美股反轉收漲515點！　台積電ADR勁揚逾3％

▲美股。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美股2026年2月的首個交易日（2日）走勢震盪，盤中多空激烈交鋒。市場一度受到聯準會（Fed）人事異動不確定性，以及貴金屬市場劇烈波動影響而承壓，不過隨著買盤回流，四大指數終場全數收高，呈現「V型反轉」格局。科技股方面，特斯拉與輝達等龍頭收黑，台積電ADR逆勢強漲逾3％。

四大指數盤中反彈收漲

道瓊工業指數上漲515.19點，或1.05%，收在49,407.66點。

那斯達克指數上漲130.29點，或0.56%，收23,592.11點。

標普500指數上漲37.41點，或0.54%，收6,976.44點。

費城半導體指數上漲136.02點，或1.70%，收8,134.49點。

科技股多跌 台積電ADR逆勢漲逾3％

個股方面，特斯拉終場下跌8.51美元或1.98%，收421.90美元；輝達下跌5.52美元或2.89%，收185.61美元。

迪士尼公布最新財報，雖然帳面數據超乎預期地出色，營收259.8億美元與調整後每股盈餘（EPS）1.63美元都高於市場預測，而且串流業務獲利年增72%；然而面對利多出盡，股價仍重挫8.35美元，或7.40%，收104.45美元。相對之下，台積電ADR表現亮眼，上漲10.80美元，或3.27%，收在341.36美元。