詐騙人頭戶太多！金管會決議　外籍移工離境「帳戶將先凍結」

▲金管會打詐再加碼，跨部會決議移工離境後「帳戶暫時凍結」。（圖／記者曾筠淇攝）

記者柯沛辰／綜合報導

財政部日前邀公股行庫討論打詐，考慮民眾ATM提領要露出全臉。如今金管會再出手，跨部會決議，若外籍移工聘期屆滿、終止僱傭契約離境、行蹤不明，或違法工作遭查處收容，以上4種情況，將由金融機構凍結帳戶，以解決移工人頭戶過多的問題。

移工人頭戶占新增7成 4情況一律先凍結

根據《聯合新聞網》報導，移工衍生人頭戶，已占近期新增人頭戶數超過7成，考慮到移工可能再次入境工作，直接關戶恐造成不便，所以若移工聘用期滿、離境、行蹤不明或違法入境工作遭查處，決議將一律先「凍結」。至於離境前未完成發放的補助、薪水或退稅，則以開立支票方式處理。

ATM提領要露全臉？金管會談3考量

為了阻詐，財政部去年12月也邀公股行庫討論民眾ATM提領要露出全臉，不能戴口罩、安全帽等。當時金管會即表示，原則上鼓勵銀行導入臉部辨識來示警，但必須考慮技術準確性、ATM設置成本，以及民眾接受程度等三點。

ATM前遮臉就警示音 金管會鼓勵銀行推動

目前已有金融機構提升ATM安全機制，若是使用ATM時戴口罩、安全帽遮住臉部者，經系統辨識後，ATM就會發出警示音。對此，金管會表示，將再找相關單位與銀行開會討論導入臉部辨識示警功能的可行性，同時要了解相關法規是否有要調整之處，目前初步來看，法規部分沒問題，會儘量鼓勵銀行來推動。