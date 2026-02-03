白沙屯媽祖4/12起駕！　粉紅超跑預計「這3天」抵彰化祈福

▲拱天宮白沙屯媽祖將於4月12日子時起駕。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，將於4月12日子時正式登轎起駕，展開徒步南下雲林縣北港朝天宮的年度進香之旅。這場素有「台灣地表最大遷徙活動」之稱的宗教盛事，每年都吸引數十萬「香燈腳」跟隨。今年，警方根據過往經驗與時間推算，預測進入彰化約在13日或14日，回鑾行程可能將「超硬」，信徒須做好充足的身心準備。

由於媽祖鑾轎行進路線無法事先預知，警方只能依據行程天數與地理經驗進行沙盤推演。警方分析，今年去程時間較長，共有6天，因此推測「粉紅超跑」南下時，選擇路程較遠、沿途聚落較多的「山線」機率較高。

預計鑾轎很可能於4月13日，自省道台1線由台中市跨越「大肚橋」進入彰化縣北端的彰化市，並沿台1線（中山路）一路經過花壇鄉、大村鄉，14日晚間於員林市或彰化南端鄉鎮駐駕過夜。沿途將行經緊鄰八卦山脈的鄉鎮，警方將針對此可能路線規劃交通疏導與安全維護勤務。

▲拱天宮白沙屯媽祖將於4月12日子時起駕。（圖／翻攝自拱天宮）

然而，今年真正的挑戰可能在回程。由於媽祖鑾轎必須趕在4月20日回鑾拱天宮安座，回程時間緊湊，警方預估「粉紅超跑」將採取「急行軍」模式，選擇距離較短的「海線」快速北返。也就是說，鑾轎預計於4月18日左右，沿省道台17線進入彰化縣北端的伸港鄉、線西鄉或鹿港鎮一帶，並可能在此區域駐駕，旋即繼續趕路返回苗栗。此路線臨近西部濱海，風勢可能較大，且因時間壓縮，每日行走距離恐怕會相當可觀。

隨著起駕日逼近，各路香燈腳已開始摩拳擦掌，相關的交通、食宿與安全規劃也緊鑼密鼓進行中，數十萬人虔誠相伴的壯觀場面，將再次成為感動全台最令人感動的風景。