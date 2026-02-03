彰化15樓工地深夜起火！倉庫燒成焦黑　囤放燈具紙箱釀禍

▲彰化市一棟興建中的大樓10樓倉庫發生火災。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一棟正在興建中的15層大樓工地，昨(2日)晚上9點多傳出火警，在夜空中不斷的冒煙竄出火光，據了解，工地主任警覺性高，立即聞到燒焦味，從逐樓查驗這才發現10樓平時用來囤放燈具的倉庫間起火，消防局接獲通報立即前往將火勢迅速被撲滅，未造成任何人員傷亡。

這起火警發生在2日晚間9點36分左右，地點位於彰化市一處建築工地。當時，工地主任在頂樓作業時，突然聞到陣陣煙味，覺得不對勁，立刻循著煙味往下逐層檢查，結果在10樓發現火光。該樓層一處暫時囤放燈具及紙箱的倉庫間突然起火燃燒，現場冒出濃煙。

彰化縣消防局獲報後，不敢大意，立即出動了東區分隊等單位，共計10輛消防車、1輛救護車及25名消防人員前往搶救。現場由東區分隊分隊長林聖偉指揮。燃燒範圍僅限於倉庫內的部分紙箱及燈具，樓地板燃燒面積約1平方公尺。

該棟大樓為15層樓的鋼筋混凝土RC結構大樓，目前仍在興建階段。主要的燃燒物為10樓倉庫內的紙箱與燈具。詳細的起火原因，仍有待消防局火調人員進一步勘查才能確定。