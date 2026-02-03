馬斯克宣布SpaceX正式併購xAI　估值逾1.5兆美元

▲馬斯克。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

太空探索科技公司SpaceX於2日宣布，已正式收購人工智慧公司xAI，將馬斯克（Elon Musk）旗下兩家最具野心的企業合併，也讓新組成的集團一舉成為全球估值最高的未上市私人公司。

AI人工智慧結合太空探索

馬斯克在SpaceX官網發布聲明表示，「這不只是 SpaceX 與 xAI 任務的下一個篇章，而是翻開了全新的一本書。」外界普遍解讀，這項併購不僅反映 xAI 在快速競爭的 AI 領域中對資金的高度需求，也凸顯人工智慧在未來太空探索中的關鍵地位。

合併前兩者估值合計已突破1兆美元

根據追蹤未上市公司估值的研究機構 PitchBook 資料，SpaceX 在2025年12月一筆次級市場交易中的估值已達八千億美元；xAI則在今年1月最新一輪募資後，估值約為2300億美元。兩者合併後，整體規模與影響力大幅躍升。

此舉同時顯示，包括馬斯克旗下企業在內的科技巨頭，正加速爭奪支撐AI發展所需的運算資源。馬斯克指出，目前AI的突破高度仰賴大型地面資料中心，這些設施需要龐大的電力與冷卻系統，「因此，唯一合乎邏輯的解法，就是把這些高度耗能的運算移往擁有巨大空間與能源的地方。」

太空中生成AI運算能力將在3年內成為成本最低的方案

SpaceX 已於上週向美國聯邦通訊委員會（FCC）申請，計畫發射多達一百萬顆衛星，建立一個以太陽能供電的軌道資料中心網路，申請文件指出，該系統目標是因應AI帶動的「爆炸性資料需求成長」。馬斯克更預估，2到3年內，在太空中生成 AI 運算能力，將成為成本最低的方案。

5年內AI用電需求暴增近200倍

AI 對運算能力的渴求，也已成為科技產業的共識。輝達執行長黃仁勳去年即指出，下一代 AI 模型對算力的需求將是舊模型的100倍。高盛則預估，到2030年，AI將使資料中心用電需求暴增165％。為此，科技巨頭紛紛砸下重金擴建基礎設施。微軟上周公布，2025年最後一季資本支出高達375億美元；Meta 同期支出也221.4億美元。

不過，AI 熱潮也帶來副作用。部分美國居民反映電費大幅上漲，《彭博》分析指出，靠近資料中心的地區，電價在五年間最高飆升267％。此外，xAI旗下社群平台X的聊天機器人Grok，近期也因生成具性暗示的影像與先前出現暴力、反猶內容而遭到批評，公司則將相關問題歸咎於系統更新失誤。

儘管爭議不斷，資金仍持續湧入AI領域。xAI 今年一月宣布完成200億美元募資，投資人包括富達投資與卡達投資局。

不少員工早就在兩家公司同時任職

事實上，在併購之前，xAI與SpaceX 之間已有高度人員重疊，不少工程師同時任職兩家公司。不過，也有前 xAI 員工公開擔憂文化衝突。一名前人資資料團隊成員指出，xAI 強調「快速行動、先做再說」，而 SpaceX 的工程文化可能截然不同，未來恐出現磨合問題。

馬斯克去年12月已證實，計畫推動成立於2002的SpaceX進行首次公開募股（IPO），市場估值傳出上看1.5兆美元，若再加上xAI，規模恐更為驚人。上市將進一步提升募資能力，也可能讓馬斯克的身價再創新高。根據《彭博》即時億萬富豪排行榜，馬斯克目前身價約6760億美元（約新台幣21兆元），穩居全球首富。