　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年前急救保養，「海芙電音雙波」成為最後倒數關鍵字

▲▼海芙電音雙波,蔡淑臻,急救型抗老保養。（圖／業者提供）

▲年前聚會活動多，急救型抗老保養夯。（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

農曆年前，生活節奏總是特別快，白天忙著收尾工作，晚上不是尾牙就是聚會，面對年前這樣幾乎無暇喘息、卻又頻繁上鏡的生活狀態，「急救型抗老保養」逐漸成為許多人年終最實際的犒賞，醫美不再只是節日限定的奢侈消費，而是被視為日常保養的一環。

年前急救型保養的核心，並非追求劇烈改變，而是讓整體狀態回到看起來精神、輪廓清楚、拍照有自信的位置，在密集聚會與鏡頭壓力下，近期「海芙電音雙波」也成為社群上的熱門關鍵字，低調卻有感的調整，反映出現代人對「自然、低調、有效」抗老保養的高度重視。

▲▼海芙電音雙波,蔡淑臻,急救型抗老保養。（圖／業者提供）

▲▼金鐘視后蔡淑臻代言的「海芙電音雙波」。

▲▼海芙電音雙波,蔡淑臻,急救型抗老保養。（圖／業者提供）

由金鐘視后蔡淑臻代言的「海芙電音雙波」，結合同廠研發的海芙音波與海芙電波，透過雙重能量達到「深層支撐」與「表層緊緻」的全面效果，藉由肌膚各層次的熱能反應，協助輪廓線條收緊、膚質細緻度提升，並讓整體精神感自然回歸。海芙電音雙波有別於既有機型的一體式規劃，在療程前，綜合評估個人臉部條件、年齡狀態與肌膚鬆弛程度，進一步彈性調整音波與電波的發數比例，其高度客製化、且無需修復期的特性，特別適合當作年前行程密集、又希望自然上鏡的急救型保養。

專業醫師分享，許多求美者每年會定期進行1200發的完整療程，讓肌膚深淺層獲得穩定且充足的能量支撐，進而提升整體狀態的持久度與穩定性，在年前保養規劃上，若對特定部位仍有細節期待，也可運用海芙電音雙波發數配置靈活的特性，針對局部進行精緻調整，讓保養更貼近個人需求。

▲▼海芙電音雙波,蔡淑臻,急救型抗老保養。（圖／業者提供）

▲眼周加強即為年前急救保養中不可忽視的關鍵環節。

其中，眼周加強即為年前急救保養中不可忽視的關鍵環節，眼周肌膚結構細薄，卻最容易顯露疲憊與老態，海芙音波所設計的2.0mm眼周專用探頭，透過窄身設計貼合眼周曲線，可在安全前提下進行精準治療，醫師也建議結合海芙電波眼周探頭進行規劃，從支撐到緊緻同步強化，讓眼周狀態的提升更為自然有感，成為求美者年前急救型保養中，低調卻極具「匿齡影響力」的一步。

最後也提醒消費者，選擇療程前應主動確認原廠認證診所與儀器來源，確保療程安全與品質，當醫美成為日常保養的一部分，唯有在安全前提下，才能真正展現健康、自信且自然的年節好狀態。

查詢海芙電音雙波原廠認證診所►https://www.classyshifu.com/certification-clinic.php


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬如龍49歲兒猝逝！做完健檢回家突倒地亡
快訊／斷橋奪6命！亞新判賠4547萬
演唱會倒數5天　日夯團成員突遭逮捕
快訊／毛嘉慶宣布「退出民眾黨議員初選」
石虎遭槍殺身亡！　主嫌判決出爐
全台最大里拆成4里！新里名被罵爆
高慧君暴瘦24kg！在家昏倒臉骨折…整顆頭腫脹「1部位」永遠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

迎接農曆年「神采奕奕」！年前醫美三大熱搜揭秘　電音雙波客製發數成主流

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

年前急救保養，「海芙電音雙波」成為最後倒數關鍵字

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

必勝客推情人節限定「花好月圓比薩」　愛心造型搭配紅白小湯圓

家樂福台中大墩店宣布2/28熄燈　結束10年營業

【廣編】傑卡斯重返澳洲網球公開賽　擔任官方指定葡萄酒合作夥伴

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

年前急救保養，「海芙電音雙波」成為最後倒數關鍵字

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

必勝客推情人節限定「花好月圓比薩」　愛心造型搭配紅白小湯圓

家樂福台中大墩店宣布2/28熄燈　結束10年營業

【廣編】傑卡斯重返澳洲網球公開賽　擔任官方指定葡萄酒合作夥伴

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

中華電信用國際認證網速，幫你超前部署最佳網路品質！網路門市再加碼抽12萬瑞士旅遊、早鳥限定8,888點發財金  

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地　送醫搶救不治

比周末補眠更有效！睡前10分鐘「微儀式」讓大腦睡更好

「不配息0050」009816今掛牌　爆36萬張大量、漲2.7％

「創意私房」大戶扮超商店員！騙少女性交易　拍片PO網要賠20萬

中國抵制沒效！日本食品出口飆破1.7兆日圓　綠茶、扇貝大賣創紀錄

台灣運動破藍綠藩籬　蘇巧慧老公執導《冠軍之路》藍青年團也包場

北韓第9次黨代會將至？衛星曝「大量兵力」集結平壤　疑準備閱兵

驚悚瞬間曝光！嘉義小貨車迴轉…聯結車迎頭撞上「衝進早午餐店」

屏科大獸醫院城中院區添新利器　校友捐贈助微創手術+教學

快訊／南方澳斷橋奪6命！亞新設計監造應負30％責任...判賠4547萬

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

消費熱門新聞

家樂福大墩店「陪伴30年」2/28熄燈

中華電信網路門市新春送瑞士之旅

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

7-11連續5天「買7送7」　全家2杯6折起

第一次隆乳怎麼選才自然醫師解析

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

7-11推「OPEN!家族拜年貼圖」免費下載

必勝客推情人節限定「花好月圓比薩」　愛心造型搭配紅白小湯圓

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

7-11美式買2送2！超商咖啡優惠一次看

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次?

更多熱門

相關新聞

蔡淑臻靠狂吃舒壓「沒變胖秘訣」曝光！

蔡淑臻靠狂吃舒壓「沒變胖秘訣」曝光！

由金鐘影后蔡淑臻製作及主演的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》在2022年首播時就廣受好評，她在劇中飾演個性直率、放浪暴走的「小劉醫生」深植人心，這部劇情幽默誇張的醫療題材金鐘劇，時隔多年自今（2）日起在中天綜合台經典播出。

蔡淑臻入圍金馬女配「心態大轉變」

蔡淑臻入圍金馬女配「心態大轉變」

迎接農曆年「神采奕奕」！年前醫美三大熱搜揭秘　電音雙波客製發數成主流

迎接農曆年「神采奕奕」！年前醫美三大熱搜揭秘　電音雙波客製發數成主流

蔡淑臻劇本都改好了！朱軒洋主動要拍卻搞消失

蔡淑臻劇本都改好了！朱軒洋主動要拍卻搞消失

《左撇子女孩》無緣奧斯卡提名

《左撇子女孩》無緣奧斯卡提名

關鍵字：

海芙電音雙波蔡淑臻急救型抗老保養

讀者迴響

熱門新聞

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

具俊曄穿27年前大S送的舊物

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面