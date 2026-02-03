丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

▲多元計程車司機丟包乘客致死案，疑點重重，引發各界高度關注。箭頭處為案發地。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1月25日凌晨2點20分，警方接獲1名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台64高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。

林宇浚涉犯重罪、案情升高，無庸置疑，但溫男是因林要求自行下車？還是被林拖下車？因行車紀錄器鏡頭朝外，並未錄到車內影像，且2次開關車門相隔不到10秒，期間未錄到司機或溫男的聲音，因此目前無法確認。為了釐清真相，檢方日前已對溫男解剖驗屍，希望確認他體內的酒精濃度、有無被拖下車的傷痕，但他遭4車撞擊，全身傷痕累累，須仔細鑑定才能進一步確認。

另一方面，檢警也正積極清查案發時，行經該路段的車輛，希望透過其他車輛上的行車紀錄器，還原真相。

本刊調查，林宇浚今年46歲，過去曾在中國工作、收入不錯，但因新冠肺炎疫情返台，5年前考取相關執照後，轉行當起多元計程車司機，先透過友人介紹，在金侑車行靠行，4年前加入皇冠大車隊，為了多賺點錢，又加入耐斯車隊。

▲林宇浚違規加入2車隊，耐斯車隊未查明，被依《公路法》開罰9萬元。

車行老闆透露，林宇浚平常個性溫和、表現良好，沒有不良紀錄，案發後林告訴他，這次之所以丟包乘客，是因為車子上了高架橋後，對方「像發作一樣亂踢」，林怕出車禍，才讓乘客下車。目前車子已被檢警扣押，車行老闆呼籲林誠實面對調查，負起該負的責任，也希望檢警勿枉勿縱。

針對這起多元計程車司機丟包乘客致死案，台北市公運處調查後指出，溫男是在Bolt平台叫車，該平台與耐斯車隊合作，由耐斯車隊的林宇浚接單，但林的車牌隸屬皇冠大車隊，依規定「1輛計程車只能加入1個車隊」，耐斯車隊卻未查明，所以依《公路法》開罰車隊9萬元。此外，林違法透過多個平台接單，Bolt因未查明被罰3萬元。

▲有司機在臉書表示，載到酒客就是在賭博，耐斯車隊高層也按讚表示認同。

多元計程車司機丟包乘客致死案，引發各界關注，司機間也議論紛紛，Uber駕駛論壇司機總代表吳智文認為，乘客踢椅背雖然是許多司機的大忌，但大家都有共識，必須將乘客載到安全無虞的地點後，才能「放生」，林宇浚沒有職業道德，十分不可取。

還有司機發文，林宇浚明明只要再開幾分鐘，就能下高架橋，離開快速道路後，再要求乘客下車就好，為何急於一時？令人不解。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

丟包害命狠運將4／死者友曝他生前最後行蹤 家屬怒控司機抹黑盼司法釐清

丟包害命狠運將／替代役男慘死高架橋 還原司機暴怒致命12分鐘