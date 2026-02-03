恐怖男連續闖屋性侵2女　「露鳥伴睡」逼打手槍！法院重判

▲21歲李忠穎連續闖入民宅猥褻逞慾，遭法院重判。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市21歲李姓水泥工去年8月闖入民宅猥褻13歲少女，隔不到2個月又持空氣槍闖入外籍女移工宿舍，摸胸猥褻女移工，還強逼對方「打手槍」並將人打傷。士林地院審理後，認定李男犯行重大，依侵入住宅、攜帶兇器強制猥褻、傷害、成年人對少年犯性騷擾等數罪分別判刑，最重4年。全案仍可上訴。

闖入少女房猥褻 被逮辯要找前女友「走錯房間」

根據判決書，李忠穎2025年8月20日凌晨，眼見淡水區一處民宅大門沒關，竟入侵13歲少女房間，裸露下體仰躺在少女身旁，還動手襲臀，嚇得少女驚醒求救。不過，李男被逮後僅承認入侵民宅，否認性騷擾、猥褻，還瞎扯是要找前女友，結果「走錯房間」。

不到2個月又闖女移工宿舍 拿槍逼「打手槍」還打傷人

怎料案件還在審理期間，李忠穎竟又犯案，在去年10月1日持空氣槍潛入淡水區一間外籍移工女宿舍，直闖4樓一間未上鎖的房間。當時李忠穎打開燈，對著床上驚醒的女移工脫下褲子，並用槍指著對方，命令女方幫他「打手槍」。

受害女移工證述，當時李忠穎拿槍指著她，隨後脫掉褲子，「比出要我幫他打手槍的動作，我搖頭推開他，他就掐住我的脖子把我壓在牆上，還摸我胸部。我趁隙想打電話求救，手機卻被他搶走。後來我假裝上廁所，在廁所跟他拉扯時，他用槍打我的頭，我滿臉是血，趁機跑出去向舍監求救。」

瞎扯躲人闖入遭移工攻擊 法官批態度惡劣

法院審理時，李忠穎辯稱自己是為了「躲避找碴的人」才闖入，沒有性騷擾及猥褻，是遭外籍女移工攻擊，才會動手反擊。不過，法官認為，兩名被害人指證歷歷，加上女移工手腕驗出被告的DNA，還有舍監的證詞、被害人傷勢，認定李忠穎為滿足私慾，接連對2名陌生女子造成難以抹滅的身心創傷，犯後更狡辯卸責，未與被害人和解，態度惡劣。

最後，法官於今年1月27日分別判處：侵入住宅罪3個月、成年人故意對少年犯性騷擾4個月、強制罪3個月、傷害罪4個月，均得易科罰金；另就攜帶凶器侵入住宅強制猥褻罪判4年，不可易科罰金。全案仍可上訴。

法院特別說明，本案為數罪併罰，但考量被告另有案件仍在偵辦，為避免重複裁判，本判決先不定應執行刑，僅分別宣告各罪刑度；待日後全部案件確定後，再由檢方聲請法院裁定合併執行刑期。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。