川普推120億美元「關鍵礦產戰略儲備」　商務部長：奪回控制權

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普2日宣布啟動總額120億美元（約新台幣3795億元）的關鍵礦產儲備「金庫計畫」（Project Vault），目標是擺脫對中國關鍵礦產依賴，確保本土製造商免受供應鏈中斷的衝擊。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）更表示，美國正在奪回遭中國掌控的關鍵礦產。

奪回掌控權 川普宣布金庫計畫

CNBC等外媒報導，川普在白宮宣布計畫時說，「一如我們長期以來擁有的國防戰略石油儲備，我們現在正為美國工業建立這樣的儲備。」他坦言不願重演去年中國限制稀土出口、迫使美國製造商減產的窘境。

盧特尼克則痛批，歷任前總統讓關鍵礦產完全落入中國掌控，導致美國採礦產業崩潰。如今，美國正在奪回關鍵礦產資源、採礦業、汽車業及半導體產業。

▼中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

金庫計畫是什麼？

該計畫由美國進出口銀行提供100億美元（約新台幣3160億元）貸款，搭配16.7億美元（約新台幣528億元）民間資本共同推動，公私合資總額120億美元。

根據目前消息，國務卿盧比歐（Marco Rubio）4日將主持「關鍵礦產部長級會議」，副總統范斯（JD Vance）與財政部長貝森特（Scott Bessent）預計發表演說，另有來自歐洲、非洲與亞洲的數十國官員與會，預料簽署多項雙邊協議，改善與協調關鍵礦產的供應鏈與物流體系。

中國壟斷 美國急追

根據國際能源總署（IEA）數據，中國目前主導全球關鍵礦物供應鏈，精煉全球47%至87%的銅、鋰、鈷、石墨和稀土，這些礦物攸關國防科技、半導體、再生能源零件與電池製造。

稀土產業新聞網「稀土交易所」（Rare Earth Exchanges）曾指出，美國恐怕要到2040年才能建立完整稀土供應鏈。而北京多次利用稀土作為貿易談判籌碼的行為，在華府敲響警鐘。