂死，而她生前明確同意捐贈器官與組織，包括自己的臉部。

醫院移植協調員娜瓦斯（Elisabeth Navas）表示，捐贈者展現「令人無話可說的成熟度」，「一個決定結束生命的人，將最後願望獻給一個陌生人，給予對方如此重大的第二次機會。」

整形外科主任巴瑞特（Joan-Pere Barret）也提到，捐贈者在移植前訪談中，明確詢問了臉部捐贈的可行性，「這是對他人最極致的愛與慷慨」。

器官移植 西班牙是先驅

《路透社》等外媒指出，目前全球僅54例臉部移植紀錄，西班牙一共執行6例，其中3例就是在這次的瓦爾德希伯倫醫院完成。事實上，該院2010年還曾執行全球首例全臉移植手術。

西班牙人口約4940萬，30多年來一直是全球器官移植領域的領導者，去年全國一共執行約6300例器官移植。

2021年，西班牙成為歐盟第四個安樂死合法化的國家，2024年426人接受協助安樂死。