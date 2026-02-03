巴基斯坦政府軍突襲猛攻　2天內擊斃177俾路支武裝分子

▲巴基斯坦西南部俾路支省爆發數十年來最慘重的恐怖攻擊。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

巴基斯坦官員2日表示，安全部隊在與阿富汗接壤的西南部地區連夜發動多波突襲行動，擊斃約24名武裝分子，近2天內遭擊斃的武裝分子人數累計已達177人，創下數十年來最高紀錄。

恐攻後軍方展開大規模掃蕩

美聯社報導，巴基斯坦西南部日前爆發一系列協同攻擊事件，造成至少33人死亡，多數為平民。自1月31日凌晨起，在軍方支援下，警方針對俾路支解放軍（Baloch Liberation Army）展開大規模掃蕩行動。此前，近200名武裝分子分頭行動，對俾路支省多處警察局、民宅及安全設施發動自殺炸彈攻擊與槍擊。

遭擊殺武裝分子人數幾十年來最多

分析人士指出，過去2天內武裝分子死亡人數之多，為當地數十年來罕見。俾路支解放軍宣稱對周末的攻擊事件負責，該波行動共造成至少18名平民與15名安全部隊人員喪生，引發巴基斯坦社會各界強烈譴責。包括入獄前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）所屬政黨在內，多名政壇領袖均公開譴責暴力行為。

巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）今天發表聲明，讚揚安全部隊再度擊斃22名叛亂分子，並稱這些人是「由印度資助的恐怖分子」，但未提出具體證據；對此，新德里當局尚未作出回應。