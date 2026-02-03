　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%　譚德塞：2025是最難一年

▲▼世界衛生組織（WHO）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）人力15年新高後急轉彎。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國與阿根廷相繼撤回資金，世界衛生組織（WHO）面臨嚴峻財務壓力，被迫啟動大規模裁員。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2日坦言，2025年是組織「最困難的年度之一」，資金急縮已迫使世衛不得不縮減人力規模，對全球公共衛生體系造成實質衝擊。

美國退出、阿根廷跟進　WHO失去最大金主

根據《彭博社》報導，譚德塞指出，美國已於上月完成退出WHO程序，世衛因此失去最大單一捐助國，每年減少數億美元資金來源；阿根廷政府也宣布將退出WHO，預計今年2月正式生效，財務缺口恐進一步擴大。在多個主要捐助國同步收緊預算下，WHO別無選擇，只能啟動人力縮編。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透社）

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透社）

裁員衝擊疫苗與防疫　全球醫療人力短缺雪上加霜

譚德塞警告，裁員已對多國公共衛生體系造成嚴重影響，尤其是疫苗接種計畫與疫情應變能力。更令人憂心的是，這波衝擊正值全球醫療人力吃緊之際，根據估算，至2030年全球將短缺約1,100萬名醫療人員，WHO人力流失恐讓缺口問題更加惡化。

根據世衛近期公布的報告，組織計畫在2026年中以前裁減約25%人力。至2024年底，WHO員工總數達9,457人，創下15年來新高，如今卻面臨大幅縮編的轉折點。

譚德塞喊話：2026年不再緊縮　盼走向復原

儘管財務前景嚴峻，譚德塞仍釋出較為正面的訊號，強調世衛未來將把重心放在「復原」而非持續緊縮。他表示，2026年「不會是緊縮的一年，而是恢復的一年」，即便在資金驟減與深度裁員下，組織成員仍持續為全球公共衛生服務。

目前，WHO執行委員會正於日內瓦召開第158屆會議，為期6天，各國代表將就健康緊急事件、抗藥性問題、預算與治理架構等具政治敏感性的議題交鋒。本周會議釋出的方向性訊號，將成為5月世界衛生大會的重要前哨，外界關注各國究竟會選擇妥協，還是陷入對立僵局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%　譚德塞：2025是最難一年

華許效應「黑色星期一」　金銀油銅大地震崩盤！拋售潮來襲

回應川普　伊朗總統下令：與美國談判核協議

斬斷命根！西班牙55歲女「刺死同居男友」　友人震驚：有隱情

以色列重開加薩拉法關卡　實施安檢開放人員通行

川普翻車？開玩笑「入侵格陵蘭、加拿大成51州」　賓客尷尬沉默

12歲女趁母睡覺「狂砍26刀致死」！警曝受《名偵探柯南》啟發犯案

司機開車「鹹豬手狂摸」影片曝光！女乘客拚命擋　網友炸鍋肉搜

安德魯王子前妻「慰安」淫魔！　鹹濕對話全洩

日本世紀大雪已釀27死！　自衛隊急赴青森縣「除雪救災」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

周末強烈冷氣團報到！北台灣濕冷入夜再下探11度

美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%　譚德塞：2025是最難一年

華許效應「黑色星期一」　金銀油銅大地震崩盤！拋售潮來襲

回應川普　伊朗總統下令：與美國談判核協議

斬斷命根！西班牙55歲女「刺死同居男友」　友人震驚：有隱情

以色列重開加薩拉法關卡　實施安檢開放人員通行

川普翻車？開玩笑「入侵格陵蘭、加拿大成51州」　賓客尷尬沉默

12歲女趁母睡覺「狂砍26刀致死」！警曝受《名偵探柯南》啟發犯案

司機開車「鹹豬手狂摸」影片曝光！女乘客拚命擋　網友炸鍋肉搜

安德魯王子前妻「慰安」淫魔！　鹹濕對話全洩

日本世紀大雪已釀27死！　自衛隊急赴青森縣「除雪救災」

高粱酒標印反？孩見「字倒著唸」超困惑　內行揭台灣改左讀關鍵

賓利跨足越野級距「推X Concept概念車試水溫」！豪車轉型成趨勢

美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%　譚德塞：2025是最難一年

華許效應「黑色星期一」　金銀油銅大地震崩盤！拋售潮來襲

回應川普　伊朗總統下令：與美國談判核協議

不再喊「我老婆」？網熱議宅文化轉變：愛仍在、表達方式已不同

不爽鄰居叫囂！台中男掏刀「深刺15cm」奪命　法庭求饒：不是故意

英國硬派越野車「新年式舒適性大躍進」！轉向機構更新身手不減

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

國際熱門新聞

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%

川普連環開玩笑　賓客尷尬沉默

伊朗領袖下令：與美國談判核協議

安德魯王子前妻曾「慰安」淫魔！

司機「鹹豬手狂摸」影片曝光！

男被惡霸犬啃碎　媽慟揭：臉和舌頭都被吃

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

她日本滑雪場「遭纜車拖走」吊掛空中亡

研究：不沾鍋1道刮痕可釋出230萬塑膠微粒

12歲女狂砍母26刀致死！警曝受柯南啟發犯案

更多熱門

相關新聞

赴韓當心「諾羅病毒」暴增

赴韓當心「諾羅病毒」暴增

現在是寒假期間，加上即將來到的春節假期，民眾出國旅遊機會增加，疾管署署長羅一鈞分析日韓是國人冬季較常前往地區，日本流感疫情處於下降階段，反而是韓國諾羅病毒疫情有在暴增，前往時要特別注意飲食衛生。疾管署也整理傳染病提醒，建議民眾於出國前先瞭解當地疫情，做好相關預防與防範措施。

Pinterest力拼AI轉型裁員700人

Pinterest力拼AI轉型裁員700人

ASML宣布裁員1700人！集中在荷蘭和美國　多數是領導層

ASML宣布裁員1700人！集中在荷蘭和美國　多數是領導層

印度爆立百疫情　世衛發聲

印度爆立百疫情　世衛發聲

美轟「無視台灣」　WHO官員反擊了

美轟「無視台灣」　WHO官員反擊了

關鍵字：

WHO裁員財務危機疫苗接種醫療短缺

讀者迴響

熱門新聞

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

具俊曄穿27年前大S送的舊物

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

袁惟仁病逝…兒女發文淚別！袁義認逃避7年喊「扯平了」

快訊／具俊曄心碎發聲「我的熙媛」：下次再見，我們要在一起一輩子

快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

慢跑女遭外套悶暈猥褻　19年後DNA揪出惡狼判9月

隋棠只穿蕾絲內衣「渾圓翹臀」被看光！真實身材公開

即／威力彩連28槓　下期飆9.7億

即／威力彩8.7億暴富密碼出爐

大S雕像鄰居是高以翔！石碑「藏具俊曄催淚告白」　設計理念全曝光

「七仙女」獨缺Makiyo未現身追思大S掀討論

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面