王婉諭盤典「謝典林豪宅」亮點：籃協理事長更在意啦啦隊



記者葉國吏／綜合報導

彰化縣議長謝典林（霖）找網紅開箱溪州鄉700坪豪宅，還輕描淡寫說是「一般台北家庭」，掀起網路討論。時代力量黨主席王婉諭發文直言，這是政治家族長年壟斷資源的縮影，只是謝典林（霖）的領域比較特別，還身兼籃協理事長，但他比起球員，比較在意的是啦啦隊。

▲謝典林（霖）豪宅開箱引起討論。（圖／翻攝IG／billion.haoson，下同）

王婉諭2日在臉書發文指出，外界看到的700坪豪宅，只是謝家多年侵蝕公共資源、轉化為家族利益的冰山一角。她直指，彰化謝家是全台第一個「一家三代都當過立委」的地方政治家族，從祖父謝言信、母親鄭汝芬，到姊姊謝衣鳳，立委彷彿成了家族世襲，連謝典林（霖）本人，也坐上全台最年輕縣議長的位置。

王婉諭指出，謝典林（霖）最特別的地方，在於他掌控的不只是地方政治，還伸手進了體育界。豪宅開箱影片中，大家注意到的是酒櫃、視聽室與室內籃球場，但她更在意的是，球場裡出現一名所謂的「球星」，其實只是效力SBL彰化璞園柏力力的外籍球員，而這支球隊，正是謝典霖一手促成。

籃協在手 台灣籃球付出代價

王婉諭點名，謝典霖能調度球隊、把球員找來家中拍片，關鍵在於他除了是彰化縣議長，還身兼中華籃球協會理事長。她表示謝典霖任內，SBL爆發史上最大假球案，國家隊出包連連，球員保險、權益都顧不好，甚至有國手公開抱怨集訓像臨時湊隊。

她諷刺，謝典霖自稱控球後衛，實際上更在意啦啦隊，記者會不見人影，彩排、餐會卻場場到，還醉醺醺上Podcast大談聲色場所。她也提到，籃協因謝典霖長期神隱，去年甚至三度流會，整年開不了會員大會，形同停擺，連主管機關發函都愛理不理，讓籃球界士氣跌到谷底。