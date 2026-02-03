　
社會 社會焦點 保障人權

追思勇消！詹能傑殉職今公祭「仁愛分隊送行」　家屬淚別訃聞曝

▲▼基隆殉職勇消詹能傑最後身影曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆殉職勇消詹能傑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆勇消、仁愛分隊小隊長詹能傑1月21日晚間出勤救火時不幸殉職，今(3日)舉行公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，預計上午11時30分抵達仁愛分隊，之後移靈到基隆市立殯儀館懷恩廳，並於下午1時30分開始公奠儀式，覆旗褒揚、頒授追晉。

家屬也在訃聞中不捨寫下，「我們最摯愛的詹能傑先生，於民國115年1月22日上午2時55分，向每一位愛他的人揮了揮手，說了一聲再見了！距生於民國74年12月20日，他輕輕的，降下了自己41載的人生帷幕。親愛的能傑，我們會試著放下心中的不捨與悲慟，且祈願您，離塵無憂、一路好走，在羽化颶空後永住天堂樂土。」

基隆市樂利三街1月21日凌晨傳出火警，詹能傑數度搶入火場中進行搜救，第三度進入救援時，詹能傑為了救出受困的女子，將自己的空氣呼吸器面罩讓給對方使用，最後因缺氧過久不幸殉職，而該名女子也沒能得救，這起火警2死4傷慘劇。

為追思勇消詹能傑，今舉行公祭儀式，將由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，基隆市長謝國樑也將到場致哀，預計上午11時自基隆殯儀館出發，由消防車進行引靈，約11時30分抵達仁愛分隊，讓隊友弟兄送詹最後一程，之後移靈往基隆殯儀館懷恩廳，並於下午1時30分開始公奠儀式程序，覆旗褒揚、頒授追晉、宣讀祭文。

▼基隆仁愛分隊殉職勇消詹能傑公祭訃聞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼(模糊版)基隆仁愛分隊殉職勇消詹能傑公祭訃聞。（圖／記者郭世賢翻攝）

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嘆政治討論過度抹黑讓人灰心　綠基隆美女議員許睿慈宣布不連任　

嘆政治討論過度抹黑讓人灰心　綠基隆美女議員許睿慈宣布不連任　

民進黨基隆市議員領表登記上周五（30日）截止，外界看好的中正區議員許睿慈卻未登記參選爭取連任，引發外界傳言不斷。對此，許睿慈今（2日）透過聲明宣布，「我將不爭取市議員連任」。她表示，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，往往取代了對公共事務本身的關注，這樣的氛圍，無論對民主或公共服務而言，都只會讓人更加灰心。

暖暖高中半戶外球場開工　謝國樑：打造友善運動環境

暖暖高中半戶外球場開工　謝國樑：打造友善運動環境

基隆廟口電玩店爆口角！59歲男先動手

基隆廟口電玩店爆口角！59歲男先動手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

勇消詹能傑殉職！遺孀聲明：未設任何捐款帳號

勇消詹能傑殉職！遺孀聲明：未設任何捐款帳號

