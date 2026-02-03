不是大年初一！馬寶寶要從「這天」開始　搞錯生肖會影響一生運勢

▲2026年2月4日上午04時03分，節氣「立春」到，生肖才由蛇轉為馬。(圖／楊登嵙提供)

圖文／CTWANT

生肖屬馬是何時開始起算？國曆1月1日？還是農曆大年初一？命理專家楊登嵙表示，正確的答案是「立春」開始， 節氣「立春」開始生肖屬馬，在「立春」之前一年都是生肖屬蛇。其實，百分之90以上都是在國曆2月4日這天「立春」，春天開始才是新的一年開始，也是新的生肖才開始。

楊登嵙指出，馬年是2026年2月4日上午04時03分開始，也就是節氣「立春」當天正式開始，所以在這之前出生的小朋友，都是屬蛇寶寶而非馬寶寶；而且「立春」前一個月是冬天，「立春」開始是春天，兩種生肖的八字命格、運勢、姓名等禁忌大不相同，因此要特別注意自己正確的生肖，否則一不小心恐搞錯一輩子，在買房、規劃居家或辦公室及開運上會有相當大的差異。

有許多民眾誤以為農曆大年初一就是馬年正式開始，但實際上蛇年是在2月4日上午04時03分，節氣「立春」到結束，生肖也由蛇轉為馬，原因在於生肖交接的正確標準是以「立春」為基準點，由於2025年乙巳年有「閏月」的關係，除夕、過年來得特別晚，因此在農曆114年12月17日(西元2026年2月4日)早上04時03分前出生的小朋友是蛇寶寶，之後就是馬寶寶，而不是從農曆115年1月1日(西元2026年2月17日)開始是馬寶寶。

在國曆1、2月出生的民眾，可以回過頭確認一下當年「立春」的時間，翻看萬年曆或農民曆來確認，以免搞錯生肖一輩子。由於生肖命格會影響磁場，因此算八字的時候都需要正確的生日時間，因為不同生肖在取名、買房、幸運方位都有相當大的差異。

