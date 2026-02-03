　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

多元計程車司機丟包乘客致死案，疑點重重，引發各界高度關注。箭頭處為案發地。（翻攝畫面）

▲多元計程車司機丟包乘客致死案，疑點重重，引發各界高度關注。箭頭處為案發地。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1月25日凌晨2點20分，警方接獲1名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台64高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。

林宇浚涉犯重罪、案情升高，無庸置疑，但溫男是因林要求自行下車？還是被林拖下車？因行車紀錄器鏡頭朝外，並未錄到車內影像，且2次開關車門相隔不到10秒，期間未錄到司機或溫男的聲音，因此目前無法確認。為了釐清真相，檢方日前已對溫男解剖驗屍，希望確認他體內的酒精濃度、有無被拖下車的傷痕，但他遭4車撞擊，全身傷痕累累，須仔細鑑定才能進一步確認。

另一方面，檢警也正積極清查案發時，行經該路段的車輛，希望透過其他車輛上的行車紀錄器，還原真相。

本刊調查，林宇浚今年46歲，過去曾在中國工作、收入不錯，但因新冠肺炎疫情返台，5年前考取相關執照後，轉行當起多元計程車司機，先透過友人介紹，在金侑車行靠行，4年前加入皇冠大車隊，為了多賺點錢，又加入耐斯車隊。

林宇浚違規加入2車隊，耐斯車隊未查明，被依《公路法》開罰9萬元。（翻攝耐斯衛星車隊臉書）

▲林宇浚違規加入2車隊，耐斯車隊未查明，被依《公路法》開罰9萬元。

車行老闆透露，林宇浚平常個性溫和、表現良好，沒有不良紀錄，案發後林告訴他，這次之所以丟包乘客，是因為車子上了高架橋後，對方「像發作一樣亂踢」，林怕出車禍，才讓乘客下車。目前車子已被檢警扣押，車行老闆呼籲林誠實面對調查，負起該負的責任，也希望檢警勿枉勿縱。

針對這起多元計程車司機丟包乘客致死案，台北市公運處調查後指出，溫男是在Bolt平台叫車，該平台與耐斯車隊合作，由耐斯車隊的林宇浚接單，但林的車牌隸屬皇冠大車隊，依規定「1輛計程車只能加入1個車隊」，耐斯車隊卻未查明，所以依《公路法》開罰車隊9萬元。此外，林違法透過多個平台接單，Bolt因未查明被罰3萬元。

有司機在臉書表示，載到酒客就是在賭博，耐斯車隊高層也按讚表示認同。（翻攝臉書）

▲有司機在臉書表示，載到酒客就是在賭博，耐斯車隊高層也按讚表示認同。

多元計程車司機丟包乘客致死案，引發各界關注，司機間也議論紛紛，Uber駕駛論壇司機總代表吳智文認為，乘客踢椅背雖然是許多司機的大忌，但大家都有共識，必須將乘客載到安全無虞的地點後，才能「放生」，林宇浚沒有職業道德，十分不可取。

還有司機發文，林宇浚明明只要再開幾分鐘，就能下高架橋，離開快速道路後，再要求乘客下車就好，為何急於一時？令人不解。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
丟包害命狠運將4／死者友曝他生前最後行蹤　家屬怒控司機抹黑盼司法釐清
丟包害命狠運將／替代役男慘死高架橋　還原司機暴怒致命12分鐘

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命
今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝
美股反轉收漲515點！　台積電ADR勁揚逾3％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

豐康蛋雞場業者棄屍病死雞遭當庭逮捕！涉詐欺遭聲押禁見

丟包學霸「暴怒12分鐘」還原　害命司機明顯說謊

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

司機丟包學霸害命！律師點1關鍵涉殺人重罪　新北檢輕縱草率

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

台積電工程師「針孔偷拍」妻子閨蜜如廁　藏大量未成年片

不爽鄰居叫囂！台中男掏刀「深刺15cm」奪命　法庭求饒：不是故意

豐康蛋雞場業者棄屍病死雞遭當庭逮捕！涉詐欺遭聲押禁見

慢跑女深夜遭「外套蒙頭摸胸」　19年後DNA破案！二審減刑判9月

嫩醫遭控「傳露胸照」勾引大40歲牙醫！正宮求償200萬...1關鍵慘敗

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

豐康蛋雞場業者棄屍病死雞遭當庭逮捕！涉詐欺遭聲押禁見

丟包學霸「暴怒12分鐘」還原　害命司機明顯說謊

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

司機丟包學霸害命！律師點1關鍵涉殺人重罪　新北檢輕縱草率

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

台積電工程師「針孔偷拍」妻子閨蜜如廁　藏大量未成年片

不爽鄰居叫囂！台中男掏刀「深刺15cm」奪命　法庭求饒：不是故意

豐康蛋雞場業者棄屍病死雞遭當庭逮捕！涉詐欺遭聲押禁見

慢跑女深夜遭「外套蒙頭摸胸」　19年後DNA破案！二審減刑判9月

嫩醫遭控「傳露胸照」勾引大40歲牙醫！正宮求償200萬...1關鍵慘敗

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

豐康蛋雞場業者棄屍病死雞遭當庭逮捕！涉詐欺遭聲押禁見

丟包學霸「暴怒12分鐘」還原　害命司機明顯說謊

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

詐騙人頭戶太多！金管會決議　外籍移工離境「帳戶將先凍結」

挑戰寒流！　下波溼答答冷很久

司機丟包學霸害命！律師點1關鍵涉殺人重罪　新北檢輕縱草率

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

法國總理挺過不信任投票　2026年預算案終於過關

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

【你敢拿我敢倒】旅客帶巨型高腳杯上飛機！空服員淡定裝飲料XD

社會熱門新聞

慢跑女遭外套悶暈猥褻　19年後DNA揪出惡狼判9月

警追車開槍誤擊乘客無罪　死者姑嗆殺審判長判刑5月

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

快訊／台北漁產工安意外！17歲少女捲入機台慘死

台中男遭刺胸亡　嫌犯出庭喊冤：我不是故意

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

新北男基金投資吸金8億　買百達翡麗金鷹錶

豐康蛋雞場業者涉詐欺、廢清法聲押禁見

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

台積電工程師「廁所裝針孔」　偷拍妻子閨蜜

17歲少女換膠帶「遭機台捲入」慘死！　負責人過失致死函送

快訊／國道一號仁德段聯結車、油罐車追撞槽體破裂

女住戶私自把門前紅線塗白　屏東警開罰

藥師上網搜「追回詐騙款項」　二度受害

更多熱門

相關新聞

《柏捷頓》第4季梁佩詩變反派

《柏捷頓》第4季梁佩詩變反派

大家可能看過她，在電影《哈利波特：火盃的考驗》初登場，並且在《哈利波特：鳳凰會的密令》成為哈利波特的初戀，來自英國的華裔女星梁佩詩（Katie Leung）一直以來都是影迷心目中的張秋。如今Netflix熱門影集《柏捷頓族：名門韻事》第4季再看到她，卻已經讓人幾乎認不出來了。

立春前4類物品快丟！專家：留著恐窮整年

立春前4類物品快丟！專家：留著恐窮整年

威力彩上看8.7億！4生肖有望一夜致富

威力彩上看8.7億！4生肖有望一夜致富

連戰二媳婦過50歲生日！曝「3個字」生日願望

連戰二媳婦過50歲生日！曝「3個字」生日願望

年前要用錢怎賣　ETF調節順序一次看

年前要用錢怎賣　ETF調節順序一次看

關鍵字：

鏡週刊丟包學霸

讀者迴響

熱門新聞

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

具俊曄穿27年前大S送的舊物

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

慢跑女遭外套悶暈猥褻　19年後DNA揪出惡狼判9月

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

家樂福大墩店「陪伴10年」2/28熄燈

即／威力彩8.7億暴富密碼出爐

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面