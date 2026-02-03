　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴基斯坦政府軍突襲猛攻　2天內擊斃177俾路支武裝分子

▲巴基斯坦西南部俾路支省爆發數十年來最慘重的恐怖攻擊。（圖／路透）

▲巴基斯坦西南部俾路支省爆發數十年來最慘重的恐怖攻擊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

巴基斯坦官員2日表示，安全部隊在與阿富汗接壤的西南部地區連夜發動多波突襲行動，擊斃約24名武裝分子，近2天內遭擊斃的武裝分子人數累計已達177人，創下數十年來最高紀錄。

恐攻後軍方展開大規模掃蕩

美聯社報導，巴基斯坦西南部日前爆發一系列協同攻擊事件，造成至少33人死亡，多數為平民。自1月31日凌晨起，在軍方支援下，警方針對俾路支解放軍（Baloch Liberation Army）展開大規模掃蕩行動。此前，近200名武裝分子分頭行動，對俾路支省多處警察局、民宅及安全設施發動自殺炸彈攻擊與槍擊。

遭擊殺武裝分子人數幾十年來最多

分析人士指出，過去2天內武裝分子死亡人數之多，為當地數十年來罕見。俾路支解放軍宣稱對周末的攻擊事件負責，該波行動共造成至少18名平民與15名安全部隊人員喪生，引發巴基斯坦社會各界強烈譴責。包括入獄前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）所屬政黨在內，多名政壇領袖均公開譴責暴力行為。

巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）今天發表聲明，讚揚安全部隊再度擊斃22名叛亂分子，並稱這些人是「由印度資助的恐怖分子」，但未提出具體證據；對此，新德里當局尚未作出回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超商淪「詐騙重災區」店員不敢報警　原因曝光
美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%　譚德塞：2025
台積電工程師「針孔偷拍」妻子閨蜜如廁　藏大量未成年片
快訊／土城凌晨一氧化碳中毒　7人送醫
陳沂今晨發生靈異事件！　「睡一半有女生說不好意思」
丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人
今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年
三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

巴基斯坦政府軍突襲猛攻　2天內擊斃177俾路支武裝分子

英特爾搶蘋果iPhone大單落空！　內幕分析台積電仍擁獨占地位

法國總理挺過不信任投票　2026年預算案終於過關

大音箱砸死印度3歲女童！　絕命影片曝光

美股反轉收漲515點！　台積電ADR勁揚逾3％

俄軍加速推進　分析：烏克蘭1月遭奪481平方公里

川普宣布調降印度對等關稅　25%至18%

美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%　譚德塞：2025是最難一年

華許效應「黑色星期一」　金銀油銅大地震崩盤！拋售潮來襲

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

巴基斯坦政府軍突襲猛攻　2天內擊斃177俾路支武裝分子

英特爾搶蘋果iPhone大單落空！　內幕分析台積電仍擁獨占地位

法國總理挺過不信任投票　2026年預算案終於過關

大音箱砸死印度3歲女童！　絕命影片曝光

美股反轉收漲515點！　台積電ADR勁揚逾3％

俄軍加速推進　分析：烏克蘭1月遭奪481平方公里

川普宣布調降印度對等關稅　25%至18%

美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%　譚德塞：2025是最難一年

華許效應「黑色星期一」　金銀油銅大地震崩盤！拋售潮來襲

OpenAI推出Codex桌面App　讓AI一次處理多項開發工作

驚世小三！激戰「鄰居人夫」還向元配談租借　囂張鄰里傳姦情

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

「西望洋」颱風最快明生成　預估路徑曝

追思勇消！詹能傑殉職今公祭「仁愛分隊送行」　家屬淚別訃聞曝

千億高股息ETF績效比一比！00929奪「報酬、填息」雙冠王脫穎而出

「新一代Nissan X-Trail」空間放大再戰RAV4、CR-V！全新油電今年問世

369轟世界大賽MVP馬查多點頭參戰WBC！多明尼加戰力再升級

陸委會：港澳旅遊警示維持橙色　建議民眾避免非必要旅行

恐怖男連續闖屋性侵2女　「露鳥伴睡」逼打手槍！法院重判

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

國際熱門新聞

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%

美股反轉收漲515點！　台積電ADR勁揚逾3％

相戀9年！新郎掛屍窗上　凶手是新娘

伊朗領袖下令：與美國談判核協議

司機「鹹豬手狂摸」影片曝光！

大音箱砸死印度3歲女童！　絕命影片曝光

川普宣布調降印度對等關稅　25%至18%

川普連環開玩笑　賓客尷尬沉默

俄軍加速推進　分析：烏克蘭1月遭奪481平方公里

英特爾搶蘋果iPhone大單落空！　內幕分析台積電仍擁獨占地位

安德魯王子前妻曾「慰安」淫魔！

男被惡霸犬啃碎　媽慟揭：臉和舌頭都被吃

更多熱門

相關新聞

叛軍炸監獄、燒警局　巴基斯坦恐攻逾120死

叛軍炸監獄、燒警局　巴基斯坦恐攻逾120死

巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）爆發數十年來最慘重的恐怖攻擊。巴基斯坦軍方表示，該地區於上周六（1月31日）遭「恐怖分子」發動多起協調式自殺炸彈與槍擊襲擊，導致包含平民在內共33人死亡；軍方隨即展開反擊，在激烈交火中擊斃92名武裝分子。整起動亂目前已造成至少125人死亡。

清真寺示警！巴基斯坦7萬人驚恐冒雪逃命

清真寺示警！巴基斯坦7萬人驚恐冒雪逃命

巴基斯坦婚禮慘案！　炸彈客引爆釀7死25傷

巴基斯坦婚禮慘案！　炸彈客引爆釀7死25傷

1間店找到「30焦屍」！巴基斯坦大火61死

1間店找到「30焦屍」！巴基斯坦大火61死

巴基斯坦喀拉蚩商場惡火　已知6死仍65失蹤

巴基斯坦喀拉蚩商場惡火　已知6死仍65失蹤

關鍵字：

巴基斯坦俾路支

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面