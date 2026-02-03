快訊／土城一家7口傳一氧化碳中毒！　前一天才通報11歲女童猝死

▲土城凌晨傳出疑似一氧化碳中毒案，前一天才通報11歲女童死亡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市土城區延和路巷內一處民宅今(3日)凌晨4時許傳出一氧化碳中毒事件，造成7名住戶送醫；但同一地點2日下午3時許就已傳出緊急救護案，初步了解，年僅11歲的女童當時在房間內睡覺，母親經叫喚後沒有反應，才發現女童竟已沒有呼吸心跳，救護人員到場時，女童已經出現屍斑，隨即宣告死亡，目前詳細死因仍待進一步檢驗。

警方初步調查，該戶人家住在5樓及6樓頂家，救護人員2日下午3時許接獲通報，指稱11歲女童被發現陳屍在5樓臥室內；母親自述，當時女童正在睡覺，她前往叫喚卻沒有反應，才發現女兒竟已經沒有呼吸心跳，嚇得連忙求救。救護人員到場檢視時，女童已經出現屍斑，明顯死亡。

未料3日凌晨4時許，同一地點、同一戶人家竟又傳出疑似一氧化碳中毒案，共7人送醫治療，幸均意識清醒，暫無生命危險。警消初步勘查現場，研判應是熱水器裝在5樓後陽台，懷疑是通風不良肇禍。

由於同地點2日下午才傳出死亡案件，是否也與一氧化碳中毒有關？據悉，女童被發現死亡當下，家中其他家人均無異狀，目前女童死因仍然不明，後續檢警將進一步相驗釐清案情。