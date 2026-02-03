驚世小三！激戰「鄰居人夫」還向元配談租借　囂張鄰里傳姦情

▲一名人夫出軌偷吃鄰居，沒想到小三還囂張跟元配提議租借老公。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄的阿國（皆化名）瞞著老婆小琴，私下跟隔壁鄰居小盈打得火熱，半年內多次發生親密關係。誇張的是，這名小三竟然還大膽找上門，理直氣壯地向元配提出「租借老公」的離譜要求，這段不倫戀在分手後演變成騷擾風暴，小盈因心生不滿，到處跟鄰居爆料這樁醜聞，甚至反過來提告阿國。小琴被這連串的鬧劇搞到精神崩潰，決定不再隱忍，憤而告上法院要求賠償200萬元。

大膽小三與元配談「共享老公」

判決揭露，人夫阿國婚內出軌鄰居小盈，兩人從2023年6月開始偷情半年，小盈不但沒躲起來，還厚臉皮地跑去跟元配小琴談「老公共享」，希望能付費承租，讓小琴氣到不行。沒想到這段離譜偷情告吹後，小盈開啟報復模式，跑到男方家噴漆，還把這樁外遇家醜向鄰里散佈宣傳，又對男方提告妨害自由、恐嚇，小琴每天生活在指指點點中，心理陰影面積無限大，只好請出律師以精神受創為由向這名驚世小三求償200萬元，希望能止血療傷。

承認有肉體關係卻改口財務糾紛

小盈在法庭上雖然承認雙方有過肉體關係，卻否認曾提出租借要求，並堅稱散佈傳聞一事子虛烏有，企圖以財務糾紛為由撇清，辯稱噴漆只是金錢糾紛且已支付對方2萬元和解，要求法官駁回告訴。法官綜合各項事證，判定小盈侵權屬實。雙方經濟實力在法庭上被攤開對比，小琴是國小畢業的退休攤商，目前靠年金與子女供養，名下有數十筆股票投資；而小盈擁有大學學歷，雖然待業中，卻持有2筆不動產與機車，還有10多筆股票投資，財力不容小覷，考量兩人的社會地位與財產現況，法官裁定小盈應給付40萬元精神慰撫金。

人夫偷吃也要賠錢

此外，阿國當初為了挽回婚姻曾寫下悔過書，白紙黑字載明若再外遇願賠償所有財產，不僅親筆簽名還蓋了手印。這份承諾在法律上具備一定的約束力，所以法官最終認定阿國應與小盈各出一半的賠償金，可上訴。



