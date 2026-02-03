　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

▲2000年川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦與其前女友、名媛麥絲威爾。（圖／VCG）

▲川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦與其前女友、名媛麥絲威爾於西元2000年合照。（圖／VCG）

記者張靖榕／綜合報導

美國司法部近日公開大批與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的調查與通訊文件，內容牽涉眾多國際政要、億萬富豪與知名人士，再度引發全球關注。從美國總統川普、科技富豪馬斯克，到英國前王子安德魯，多名權貴姓名頻繁出現在文件之中，但司法部強調，相關資料多為未經證實的紀錄，並非指控名單。

川普和多國政要

在政壇方面，美國總統川普於文件中被提及多達上千次，但多屬新聞轉述、政策評論與八卦內容。司法部同時公布一份民眾檢舉彙整表，記錄涉及川普的不法指控電話，但聯邦調查局表示，多數很快被判定缺乏可信度。前總統柯林頓（Bill Clinton）也被提及曾搭乘艾普斯坦私人飛機，但柯林頓早在2006年艾普斯坦首次被起訴後就與其斷絕往來，而且從未被受害者指控。

▲川普與艾普斯坦過去往來頻繁。（圖／路透）

▲川普與艾普斯坦過去往來頻繁。（圖／路透）

其他政要還包括前以色列總理巴瑞克（Ehud Barak）、美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）、美國現任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），以及川普前白宮首席策略長巴農（Steve Bannon）。其中，盧特尼克被揭露曾帶家人造訪艾普斯坦的加勒比海島嶼，與其先前說法出現落差；巴農則被披露與艾普斯坦長期互傳簡訊，討論政治與個人計畫。

▲前總統柯林頓。（圖／路透）

▲▼前總統柯林頓。（圖／路透）

▲▼ 美國司法部19日公開已故富商、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大量檔案照片。（圖／路透）

億萬富豪

特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）也被點名；文件顯示，馬斯克與艾普斯坦曾於2012至2013年間透過電郵討論造訪其加勒比海私人島嶼的可能性，但沒有確切紀錄馬斯克曾去過該島嶼。對此，馬斯克多次公開表示，艾普斯坦的確試圖邀請過他，但被他拒絕了。

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的名字在文件中也多次被提到。根據艾普斯坦2013年的電郵草稿，內容稱比爾蓋茲在與俄國女子上床後感染性病，事後還跟他要抗生素，以便偷偷讓當時的妻子梅琳達服用。

此外，比爾蓋茲與艾普斯坦也有多張合照，顯示兩人關係匪淺。艾普斯坦的另一封電郵更痛罵比爾蓋茲和他絕交。

英國維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）則被揭露曾邀請艾普斯坦前往其私人島嶼，並以玩笑語氣提及「帶上你的後宮」。維珍集團事後發布聲明強調，布蘭森未涉任何不法行為，相關往來僅限多年以前的社交或商業場合。

美國體壇亦未能倖免。紐約巨人隊共同老闆提許（Steven Tisch）在文件中甚至被提及超過400次，通訊顯示艾普斯坦多次提議為他引薦女性；提許承認曾短暫往來，但否認曾前往私人島嶼。谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）則被揭露，曾在艾普斯坦被公開指控前，計畫與對方及其同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）會面，之後的晚宴邀約上，布林還提議可以帶谷歌時任執行長施密特（Eric Schmidt）一同前往參加。

▲英國前王子安德魯被拍到跪趴在一名身分不明的女子上方。（圖／路透）

▲英國前王子安德魯被拍到跪趴在一名身分不明的女子上方。（圖／路透）

王室貴族

在英國王室方面，前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）被視為文件中最受矚目的人物之一。已故性侵受害者朱弗里（Virginia Giuffre）生前曾指控，她在17歲時遭艾普斯坦性販運，被迫與安德魯發生性關係。安德魯始終否認相關指控，但英國國王查爾斯三世去年仍撤銷其王室頭銜。司法部公布的文件顯示，安德魯的名字在艾普斯坦相關資料中出現數百次，包含私人電郵往來，內容涉及邀請艾普斯坦前往白金漢宮共進晚餐、引薦俄羅斯女子，以及近期流出一名身分不明的女子躺在地上，安德魯跪趴在她上面的照片。

安德魯的前妻佛格森（Sarah Ferguson）同樣出現在文件中。她在艾普斯坦因性交易未成年女子認罪後，仍與對方保持聯繫，2011年更曾因接受艾普斯坦代為償還債務而公開致歉。儘管她宣稱已切斷關係，但文件顯示，她事後仍向艾普斯坦詢問，在上美國知名電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的，該如何回答兩人間的關係。

影視文化圈

此外，文件也涉及多名國際與文化界人士，包括電影導演布萊特．瑞納（Brett Ratner）與2028年洛杉磯奧運組委會主席華瑟曼（Casey Wasserman）。華瑟曼被揭露曾與麥克斯威爾互傳曖昧電郵，但他聲稱，相關通信發生在對方罪行曝光之前，並對此深表後悔。

美國司法部強調，這批文件多為調查過程中的原始資料，並不等同於司法指控。副部長布蘭希（Todd Blanche）表示，執法機構接獲的相關檢舉，多數經初步審查後已被認定缺乏可信度。然而，隨著文件持續曝光，艾普斯坦案牽動的權勢網絡，仍持續引發外界對權力、金錢與司法正義的深層質疑。

關鍵字：

川普馬斯克安德魯艾普斯坦北美要聞

