社會 社會焦點 保障人權

司機丟包學霸害命！律師點1關鍵涉殺人重罪　新北檢輕縱草率

法界人士呼籲新北地檢署（圖）積極偵辦，為無辜的死者討回公道。

法界人士呼籲新北地檢署（圖）積極偵辦，為無辜的死者討回公道。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

擁有政大新聞、企管雙學士學位的溫姓替代役男，1月25日凌晨，被多元計程車司機林宇浚丟包在新北市台64高架快速道路上，後遭4車衝撞輾斃。第一時間，林宇浚供稱溫男狂踢椅背，雙方口角，溫男要求下車，才發生憾事，檢方採信林的說詞，諭令5萬元交保。

林宇浚大聲喝斥溫男：「你給我下車！」凌晨2點19分，行車紀錄器錄到2次開關車門的聲音，接著林開車繼續往前行駛，1分鐘之後才打電話向警方報案，說有人倒在快速道路上。

溫男被丟包後慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折，不幸身亡。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

▲法界人士呼籲新北地檢署（圖）積極偵辦，為無辜的死者討回公道。溫男被丟包後慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折，不幸身亡。

本刊調查，溫男當時已醉到不省人事，下車後直接趴在車道上，林宇浚明知凌晨的快速道路十分危險，隨時會有車輛高速駛來，極可能撞死溫男，就算把對方趕下車，也應把車停在現場、開啟閃光燈，避免其他車追撞，但林卻不顧溫男死活，直接駛離，後來為了規避刑責才打電話報案。

曾任台北地檢署檢察官的律師林冠佑指出，林宇浚的行為已涉犯「不確定故意殺人罪」，依法可判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

林冠佑表示，不確定故意殺人是指行為人預見自己的行為，可能導致他人死亡，卻放任這種結果發生；以林宇浚為例，他是職業駕駛，絕對了解快速道路的危險性，也知道丟包行為可能導致溫男死亡，卻仍將溫男丟包。

林冠佑指出，若確認林宇浚是以威脅方式逼溫男下車，或以強制方式把溫男拖下車，檢警就應該朝不確定故意殺人罪的方向偵辦，絕不能輕輕放下。

溫男家屬現身殯儀館，等待解剖結果，場面十分哀戚。（翻攝畫面）

▲溫男家屬現身殯儀館，等待解剖結果，場面十分哀戚。

林冠佑強調，實務上，縱火、酒駕都被法院認定是不確定故意殺人，他當檢察官時，就曾起訴酒駕的郭姓Uber司機，郭連闖5個紅燈，衝撞3輛機車，造成1死2傷，他調查後認定郭的行為如同「恐怖攻擊」，最高法院也認同此見解，認定郭構成不確定故意殺人罪，判刑12年半定讞。而這次林宇浚在凌晨時分，把不省人事的乘客丟包快速道路，也可視為有殺人的意圖。

林宇浚說謊曝光後，引發軒然大波，承辦檢察官為亡羊補牢，再次傳喚偵訊後，將林的保釋金提高為20萬元，但未向法院聲請羈押，也未限制出境。不過，人命關天，涉犯又是重罪，加上林第1次應訊明顯說謊，和行車紀錄器大不同，已構成羈押要件，檢方對林的強制處分是否過輕？引發討論。

多元計程車司機丟包乘客致死案，疑點重重，引發各界高度關注。箭頭處為案發地。（翻攝畫面）

▲多元計程車司機丟包乘客致死案，疑點重重，引發各界高度關注。箭頭處為案發地。

同是新北地檢署，偵辦王大陸等10多名男藝人閃兵案時，不但大動作指揮警方搜索、拘提相關人，全程上手銬，甚至向法院聲押王大陸及陳姓主嫌，但最後只依妨害兵役、偽造文書罪嫌起訴相關藝人，求刑1年到2年8個月不等，被質疑高高舉起、輕輕放下，作秀成分居高；反觀林宇浚涉犯10年以上重罪，只諭令20萬元交保，天差地別。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


1月25日凌晨2點20分，警方接獲1名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台64高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。

