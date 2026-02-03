　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／土城一家7口傳一氧化碳中毒！　前一天才通報11歲女童猝死

▲▼消防,救護車,快訊,緊急,119,殺人,命案,救災,搶救,救援,示意,急救,陳屍,自殺,輕生,示意。（示意圖／ETtoday資料照）

▲土城凌晨傳出疑似一氧化碳中毒案，前一天才通報11歲女童死亡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市土城區延和路巷內一處民宅今(3日)凌晨4時許傳出一氧化碳中毒事件，造成7名住戶送醫；但同一地點2日下午3時許就已傳出緊急救護案，初步了解，年僅11歲的女童當時在房間內睡覺，母親經叫喚後沒有反應，才發現女童竟已沒有呼吸心跳，救護人員到場時，女童已經出現屍斑，隨即宣告死亡，目前詳細死因仍待進一步檢驗。

警方初步調查，該戶人家住在5樓及6樓頂家，救護人員2日下午3時許接獲通報，指稱11歲女童被發現陳屍在5樓臥室內；母親自述，當時女童正在睡覺，她前往叫喚卻沒有反應，才發現女兒竟已經沒有呼吸心跳，嚇得連忙求救。救護人員到場檢視時，女童已經出現屍斑，明顯死亡。

未料3日凌晨4時許，同一地點、同一戶人家竟又傳出疑似一氧化碳中毒案，共7人送醫治療，幸均意識清醒，暫無生命危險。警消初步勘查現場，研判應是熱水器裝在5樓後陽台，懷疑是通風不良肇禍。

由於同地點2日下午才傳出死亡案件，是否也與一氧化碳中毒有關？據悉，女童被發現死亡當下，家中其他家人均無異狀，目前女童死因仍然不明，後續檢警將進一步相驗釐清案情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
慟別袁惟仁！　前妻陸元琪親曝ICU煎熬：最恐懼手機訊息聲
向外媒重申「我是中國人」　鄭麗文談和統：兩岸人民接受我就接受
快訊／民眾黨李貞秀等6人宣誓就任　首位陸配立委上任
快訊／「毛孩的彩虹天堂」募千萬！負責人爽花善款出國玩
大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月
言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開
快訊／記憶體帶量反彈！　5檔漲幅達半根停板

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義大林嚴重車禍！30歲騎士倒地命危　機車躺水溝畫面曝

騎士離奇躺路中！微電車倒20米外　頭部出血命危送醫搶命中

國1嘉義段凌晨翻車！自小客側躺路中　26歲駕駛肢體外傷送醫

快訊／國1彰化段5車追撞！小貨車翻覆占3車道...車流回堵4公里

變態男大生引誘女童自拍性影像　賠償獲輕判1年8月緩刑3年

毛孩的彩虹天堂涉公益侵占！林意盛當私人金庫…爽花善款遭起訴

高雄好暖！男大生勇救老夫妻、國中弟守護身障　陳其邁公開表揚

假善人真詐騙！偽造光復洪災捐款收據騙錢　警籲民眾防範　

遭爆大陸小三露骨照！曹興誠提告謝寒冰敗訴　聲請再議被駁回

快訊／土城一家7口傳一氧化碳中毒！　前一天才通報11歲女童猝死

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

嘉義大林嚴重車禍！30歲騎士倒地命危　機車躺水溝畫面曝

騎士離奇躺路中！微電車倒20米外　頭部出血命危送醫搶命中

國1嘉義段凌晨翻車！自小客側躺路中　26歲駕駛肢體外傷送醫

快訊／國1彰化段5車追撞！小貨車翻覆占3車道...車流回堵4公里

變態男大生引誘女童自拍性影像　賠償獲輕判1年8月緩刑3年

毛孩的彩虹天堂涉公益侵占！林意盛當私人金庫…爽花善款遭起訴

高雄好暖！男大生勇救老夫妻、國中弟守護身障　陳其邁公開表揚

假善人真詐騙！偽造光復洪災捐款收據騙錢　警籲民眾防範　

遭爆大陸小三露骨照！曹興誠提告謝寒冰敗訴　聲請再議被駁回

快訊／土城一家7口傳一氧化碳中毒！　前一天才通報11歲女童猝死

古林睿煬、孫易磊先驅鬼再實戰！豆撒儀式後Live BP登板備戰WBC

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

柯林頓夫婦妥協！最後關頭同意作證艾普斯坦案　躲過藐視國會罪

嘉義大林嚴重車禍！30歲騎士倒地命危　機車躺水溝畫面曝

SJ始源因Fika Fika SHIU XIANG錯過班機　激讚咖啡甜點人生Top 5

川普推120億美元「關鍵礦產戰略儲備」　商務部長：奪回控制權

台積電2奈米產能告急　輝達、AMD、雲端ASIC齊卡位

國共智庫論壇開幕喊「兩岸中國人」　蕭旭岑：合作賺世界的錢

周末強烈冷氣團報到「連凍4天」　低溫探11度有望降雪

37歲護理師遭槍擊亡！美國安部配發「隨身攝影機」　提升執法透明度

【表情逐漸母湯】箭頭指到誰就要去洗餐袋　爸這樣一指讓弟弟瞬間破防

社會熱門新聞

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

快訊／土城一家傳一氧化碳中毒！前一天才通報女童猝死

警追車開槍誤擊乘客無罪　死者姑嗆殺審判長判刑5月

台積電工程師「廁所裝針孔」　偷拍妻子閨蜜

丟包學霸「暴怒12分鐘」還原　害命司機明顯說謊

超商淪「詐騙重災區」店員不敢報警　原因曝光

慢跑女遭外套悶暈猥褻　19年後DNA揪出惡狼判9月

被輾斃學霸「生前最後行蹤」曝光　司機丟包還抹黑

台中男遭刺胸亡　嫌犯出庭喊冤：我不是故意

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／土城凌晨一氧化碳中毒　7人送醫

快訊／台北漁產工安意外！17歲少女捲入機台慘死

更多熱門

相關新聞

鴻海75億買「中工雲宇宙」成羅生門？　股東籲公權力調查

鴻海75億買「中工雲宇宙」成羅生門？　股東籲公權力調查

中華工程握有土城「中工雲宇宙AI園區」廠辦開發案，在2023年公告與鴻海子公司簽署75億元的預購意向書。但今（2日）中工股東出面質疑該交易，指中工對外稱該案已銷售75億元，但卻未見實登與後續重訊，對投資人造成錯誤判斷，形成羅生門，請公權力介入調查。對此，中工也嚴正澄清，發出3點回應。

新北議員里長妻服務處遭砸　33歲男稱「精神不佳」

新北議員里長妻服務處遭砸　33歲男稱「精神不佳」

新北消防啟動防寒關懷機制　籲保持通風

新北消防啟動防寒關懷機制　籲保持通風

北市百人試吃通風不佳　13人一氧化碳中毒送醫　

北市百人試吃通風不佳　13人一氧化碳中毒送醫　

關鍵字：

土城一氧化碳

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

快訊／土城一家傳一氧化碳中毒！前一天才通報女童猝死

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面