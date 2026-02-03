　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

詐騙人頭戶太多！金管會決議　外籍移工離境「帳戶將先凍結」

▲▼領錢,匯錢,匯款,轉帳,ATM。（圖／記者曾筠淇攝）

▲金管會打詐再加碼，跨部會決議移工離境後「帳戶暫時凍結」。（圖／記者曾筠淇攝）

記者柯沛辰／綜合報導

財政部日前邀公股行庫討論打詐，考慮民眾ATM提領要露出全臉。如今金管會再出手，跨部會決議，若外籍移工聘期屆滿、終止僱傭契約離境、行蹤不明，或違法工作遭查處收容，以上4種情況，將由金融機構凍結帳戶，以解決移工人頭戶過多的問題。

移工人頭戶占新增7成　4情況一律先凍結

根據《聯合新聞網》報導，移工衍生人頭戶，已占近期新增人頭戶數超過7成，考慮到移工可能再次入境工作，直接關戶恐造成不便，所以若移工聘用期滿、離境、行蹤不明或違法入境工作遭查處，決議將一律先「凍結」。至於離境前未完成發放的補助、薪水或退稅，則以開立支票方式處理。

ATM提領要露全臉？金管會談3考量

為了阻詐，財政部去年12月也邀公股行庫討論民眾ATM提領要露出全臉，不能戴口罩、安全帽等。當時金管會即表示，原則上鼓勵銀行導入臉部辨識來示警，但必須考慮技術準確性、ATM設置成本，以及民眾接受程度等三點。

ATM前遮臉就警示音　金管會鼓勵銀行推動

目前已有金融機構提升ATM安全機制，若是使用ATM時戴口罩、安全帽遮住臉部者，經系統辨識後，ATM就會發出警示音。對此，金管會表示，將再找相關單位與銀行開會討論導入臉部辨識示警功能的可行性，同時要了解相關法規是否有要調整之處，目前初步來看，法規部分沒問題，會儘量鼓勵銀行來推動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命
今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝
美股反轉收漲515點！　台積電ADR勁揚逾3％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

詐騙人頭戶太多！金管會決議　外籍移工離境「帳戶將先凍結」

藍營西進！國共論壇明登場　賴清德記者會將聚焦台美、降對中依賴

賴清德明天記者會！關鍵圖表搶先釋出　台灣對中投資越低經濟越好

內政部：已將「退中籍申請表」給李貞秀　到職前未辦理放棄應解職

嘆政治討論過度抹黑讓人灰心　綠基隆美女議員許睿慈宣布不連任　

陳見賢辭竹縣黨部主委　徐欣瑩不領情：國民黨要防「一屍五命」

雲林站被點高鐵營運黑洞　張嘉郡不忍了：假日、連假常一票難求

快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展

幕後／就等楊瓊瓔！藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

藍新北人選卡關！傳今晚與劉和然見面攤牌　李四川：未被告知

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

詐騙人頭戶太多！金管會決議　外籍移工離境「帳戶將先凍結」

藍營西進！國共論壇明登場　賴清德記者會將聚焦台美、降對中依賴

賴清德明天記者會！關鍵圖表搶先釋出　台灣對中投資越低經濟越好

內政部：已將「退中籍申請表」給李貞秀　到職前未辦理放棄應解職

嘆政治討論過度抹黑讓人灰心　綠基隆美女議員許睿慈宣布不連任　

陳見賢辭竹縣黨部主委　徐欣瑩不領情：國民黨要防「一屍五命」

雲林站被點高鐵營運黑洞　張嘉郡不忍了：假日、連假常一票難求

快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展

幕後／就等楊瓊瓔！藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

藍新北人選卡關！傳今晚與劉和然見面攤牌　李四川：未被告知

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

豐康蛋雞場業者棄屍病死雞遭當庭逮捕！涉詐欺遭聲押禁見

丟包學霸「暴怒12分鐘」還原　害命司機明顯說謊

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

詐騙人頭戶太多！金管會決議　外籍移工離境「帳戶將先凍結」

挑戰寒流！　下波溼答答冷很久

司機丟包學霸害命！律師點1關鍵涉殺人重罪　新北檢輕縱草率

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

法國總理挺過不信任投票　2026年預算案終於過關

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

【解鎖崩壞開關】手指輕梳寶寶鼻子 居然炸出大白眼！

政治熱門新聞

賴清德明天記者會！關鍵圖表搶先釋出　台灣對中投資越低經濟越好

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

藍營西進！國共論壇明登場　賴清德記者會將聚焦台美、降對中依賴

柯文哲控新北環境改變太慢　黃國昌：侯友宜政見落實率嚇人的高

內政部：已將「退中籍申請表」給李貞秀　到職前未辦理放棄應解職

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展

嘆政治討論過度抹黑讓人灰心　綠基隆美女議員許睿慈宣布不連任　

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧：三代立委只富謝家

李貞秀未交退籍證明　內政部：1年內補齊否則解職

陳見賢辭竹縣黨部主委　徐欣瑩不領情：國民黨要防「一屍五命」

更多熱門

相關新聞

近3日台股下跌逾千點　擔保維持率為185.9％

近3日台股下跌逾千點　擔保維持率為185.9％

近三個交易日台股跌逾千點了，根據金管會證期局統計數據顯示，今（2）日台股收盤指數為31,624.03點，下跌439.72點，跌幅1.37%，成交量約7,404億元，同時段（截至下午13:30），亞洲主要股市狀況韓國下跌4.81%，日本下跌1.03%，新加坡下跌0.59%，香港下跌2.79%，上海下跌1.69%。

金門警、銀行行員攔阻10萬元詐騙

金門警、銀行行員攔阻10萬元詐騙

4年騙千人50億　邱志豪吸金案9嫌全收押

4年騙千人50億　邱志豪吸金案9嫌全收押

藥師上網搜「追回詐騙款項」　二度受害

藥師上網搜「追回詐騙款項」　二度受害

農民被騙650萬崩潰喊：後半生沒希望

農民被騙650萬崩潰喊：後半生沒希望

關鍵字：

金管會人頭戶詐騙外籍移工

讀者迴響

熱門新聞

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

具俊曄穿27年前大S送的舊物

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

慢跑女遭外套悶暈猥褻　19年後DNA揪出惡狼判9月

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

家樂福大墩店「陪伴10年」2/28熄燈

即／威力彩8.7億暴富密碼出爐

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面