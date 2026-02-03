　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

（圖／翻攝施景中臉書）

▲施景中分享收到「充滿恨意」的明信片。（圖／翻攝施景中臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科名醫施景中分享，在醫院公務信箱拿郵件，拿到一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容寫道「你們會不得好死」。他感嘆，「投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，你還投給他們你是在想什麼呢」，也請大家把注意力關注到南投名間鄉要興建焚化爐的事情吧。

「說我貪院長的位子」

施景中在臉書分享該封明信片，他表示，裡面寫著「1.2兆軍購買破銅爛鐵」、「賴清德當台南市長貪污」、質疑小英總統的博士學位，最可怕的是說「柯文哲清清白白」，「在最後面在詛咒我S，還說我貪院長的位子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中說，本來拿到就直接扔垃圾桶了，不過後來帶著憐憫的心，又把它撿了起來，「想說他病的不輕，但看他的起手式和結尾，我相信他是被網路上的一堆假訊息和仇恨的心操弄著。」

▼施景中分享收到「充滿恨意」的明信片。（圖／翻攝施景中臉書）

（圖／翻攝施景中臉書）

「你還投給他們是在想什麼？」

施景中提到，「我不是挺綠，我以前批評過民進黨的一些人，我也欣賞過國民黨的一些政治家。但是沈伯洋曾經說過，你不可能找到一個政治理念和你百分之百相同的一個政黨，如果有90%相符就很不錯了，所以含淚投票的情況有時就可能會發生。」

施景中指出，在台灣目前遭受到的內政外交的嚴苛考驗下，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「看他們最近惡搞國政的狀況，你還不醒過來嗎？你還投給他們你是在想什麼呢？」

籲關注名間鄉要建焚化爐

施景中表示，「其實我一點都不想當官，我比較想幫助人和救人。但現在當一個小小的產科主任，常常要處理一大堆國健署、健保局、衛生局還有醫院的公文，偶爾還會有一些很奇怪的協會要求，要你穿特別的顏色的衣服拍照打卡，來做某種宣示。三不五時需要參加很多行政會議，如果能不當主任，我一定選擇不當。」

施景中說，請大家把注意力關注到南投名間鄉要興建焚化爐的事情吧，「我收到台派群組裡面的連署，在這裡分享給大家。上周日本朋友來訪，我也是送了他太太中部山區出產的茶葉，這也是他們幾乎來台灣都會買的禮物。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命
今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝
美股反轉收漲515點！　台積電ADR勁揚逾3％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

挑戰寒流！　下波溼答答冷很久

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

王婉諭盤典「謝典林豪宅」亮點：籃協理事長更在意啦啦隊

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

惡搞「鏡頭君」兇手全被錄下！　東管處氣炸喊告

葛斯齊深夜砲轟女星「欺騙社會」：姐妹可笑至極　和閻羅王懺悔

今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝

高粱酒標印反？孩見「字倒著唸」超困惑　內行揭台灣改左讀關鍵

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

挑戰寒流！　下波溼答答冷很久

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

王婉諭盤典「謝典林豪宅」亮點：籃協理事長更在意啦啦隊

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

惡搞「鏡頭君」兇手全被錄下！　東管處氣炸喊告

葛斯齊深夜砲轟女星「欺騙社會」：姐妹可笑至極　和閻羅王懺悔

今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝

高粱酒標印反？孩見「字倒著唸」超困惑　內行揭台灣改左讀關鍵

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

豐康蛋雞場業者棄屍病死雞遭當庭逮捕！涉詐欺遭聲押禁見

丟包學霸「暴怒12分鐘」還原　害命司機明顯說謊

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

詐騙人頭戶太多！金管會決議　外籍移工離境「帳戶將先凍結」

挑戰寒流！　下波溼答答冷很久

司機丟包學霸害命！律師點1關鍵涉殺人重罪　新北檢輕縱草率

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

法國總理挺過不信任投票　2026年預算案終於過關

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

生活熱門新聞

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

高粱印反了？孩見字倒著唸超不解　內行揭密

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

下波挑戰強烈冷氣團　急凍時間曝

過年倒數2周！醫師點名「這件事」現在就做

講「三七五減租」被投訴！師感嘆離職

水電做2年沒年終！她「1原因」薪水也漲不動

挑戰「摸空姐的手手」被炎上！部落客爽賺流量：太舒服了

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

飯店一晚快1萬「沒2備品」　大票愣：不能接受

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

台灣買1輛特斯拉「日本可以買2輛」還有剩

更多熱門

相關新聞

賴清德「過往暖舉」曝　台大醫：他從不為自己辯白　

賴清德「過往暖舉」曝　台大醫：他從不為自己辯白　

台大婦產科名醫施景中分享，總統賴清德在當醫師時的暖舉，幫急救患者而不幸過世的林明堂醫師募款，並設立紀念碑，「而賴總統從不為他自己辯白」。

陳昭姿稱「子宮本就是工具」　台大醫傻了

陳昭姿稱「子宮本就是工具」　台大醫傻了

救移工孕婦背百萬呆帳！台大名醫改口：會捐款

救移工孕婦背百萬呆帳！台大名醫改口：會捐款

自己住水費1500元　過世夫託夢「找某某來」揪出原因

自己住水費1500元　過世夫託夢「找某某來」揪出原因

雙胞胎寶寶突然沒羊水！台大醫緊急娩出胎囊

雙胞胎寶寶突然沒羊水！台大醫緊急娩出胎囊

關鍵字：

施景中

讀者迴響

熱門新聞

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

具俊曄穿27年前大S送的舊物

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

慢跑女遭外套悶暈猥褻　19年後DNA揪出惡狼判9月

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

家樂福大墩店「陪伴10年」2/28熄燈

即／威力彩8.7億暴富密碼出爐

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面