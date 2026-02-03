　
社會 社會焦點 保障人權

超商淪「詐騙重災區」店員不敢報警　原因曝光

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲超商淪詐騙重災區，店員業務包山包海，還得幫忙防詐騙。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

全台詐騙橫行，分布密集的超商也淪為詐騙重災區，幽靈包裹、點數詐騙、ATM提領贓款層出不窮。儘管超商業者均表示願意配合政府打詐，但也擔心超商店員的人身安全，以及協助退貨幽靈包裹所帶來的人力、成本負擔。

ATM密集又能買點數　超商成車手首選地點

全台一萬多家超商，幾乎每間都有ATM，不僅24小時營業、隱蔽性高，店面分布密集，還能買遊戲點數洗錢，因此成為詐騙車手首選。即便店員熱心攔下或勸阻可疑包裹、欲購買大量點數的民眾，也很常遇到不理性的顧客，吃力不討好。

店員沒執法權恐遭事後報復　盼門市先連線警政

根據《聯合新聞網》報導，超商業者透露，員工年齡各有不同，對車手敏感度不一，既無執法權，也無武器能自保，很難當面報警，事後還可能遭詐團報復。此外，店員協助退回幽靈包裹，還必須去跟集運商追回款項，這些都是風險和成本，因此呼籲應先讓熱點門市與警政單位建立連線，確保店員安全。

超商淪詐騙重災區　今年1月就有3案登上媒體

今年1月中旬，一名女網友在Threads表示，突然收到簡訊通知，有貨到付款包裹送抵超商，金額1888元，所幸她要付款時，店員當即提醒，包裹外箱標註「廠商：萬事宜」，屬於常見的詐騙包裹特徵，建議她不要領取，她才免於受騙。

▲超商店員報案，表示有民眾疑似遭遇詐騙，警員到場協助。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲劉女為愛買點數，想「營救」男友，結果險些掉入詐騙陷阱。（圖／記者楊晨東翻攝）

無獨有偶，台東一名劉姓女子網路交友被詐騙，今年1月前往超商購買大量點數，要幫心愛的「網戀男友」支付所謂的入境海關「罰款」，所幸店員結帳過程中察覺有異，立即通報警方到場，才幫劉女守住荷包。

同樣是在今年1月，台中24歲余姓男子與女網友相約「親密約會」，到超商購買2萬6000元點數當「保證金」，要以此證明自己「不是警察或執法人員」，好在當時員警巡邏經過，發現男子神情緊張、行為異常，一邊打電話一邊用ATM提款，上前關切，才成功阻止詐騙。

▼余男買點數見女網友，險遭詐騙。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲愛情詐騙。（圖／記者游瓊華翻攝）

 
01/31 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

