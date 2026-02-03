惡搞「鏡頭君」兇手全被錄下！　東管處氣炸喊告

▲東海岸即時影像鏡頭遭隨意轉動，民眾特徵也被錄下。（圖／翻攝自YouTube）

記者柯沛辰／綜合報導

觀光署東部海岸國家風景區管理處2日發文警告，位於加路蘭的即時影像鏡頭遭人為轉動，但已清楚拍下干擾者特徵，如因此造成設備損壞，將依法求償，絕不寬貸，「請尊重公共財，別挑戰底線。」

10支鏡頭結合AI上線 「鏡頭君」同步氣象災警

東管處去年11月將東海岸10支鏡頭提供的即時影像，結合AI打造成智慧客服「鏡頭君」，同步串聯即時氣象、災害預警、Google Maps 評價與政府官方旅遊資訊，好讓旅客能一次掌握景點現況，提升旅遊效率與安全性。

▲東管處去年才將即時影像結合，推出AI「鏡頭君」。（圖／東管處）

惡搞舉動全都錄 東管處警告

不過，東管處昨（2日）在YouTube發文嚴正警告「請勿擅自轉動即時影像鏡頭」，稱1日下午4點39分錄下加路蘭景區的即時影像鏡頭遭人為轉動，且畫面清楚拍下干擾者腳步特徵。

鏡頭君「不是你的玩具」 東管處：任性影響成千上萬

東管處小編提醒，請不要觸碰、操作和破壞鏡頭，「鏡頭君不是你的玩具，也不是私人設備，是為所有人設置的公共資源，你一時的任性，影響的是成千上萬想看見東海岸的人。」

▼東管處發文警告，若造成損壞，將依法求償。（圖／翻攝自YouTube）

▼東海岸即時影像「鏡頭君」。（圖／東管處，下同）