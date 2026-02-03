川普宣布調降印度對等關稅　25%至18%

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普在社群平台拋出震撼彈，宣布印度同意停止向俄羅斯買油、改向美國等國採購，美方也回敬善意，將對印度商品的對等關稅從25%調降至18%，雙邊貿易關係再升溫。

美國總統川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，印度總理莫迪已點頭不再向俄羅斯採購原油，未來會擴大向美國購買能源，甚至也會考慮向委內瑞拉進貨。川普直言，這樣的改變有助於緩解烏克蘭戰事，也符合美國利益。

川普還在貼文中提到，基於與莫迪之間的交情與尊重，並在對方提出請求後，美印雙方已談妥一份新的貿易協議，美國將對印度商品的對等關稅，從原本的25%一口氣降到18%。

美印談妥貿易條件 關稅下修、採購大單上桌

除了關稅調整，川普也加碼透露，印度將同步行動，把對美國商品的關稅與非關稅壁壘降到「零」，並承諾向美國採購超過5000億美元的能源、科技、農產品、煤炭等多項產品，堪稱一張超級採購清單。

川普強調，美國與印度的關係本來就相當不錯，這次協議拍板後，雙方夥伴關係只會更加穩固，未來合作空間也會持續擴大。

莫迪回應降稅好消息 關鍵承諾卻未正面提

對此，印度總理莫迪也在社群平台X發文回應，表示與川普的通話「相當愉快」，並感謝美方調降對印度製產品的關稅，直言樂見稅率確定降到18%。

不過，莫迪的貼文內容相對保守，並未提及川普所說「印度將對美國商品零關稅」，以及「停止購買俄羅斯石油」等具體承諾。相關細節是否全面落實，仍有待後續觀察。