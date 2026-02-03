　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白沙屯媽祖4/12起駕！　粉紅超跑預計「這3天」抵彰化祈福

▲拱天宮白沙屯媽祖將於4月12日子時起駕。（圖／ETtoday資料照）

▲拱天宮白沙屯媽祖將於4月12日子時起駕。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，將於4月12日子時正式登轎起駕，展開徒步南下雲林縣北港朝天宮的年度進香之旅。這場素有「台灣地表最大遷徙活動」之稱的宗教盛事，每年都吸引數十萬「香燈腳」跟隨。今年，警方根據過往經驗與時間推算，預測進入彰化約在13日或14日，回鑾行程可能將「超硬」，信徒須做好充足的身心準備。

由於媽祖鑾轎行進路線無法事先預知，警方只能依據行程天數與地理經驗進行沙盤推演。警方分析，今年去程時間較長，共有6天，因此推測「粉紅超跑」南下時，選擇路程較遠、沿途聚落較多的「山線」機率較高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

預計鑾轎很可能於4月13日，自省道台1線由台中市跨越「大肚橋」進入彰化縣北端的彰化市，並沿台1線（中山路）一路經過花壇鄉、大村鄉，14日晚間於員林市或彰化南端鄉鎮駐駕過夜。沿途將行經緊鄰八卦山脈的鄉鎮，警方將針對此可能路線規劃交通疏導與安全維護勤務。

▲拱天宮白沙屯媽祖將於4月12日子時起駕。（圖／ETtoday資料照）

▲拱天宮白沙屯媽祖將於4月12日子時起駕。（圖／翻攝自拱天宮）

然而，今年真正的挑戰可能在回程。由於媽祖鑾轎必須趕在4月20日回鑾拱天宮安座，回程時間緊湊，警方預估「粉紅超跑」將採取「急行軍」模式，選擇距離較短的「海線」快速北返。也就是說，鑾轎預計於4月18日左右，沿省道台17線進入彰化縣北端的伸港鄉、線西鄉或鹿港鎮一帶，並可能在此區域駐駕，旋即繼續趕路返回苗栗。此路線臨近西部濱海，風勢可能較大，且因時間壓縮，每日行走距離恐怕會相當可觀。

隨著起駕日逼近，各路香燈腳已開始摩拳擦掌，相關的交通、食宿與安全規劃也緊鑼密鼓進行中，數十萬人虔誠相伴的壯觀場面，將再次成為感動全台最令人感動的風景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
慟別袁惟仁！　前妻陸元琪親曝ICU煎熬：最恐懼手機訊息聲
向外媒重申「我是中國人」　鄭麗文談和統：兩岸人民接受我就接受
快訊／民眾黨李貞秀等6人宣誓就任　首位陸配立委上任
快訊／「毛孩的彩虹天堂」募千萬！負責人爽花善款出國玩
大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月
言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開
快訊／記憶體帶量反彈！　5檔漲幅達半根停板

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周末強烈冷氣團報到「連凍4天」　低溫探11度有望降雪

放鳥北海道機場包車　台灣客道歉「系統顯示帳號詐騙」才封鎖

去日本玩遭「差別待遇」！在地日人看不下去轟：已經不是巧合了

皮膚科太搶手！彰化代排黃牛喊價1500 　衛生局：可罰25萬

快訊／09:42花蓮規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

白沙屯媽祖4/12起駕！　粉紅超跑預計「這3天」抵彰化祈福

到職1個月「一次請完3天特休」怕觀感不好！　過來人曝1關鍵

把希望及年味送進兒癌病房！麥當勞「新年童樂會」走進北中南六醫院　用歡樂陪伴病童家庭

「西望洋」颱風最快明生成　預估路徑曝

陳沂今晨發生靈異事件！　「睡一半有女生說不好意思」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

周末強烈冷氣團報到「連凍4天」　低溫探11度有望降雪

放鳥北海道機場包車　台灣客道歉「系統顯示帳號詐騙」才封鎖

去日本玩遭「差別待遇」！在地日人看不下去轟：已經不是巧合了

皮膚科太搶手！彰化代排黃牛喊價1500 　衛生局：可罰25萬

快訊／09:42花蓮規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

白沙屯媽祖4/12起駕！　粉紅超跑預計「這3天」抵彰化祈福

到職1個月「一次請完3天特休」怕觀感不好！　過來人曝1關鍵

把希望及年味送進兒癌病房！麥當勞「新年童樂會」走進北中南六醫院　用歡樂陪伴病童家庭

「西望洋」颱風最快明生成　預估路徑曝

陳沂今晨發生靈異事件！　「睡一半有女生說不好意思」

古林睿煬、孫易磊先驅鬼再實戰！豆撒儀式後Live BP登板備戰WBC

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

柯林頓夫婦妥協！最後關頭同意作證艾普斯坦案　躲過藐視國會罪

嘉義大林嚴重車禍！30歲騎士倒地命危　機車躺水溝畫面曝

SJ始源因Fika Fika SHIU XIANG錯過班機　激讚咖啡甜點人生Top 5

川普推120億美元「關鍵礦產戰略儲備」　商務部長：奪回控制權

台積電2奈米產能告急　輝達、AMD、雲端ASIC齊卡位

國共智庫論壇開幕喊「兩岸中國人」　蕭旭岑：合作賺世界的錢

周末強烈冷氣團報到「連凍4天」　低溫探11度有望降雪

37歲護理師遭槍擊亡！美國安部配發「隨身攝影機」　提升執法透明度

【看到快閃！】新北寶林路「恐怖彎道」瓦斯車7天內連撞2車

生活熱門新聞

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

高粱印反了？孩見字倒著唸超不解　內行揭密

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

陳沂今晨發文：我剛剛發生靈異事件！　

今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝

講「三七五減租」被投訴！師感嘆離職

惡搞「鏡頭君」兇手全被錄下！　東管處氣炸喊告

更多熱門

相關新聞

彰化代排黃牛喊價1500 　衛生局：可罰25萬

彰化代排黃牛喊價1500 　衛生局：可罰25萬

彰化市一家皮膚科診所因醫師專精治療異位性皮膚炎、乾癬等棘手病症，加上醫師曾任醫學中心皮膚科主任，口碑傳開後，門診天天爆滿。診所為維持看診品質，現場掛號名額，不料竟有「排隊黃牛」在網路上公開招攬，喊價1500元代為排隊搶號，引發民眾抱怨連連。彰化縣衛生局已介入調查，若查獲屬實，將依違反《醫療法》開罰行為人，最高可處25萬元罰鍰。

豐康蛋雞場棄屍病死雞！業者羈押　地主20萬交保

豐康蛋雞場棄屍病死雞！業者羈押　地主20萬交保

拱天宮宣布今年起新增爐主媽祖　3神尊共乘大鑾轎赴北港

拱天宮宣布今年起新增爐主媽祖　3神尊共乘大鑾轎赴北港

「粉紅超跑」4/13凌晨起駕進香8天7夜

「粉紅超跑」4/13凌晨起駕進香8天7夜

繼父裸下身想硬上　少女光腳逃早餐店求救

繼父裸下身想硬上　少女光腳逃早餐店求救

關鍵字：

彰化粉紅超跑白沙屯媽祖苗栗拱天宮

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

快訊／土城一家傳一氧化碳中毒！前一天才通報女童猝死

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面