大音箱砸死印度3歲女童！　絕命影片曝光

#Mumbai: A tragic incident was reported from Mumbai’s Vikhroli area where a 3-year-old girl lost her life after a loudspeaker fell on her head. She was rushed to the hospital but was declared dead on arrival, the police said.#MumbaiNews #Vikhroli #MumbaiTragedy #BreakingNews… pic.twitter.com/fsG27KvMpT — The Pioneer (@TheDailyPioneer) January 27, 2026

記者張靖榕／綜合報導

印度孟買發生一起奪命意外，一個組織在市集巷道內舉辦宣講活動時，將大型音箱直接豎立在狹窄通道兩側，未料2座音箱突然倒塌，其中一座音箱當場砸死一名奔跑路過、年僅3歲的女童。

▲印度3歲女童遭大音箱砸中身亡。（圖／翻攝X，下同）



音箱設置不當重砸女童

《印度時報》報導，事故發生於1月26日上午。當時該組織為慶祝印度第77個「共和國日」（Republic Day），在市集巷道內進行演講活動，並於通道兩側設置大型音箱。期間，一名廢品回收商人頭頂回收物行經現場，不慎碰觸到連接兩座音箱的線材，導致音箱向巷道中央傾倒。

就在此時，3歲女童索卡爾（Jahnvi Solkar）恰巧跑到現場，其中一座音箱直接砸中她的頭部。周圍民眾見狀立即將女童抱起，飛奔送往醫院搶救，但她到院後即被宣告不治。

警方指出：音箱放置地面且未卡住固定結構

警方指出，過去也曾有團體在同一地點舉辦類似活動，但通常會將音箱架設在高台或固定結構上，以避免遭行人或物品碰撞；這次卻直接將音箱放置於地面，才釀成悲劇。

警方進一步表示，事發後，該名廢品回收商人並未停留查看狀況便自行離開，目前已被列為過失致死案件的被告。此外，負責安排音箱設置的市集負責人，也因涉嫌同樣罪名遭立案調查。