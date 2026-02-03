　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

政大畢業的溫男（黃圈處）被丟包在台64高架快速道路上，慘遭4車衝撞輾斃。（翻攝threads@fhysono999）

▲政大畢業的溫男（黃圈處）被丟包在台64高架快速道路上，慘遭4車衝撞輾斃。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1月25日凌晨2點20分，警方接獲1名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台64高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。

林宇浚告訴警方，死者是他的乘客，當天凌晨2點07分，從台北市文山區搭車，準備前往新北市板橋區，但行經台64快速道路新北中和段時，對方突然狂踢車門及椅背，雙方發生口角，男子要求下車，他照辦放人；對方在外側車道下車後，他也跟著下車察看，見對方倒在地上，不知如何是好，決定開車離開，後來又覺得不妥，所以打電話報警，沒想到最後竟發生憾事。

警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的溫男已明顯死亡。（翻攝畫面）

▲警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的溫男已明顯死亡。

警方初步偵訊後，將林宇浚及其他4車駕駛，依過失致死罪嫌移送地檢署。檢察官採信林宇浚的說詞，複訊後諭令他5萬元交保，其他4人則以1萬到5萬元交保。

檢警調查，死者是25歲的溫姓替代役男，在鐵路警察局服役，畢業於政治大學，擁有新聞及企管雙學士學位，原定1個月後退伍，正在準備工作面試，原本前途看好卻意外身亡，消息曝光，引發討論。

由於林宇浚宣稱死者「發酒瘋、踹車門及椅背」，網友隨著風向，一面倒指責溫男喝酒鬧事、害死自己，也認為司機碰到奧客非常倒楣。

不過，幾天後，案情逆轉，警方還原林宇浚車上的行車紀錄器，發現溫男全程沒說話，並無跟司機發生口角，也沒有要求下車，反而是被司機趕下車，死得不明不白！

司機林宇浚丟包溫男致死，遭警方移送地檢署，最後被諭令二十萬元交保。（翻攝畫面）

▲司機林宇浚丟包溫男致死，遭警方移送地檢署，最後被諭令二十萬元交保。

行車紀錄器顯示，當天凌晨2點07分，溫男從北市文山區興隆路上車後，全程未發一語，直到第11分鐘，車內突然出現「叩、叩、叩」的聲響，疑似溫男碰到椅背，這時林宇浚出聲說：「不要用腳頂椅背，人不舒服可以斜躺，在後座休息。」但溫男依舊沒說話，短暫安靜後，林突然在第12分鐘大爆發。

溫姓替代役男畢業於政治大學，擁有新聞、企管雙學士學位，十分優秀。（讀者提供）

▲溫姓替代役男畢業於政治大學，擁有新聞、企管雙學士學位，十分優秀。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


丟包害命狠運將2／律師點1關鍵司機涉殺人重罪　新北檢挨批輕縱草率
丟包害命狠運將3／車行老闆透露私下為人　丟包司機遭起底

