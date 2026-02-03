收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

▲施景中分享收到「充滿恨意」的明信片。（圖／翻攝施景中臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科名醫施景中分享，在醫院公務信箱拿郵件，拿到一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容寫道「你們會不得好死」。他感嘆，「投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，你還投給他們你是在想什麼呢」，也請大家把注意力關注到南投名間鄉要興建焚化爐的事情吧。

「說我貪院長的位子」

施景中在臉書分享該封明信片，他表示，裡面寫著「1.2兆軍購買破銅爛鐵」、「賴清德當台南市長貪污」、質疑小英總統的博士學位，最可怕的是說「柯文哲清清白白」，「在最後面在詛咒我S，還說我貪院長的位子。」

施景中說，本來拿到就直接扔垃圾桶了，不過後來帶著憐憫的心，又把它撿了起來，「想說他病的不輕，但看他的起手式和結尾，我相信他是被網路上的一堆假訊息和仇恨的心操弄著。」

「你還投給他們是在想什麼？」

施景中提到，「我不是挺綠，我以前批評過民進黨的一些人，我也欣賞過國民黨的一些政治家。但是沈伯洋曾經說過，你不可能找到一個政治理念和你百分之百相同的一個政黨，如果有90%相符就很不錯了，所以含淚投票的情況有時就可能會發生。」

施景中指出，在台灣目前遭受到的內政外交的嚴苛考驗下，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「看他們最近惡搞國政的狀況，你還不醒過來嗎？你還投給他們你是在想什麼呢？」

籲關注名間鄉要建焚化爐

施景中表示，「其實我一點都不想當官，我比較想幫助人和救人。但現在當一個小小的產科主任，常常要處理一大堆國健署、健保局、衛生局還有醫院的公文，偶爾還會有一些很奇怪的協會要求，要你穿特別的顏色的衣服拍照打卡，來做某種宣示。三不五時需要參加很多行政會議，如果能不當主任，我一定選擇不當。」

施景中說，請大家把注意力關注到南投名間鄉要興建焚化爐的事情吧，「我收到台派群組裡面的連署，在這裡分享給大家。上周日本朋友來訪，我也是送了他太太中部山區出產的茶葉，這也是他們幾乎來台灣都會買的禮物。」