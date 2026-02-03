離譜！假醫師訂150支4級管制止痛針　騙過物流當街成功收貨

▲北市李姓男子以假證照、假印章詐藥。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名李姓男子明知自己並非醫師，卻偽造醫師執業證照、診所與公司印章，冒充整形外科醫師向藥商訂購管制藥品，甚至當街與物流人員面交取貨。士林地院審理後認定，其行為已破壞醫療與藥品管理制度的公共信用，依行使偽造私文書等罪，判處應執行有期徒刑5月，得易科罰金，全案仍可上訴。

37歲李男明知自己沒有醫師資格，也未取得任何醫療機構開業或執業證照，卻於2024年4月間，假冒某市知名皮膚科診所李姓醫師名義，向某家藥商訂購「頓痛特注射劑50mg/ml」共150支。

藥商依流程委託物流配送至診所時，院方藥師當場否認訂購，並表示查無該名醫師，物流司機遂回報後離開。不料，李男隨後主動聯繫物流人員，雙方改約在北市街頭面交；李男於面交時出示偽造的醫師執業證照，成功使物流人員誤信其為醫師，將該批藥品交付。

李男除出示假證照外，還在管制藥品認購憑證、配送簽收單等文件上，蓋用偽造的公司與診所印章，並冒簽他人姓名，使文件外觀具備完整性，足以使人誤信其為合法交易，損害藥商及物流公司對文件正確性的管理與信賴。

不僅如此，李男於同年5月間，又前往藥商公司櫃台，謊稱自己是診所醫師，要求變更送貨地址，並在送貨委託書上偽造醫師簽名、蓋用假診所印章後離去。直到藥商人員起疑並向診所求證，確認遭人冒名後報警處理，檢警隨後查扣多項偽造證件與印章。

至於「頓痛特注射劑50mg/ml」，屬於強效止痛用的注射劑，含有具依賴風險的成分，依法列為第四級管制藥品，僅能由合法醫療機構、醫師依規定購買與使用，並非一般民眾可自行取得的藥品。

法官指出，李男藉由偽造證件取得「醫療機構始能購買」的管制藥品，行為性質已非單純詐騙，而是鑽制度漏洞，破壞整體藥品管理秩序。

法院查明，李男詐得的150支頓痛特注射劑中，已有部分遭施打用罄，其餘尚未使用的藥品則在查獲時被警方扣案，宣告沒收外，依詐欺取財、行使偽造特種文書及私文書等罪名，分別判處4月與3月徒刑，合併定應執行有期徒刑5月，並諭知得以每日新台幣1,000元易科罰金。