估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

▲周五午夜前後鋒面抵達。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周六至下周一「很強的冷空氣」南下，歐洲模式最新模擬略調強，達寒流的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應繼續觀察各國模式調整。

周三起冷氣團減弱

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日大陸冷氣團略減弱，北台仍偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷，水氣轉乾，北部多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮說，周三至周五冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫，各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。

周六起挑戰寒流

吳德榮分析，周五午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；周六中部以北濕冷有雨，越晚越冷；周日、下周一各地轉晴冷。

吳德榮提醒，周六至下周一「很強的冷空氣」南下，歐洲模式最新模擬略調強，達寒流（台北測站約降至10度）的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應繼續觀察各國模式調整；但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！

吳德榮指出，下周二白天起至下周三冷空氣逐日減弱，各地晴朗，白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下；下周三晚另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有雨；下周四天氣再好轉，仍偏冷。