　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

惡搞「鏡頭君」兇手全被錄下！　東管處氣炸喊告

▲▼東海岸即時影像「鏡頭君」遭惡搞　東管處氣炸喊告。（圖／翻攝自YouTube）

▲東海岸即時影像鏡頭遭隨意轉動，民眾特徵也被錄下。（圖／翻攝自YouTube）

記者柯沛辰／綜合報導

觀光署東部海岸國家風景區管理處2日發文警告，位於加路蘭的即時影像鏡頭遭人為轉動，但已清楚拍下干擾者特徵，如因此造成設備損壞，將依法求償，絕不寬貸，「請尊重公共財，別挑戰底線。」

10支鏡頭結合AI上線　「鏡頭君」同步氣象災警

[廣告]請繼續往下閱讀...

東管處去年11月將東海岸10支鏡頭提供的即時影像，結合AI打造成智慧客服「鏡頭君」，同步串聯即時氣象、災害預警、Google Maps 評價與政府官方旅遊資訊，好讓旅客能一次掌握景點現況，提升旅遊效率與安全性。

▲▼東海岸即時影像「鏡頭君」。（圖／東管處）

▲東管處去年才將即時影像結合，推出AI「鏡頭君」。（圖／東管處）

惡搞舉動全都錄　東管處警告

不過，東管處昨（2日）在YouTube發文嚴正警告「請勿擅自轉動即時影像鏡頭」，稱1日下午4點39分錄下加路蘭景區的即時影像鏡頭遭人為轉動，且畫面清楚拍下干擾者腳步特徵。

鏡頭君「不是你的玩具」　東管處：任性影響成千上萬

東管處小編提醒，請不要觸碰、操作和破壞鏡頭，「鏡頭君不是你的玩具，也不是私人設備，是為所有人設置的公共資源，你一時的任性，影響的是成千上萬想看見東海岸的人。」

▼東管處發文警告，若造成損壞，將依法求償。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼東海岸即時影像「鏡頭君」遭惡搞　東管處氣炸喊告。（圖／翻攝自YouTube）

▼東海岸即時影像「鏡頭君」。（圖／東管處，下同）

▲▼東海岸即時影像「鏡頭君」。（圖／東管處）

▲▼東海岸即時影像「鏡頭君」。（圖／東管處）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命
今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝
美股反轉收漲515點！　台積電ADR勁揚逾3％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

挑戰寒流！　下波溼答答冷很久

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

王婉諭盤典「謝典林豪宅」亮點：籃協理事長更在意啦啦隊

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

惡搞「鏡頭君」兇手全被錄下！　東管處氣炸喊告

葛斯齊深夜砲轟女星「欺騙社會」：姐妹可笑至極　和閻羅王懺悔

今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝

高粱酒標印反？孩見「字倒著唸」超困惑　內行揭台灣改左讀關鍵

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

挑戰寒流！　下波溼答答冷很久

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

王婉諭盤典「謝典林豪宅」亮點：籃協理事長更在意啦啦隊

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

惡搞「鏡頭君」兇手全被錄下！　東管處氣炸喊告

葛斯齊深夜砲轟女星「欺騙社會」：姐妹可笑至極　和閻羅王懺悔

今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝

高粱酒標印反？孩見「字倒著唸」超困惑　內行揭台灣改左讀關鍵

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

豐康蛋雞場業者棄屍病死雞遭當庭逮捕！涉詐欺遭聲押禁見

丟包學霸「暴怒12分鐘」還原　害命司機明顯說謊

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

詐騙人頭戶太多！金管會決議　外籍移工離境「帳戶將先凍結」

挑戰寒流！　下波溼答答冷很久

司機丟包學霸害命！律師點1關鍵涉殺人重罪　新北檢輕縱草率

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

法國總理挺過不信任投票　2026年預算案終於過關

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

【真●屎到臨頭】水豚君上方狂拉...下面鴨子當把費吃？

生活熱門新聞

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

高粱印反了？孩見字倒著唸超不解　內行揭密

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

下波挑戰強烈冷氣團　急凍時間曝

過年倒數2周！醫師點名「這件事」現在就做

講「三七五減租」被投訴！師感嘆離職

水電做2年沒年終！她「1原因」薪水也漲不動

挑戰「摸空姐的手手」被炎上！部落客爽賺流量：太舒服了

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

飯店一晚快1萬「沒2備品」　大票愣：不能接受

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

台灣買1輛特斯拉「日本可以買2輛」還有剩

更多熱門

相關新聞

7.0強震　象山鏡頭君26秒地震抖到糊

7.0強震　象山鏡頭君26秒地震抖到糊

1227宜蘭外海發生規模7.0地震，地震深度達72.8公里，全台有感搖晃，嘉義以北全都達到最大震度4級，位在台北市信義區的「象山看台北」4K直播監視器記錄下，當時畫面歷經約26秒的搖晃，震到「鏡頭君」看台北101都模糊成一條。

重新認識東海岸「鏡頭君」智慧旅遊全新上線

重新認識東海岸「鏡頭君」智慧旅遊全新上線

曾文水庫鏡頭君遭巴頭　兇手留毛茸茸犯罪證據

曾文水庫鏡頭君遭巴頭　兇手留毛茸茸犯罪證據

宜蘭規模6.0地震晃15秒　佛大鏡頭捕捉燈火搖動

宜蘭規模6.0地震晃15秒　佛大鏡頭捕捉燈火搖動

東管處循環再生改造計畫　塑料回收換生活好物

東管處循環再生改造計畫　塑料回收換生活好物

關鍵字：

東管處即時影像鏡頭君加路蘭

讀者迴響

熱門新聞

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

具俊曄穿27年前大S送的舊物

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

慢跑女遭外套悶暈猥褻　19年後DNA揪出惡狼判9月

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

家樂福大墩店「陪伴10年」2/28熄燈

即／威力彩8.7億暴富密碼出爐

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面