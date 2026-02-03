　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周五午夜前後鋒面抵達。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周六至下周一「很強的冷空氣」南下，歐洲模式最新模擬略調強，達寒流的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應繼續觀察各國模式調整。

周三起冷氣團減弱

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日大陸冷氣團略減弱，北台仍偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷，水氣轉乾，北部多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，周三至周五冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫，各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。

周六起挑戰寒流

吳德榮分析，周五午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；周六中部以北濕冷有雨，越晚越冷；周日、下周一各地轉晴冷。

吳德榮提醒，周六至下周一「很強的冷空氣」南下，歐洲模式最新模擬略調強，達寒流（台北測站約降至10度）的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應繼續觀察各國模式調整；但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！

吳德榮指出，下周二白天起至下周三冷空氣逐日減弱，各地晴朗，白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下；下周三晚另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有雨；下周四天氣再好轉，仍偏冷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命
今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝
美股反轉收漲515點！　台積電ADR勁揚逾3％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

挑戰寒流！　下波溼答答冷很久

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

王婉諭盤典「謝典林豪宅」亮點：籃協理事長更在意啦啦隊

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

惡搞「鏡頭君」兇手全被錄下！　東管處氣炸喊告

葛斯齊深夜砲轟女星「欺騙社會」：姐妹可笑至極　和閻羅王懺悔

今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝

高粱酒標印反？孩見「字倒著唸」超困惑　內行揭台灣改左讀關鍵

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

挑戰寒流！　下波溼答答冷很久

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

王婉諭盤典「謝典林豪宅」亮點：籃協理事長更在意啦啦隊

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

惡搞「鏡頭君」兇手全被錄下！　東管處氣炸喊告

葛斯齊深夜砲轟女星「欺騙社會」：姐妹可笑至極　和閻羅王懺悔

今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝

高粱酒標印反？孩見「字倒著唸」超困惑　內行揭台灣改左讀關鍵

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

豐康蛋雞場業者棄屍病死雞遭當庭逮捕！涉詐欺遭聲押禁見

丟包學霸「暴怒12分鐘」還原　害命司機明顯說謊

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

詐騙人頭戶太多！金管會決議　外籍移工離境「帳戶將先凍結」

挑戰寒流！　下波溼答答冷很久

司機丟包學霸害命！律師點1關鍵涉殺人重罪　新北檢輕縱草率

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

法國總理挺過不信任投票　2026年預算案終於過關

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」

生活熱門新聞

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

高粱印反了？孩見字倒著唸超不解　內行揭密

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

下波挑戰強烈冷氣團　急凍時間曝

過年倒數2周！醫師點名「這件事」現在就做

講「三七五減租」被投訴！師感嘆離職

水電做2年沒年終！她「1原因」薪水也漲不動

挑戰「摸空姐的手手」被炎上！部落客爽賺流量：太舒服了

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

飯店一晚快1萬「沒2備品」　大票愣：不能接受

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

台灣買1輛特斯拉「日本可以買2輛」還有剩

更多熱門

相關新聞

今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝

今晨10.9℃！　鋒面轉雨時間曝

中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣公館的11.2度。氣象署預報員劉沛滕提醒，周五晚間鋒面接近通過，北部、東半部有局部降雨；此外，冷氣團或強烈冷氣團南下，影響到下周一清晨。

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

快訊／一片銀白！　玉山今早又下雪

快訊／一片銀白！　玉山今早又下雪

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

快訊／8級強風「全台溼答答」　2縣市大雨特報

快訊／8級強風「全台溼答答」　2縣市大雨特報

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

具俊曄穿27年前大S送的舊物

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

慢跑女遭外套悶暈猥褻　19年後DNA揪出惡狼判9月

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

即／威力彩8.7億暴富密碼出爐

即／威力彩連28槓　下期飆9.7億

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面