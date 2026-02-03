美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%　譚德塞：2025是最難一年

▲世界衛生組織（WHO）人力15年新高後急轉彎。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國與阿根廷相繼撤回資金，世界衛生組織（WHO）面臨嚴峻財務壓力，被迫啟動大規模裁員。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2日坦言，2025年是組織「最困難的年度之一」，資金急縮已迫使世衛不得不縮減人力規模，對全球公共衛生體系造成實質衝擊。

美國退出、阿根廷跟進 WHO失去最大金主

根據《彭博社》報導，譚德塞指出，美國已於上月完成退出WHO程序，世衛因此失去最大單一捐助國，每年減少數億美元資金來源；阿根廷政府也宣布將退出WHO，預計今年2月正式生效，財務缺口恐進一步擴大。在多個主要捐助國同步收緊預算下，WHO別無選擇，只能啟動人力縮編。

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透社）

裁員衝擊疫苗與防疫 全球醫療人力短缺雪上加霜

譚德塞警告，裁員已對多國公共衛生體系造成嚴重影響，尤其是疫苗接種計畫與疫情應變能力。更令人憂心的是，這波衝擊正值全球醫療人力吃緊之際，根據估算，至2030年全球將短缺約1,100萬名醫療人員，WHO人力流失恐讓缺口問題更加惡化。

根據世衛近期公布的報告，組織計畫在2026年中以前裁減約25%人力。至2024年底，WHO員工總數達9,457人，創下15年來新高，如今卻面臨大幅縮編的轉折點。

譚德塞喊話：2026年不再緊縮 盼走向復原

儘管財務前景嚴峻，譚德塞仍釋出較為正面的訊號，強調世衛未來將把重心放在「復原」而非持續緊縮。他表示，2026年「不會是緊縮的一年，而是恢復的一年」，即便在資金驟減與深度裁員下，組織成員仍持續為全球公共衛生服務。

目前，WHO執行委員會正於日內瓦召開第158屆會議，為期6天，各國代表將就健康緊急事件、抗藥性問題、預算與治理架構等具政治敏感性的議題交鋒。本周會議釋出的方向性訊號，將成為5月世界衛生大會的重要前哨，外界關注各國究竟會選擇妥協，還是陷入對立僵局。