年前急救保養，「海芙電音雙波」成為最後倒數關鍵字

▲年前聚會活動多，急救型抗老保養夯。（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

農曆年前，生活節奏總是特別快，白天忙著收尾工作，晚上不是尾牙就是聚會，面對年前這樣幾乎無暇喘息、卻又頻繁上鏡的生活狀態，「急救型抗老保養」逐漸成為許多人年終最實際的犒賞，醫美不再只是節日限定的奢侈消費，而是被視為日常保養的一環。

年前急救型保養的核心，並非追求劇烈改變，而是讓整體狀態回到看起來精神、輪廓清楚、拍照有自信的位置，在密集聚會與鏡頭壓力下，近期「海芙電音雙波」也成為社群上的熱門關鍵字，低調卻有感的調整，反映出現代人對「自然、低調、有效」抗老保養的高度重視。

▲▼金鐘視后蔡淑臻代言的「海芙電音雙波」。

由金鐘視后蔡淑臻代言的「海芙電音雙波」，結合同廠研發的海芙音波與海芙電波，透過雙重能量達到「深層支撐」與「表層緊緻」的全面效果，藉由肌膚各層次的熱能反應，協助輪廓線條收緊、膚質細緻度提升，並讓整體精神感自然回歸。海芙電音雙波有別於既有機型的一體式規劃，在療程前，綜合評估個人臉部條件、年齡狀態與肌膚鬆弛程度，進一步彈性調整音波與電波的發數比例，其高度客製化、且無需修復期的特性，特別適合當作年前行程密集、又希望自然上鏡的急救型保養。

專業醫師分享，許多求美者每年會定期進行1200發的完整療程，讓肌膚深淺層獲得穩定且充足的能量支撐，進而提升整體狀態的持久度與穩定性，在年前保養規劃上，若對特定部位仍有細節期待，也可運用海芙電音雙波發數配置靈活的特性，針對局部進行精緻調整，讓保養更貼近個人需求。

▲眼周加強即為年前急救保養中不可忽視的關鍵環節。

其中，眼周加強即為年前急救保養中不可忽視的關鍵環節，眼周肌膚結構細薄，卻最容易顯露疲憊與老態，海芙音波所設計的2.0mm眼周專用探頭，透過窄身設計貼合眼周曲線，可在安全前提下進行精準治療，醫師也建議結合海芙電波眼周探頭進行規劃，從支撐到緊緻同步強化，讓眼周狀態的提升更為自然有感，成為求美者年前急救型保養中，低調卻極具「匿齡影響力」的一步。

最後也提醒消費者，選擇療程前應主動確認原廠認證診所與儀器來源，確保療程安全與品質，當醫美成為日常保養的一部分，唯有在安全前提下，才能真正展現健康、自信且自然的年節好狀態。

查詢海芙電音雙波原廠認證診所►https://www.classyshifu.com/certification-clinic.php





