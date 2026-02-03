俄軍加速推進　分析：烏克蘭1月遭奪481平方公里

▲俄烏戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

法新社彙整華府智庫「戰爭研究所」最新數據指出，俄羅斯軍隊今年1月在烏克蘭戰場明顯加快腳步，單月就占領約481平方公里土地，推進速度幾乎是去年12月的兩倍，在嚴寒中仍持續擴張戰線。

法新社分析指出，雖然烏克蘭正經歷自戰爭爆發以來最冷的一段時間，但低溫並未讓戰事降溫。俄軍在多條前線持續進逼，展現即便在惡劣天候下，仍試圖擴大控制範圍的態勢。

冬季罕見大幅推進 單月戰果創近年高點

根據「戰爭研究所」資料，俄軍今年1月拿下的481平方公里，明顯高於2025年12月的244平方公里，幾乎翻倍成長。這樣的進展，也被視為自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，冬季作戰中最顯著的一次。

分析認為，冬天向來不利於大規模地面行動，但俄軍仍選擇加壓推進，顯示戰略重心並未因季節而調整，反而試圖趁防線承壓時擴大戰果。

俄軍控地近兩成 戰前占領區仍占多數

法新社同時指出，目前俄羅斯實際掌控的烏克蘭領土，約占全國面積的19.5%。這個數字不只來自近年的軍事行動，也包含戰前就已落入俄方勢力範圍的地區。

其中大約三分之一的被占領土，是在俄烏戰爭全面爆發之前，就由莫斯科當局或親俄分離主義勢力所控制。這也讓外界認為，即便戰線推進速度有所變化，整體局勢依舊呈現長期拉鋸，短期內難見明顯轉折。