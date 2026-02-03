追思勇消！詹能傑殉職今公祭「仁愛分隊送行」　家屬淚別訃聞曝

▲基隆殉職勇消詹能傑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆勇消、仁愛分隊小隊長詹能傑1月21日晚間出勤救火時不幸殉職，今(3日)舉行公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，預計上午11時30分抵達仁愛分隊，之後移靈到基隆市立殯儀館懷恩廳，並於下午1時30分開始公奠儀式，覆旗褒揚、頒授追晉。

家屬也在訃聞中不捨寫下，「我們最摯愛的詹能傑先生，於民國115年1月22日上午2時55分，向每一位愛他的人揮了揮手，說了一聲再見了！距生於民國74年12月20日，他輕輕的，降下了自己41載的人生帷幕。親愛的能傑，我們會試著放下心中的不捨與悲慟，且祈願您，離塵無憂、一路好走，在羽化颶空後永住天堂樂土。」

基隆市樂利三街1月21日凌晨傳出火警，詹能傑數度搶入火場中進行搜救，第三度進入救援時，詹能傑為了救出受困的女子，將自己的空氣呼吸器面罩讓給對方使用，最後因缺氧過久不幸殉職，而該名女子也沒能得救，這起火警2死4傷慘劇。

為追思勇消詹能傑，今舉行公祭儀式，將由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，基隆市長謝國樑也將到場致哀，預計上午11時自基隆殯儀館出發，由消防車進行引靈，約11時30分抵達仁愛分隊，讓隊友弟兄送詹最後一程，之後移靈往基隆殯儀館懷恩廳，並於下午1時30分開始公奠儀式程序，覆旗褒揚、頒授追晉、宣讀祭文。

▼基隆仁愛分隊殉職勇消詹能傑公祭訃聞。（圖／記者郭世賢翻攝）